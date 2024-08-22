تتيح هذه الإمكانية للمسوقين التشغيل الآلي والتخصيص والابتكار في استراتيجيات التسويق الخاصة بهم بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكنهم إنشاء محتوى مخصص للمستهلكين الأفراد أو تقديم توصيات لأقسام التسويق استنادًا إلى مجموعة كبيرة من بيانات العملاء.

على مدى العقد الماضي، استخدمت شركات التجارة الإلكترونية والمنظمات الأخرى الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تسويقية مختلفة، بما في ذلك اختبار الإعلانات A / B وأتمتة المواد الأساسية لحملات التسويق مثل الأعداد الضخمة من رسائل البريد الإلكتروني. ولكن مع التطور الناشئ لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، تستعد التقنيات الجديدة لقلب التسويق الرقمي رأسًا على عقب. فقد أنتجت هذه التطورات ابتكارات كبيرة في مجال تسويق الذكاء الاصطناعي خلال فترة زمنية قصيرة.

في الآونة الأخيرة، أنشأت شركة السيارات Carvana 1.3 مليون مقطع فيديو فريد من نوعه من إنتاج الذكاءالاصطناعي1 مصمم خصيصًا لرحلات العملاء الفردية. وجربت Spotify الترجمة التلقائية للبودكاست، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى أسواق وجماهير مستهدفة جديدة.2

بالنسبة إلى أقسام التسويق، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أتمتة المهام المتكررة مثل كتابة أوصاف المنتجات أو تلخيص ملاحظات العملاء، مما يفرغ العاملين البشريين لمهام أكثر أهمية وقيمة. مع تزايد معرفة نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على التعلم العميق بأسلوب العلامة التجارية وعروض المنتجات والعملاء، تتحسن مخرجاتها ويزداد الأداء العام.

لقد زادت مثل هذه الابتكارات من الاهتمام باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتسويق في السنوات الأخيرة. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة IBM بالشراكة مع Momentive.ai، أفاد 67% من مسؤولي التسويق الأساسي أنهم خططوا لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وخطط ما يصل إلى 86% للقيام بذلك في غضون 24 شهرًا. ومع ذلك، فيما يتعلق بكثير من الشركات، ما تزال مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية تركز على استخدام التقنيات لتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف بدلاً من الابتكار والنمو.3