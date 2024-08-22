نشر بتاريخ: 23 أغسطس 2024
المساهمون: مولي هايز، أماندا داوني
يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) في مجال التسويق إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحديدًا تلك التي يمكنها إنشاء محتوى ومعارف وحلول جديدة، لتعزيز جهود التسويق. وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه نماذج متقدمة للتعلم الآلي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة والحصول على مخرجات تحاكي التفكير البشري وصنع القرار.
تتيح هذه الإمكانية للمسوقين التشغيل الآلي والتخصيص والابتكار في استراتيجيات التسويق الخاصة بهم بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكنهم إنشاء محتوى مخصص للمستهلكين الأفراد أو تقديم توصيات لأقسام التسويق استنادًا إلى مجموعة كبيرة من بيانات العملاء.
على مدى العقد الماضي، استخدمت شركات التجارة الإلكترونية والمنظمات الأخرى الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تسويقية مختلفة، بما في ذلك اختبار الإعلانات A / B وأتمتة المواد الأساسية لحملات التسويق مثل الأعداد الضخمة من رسائل البريد الإلكتروني. ولكن مع التطور الناشئ لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، تستعد التقنيات الجديدة لقلب التسويق الرقمي رأسًا على عقب. فقد أنتجت هذه التطورات ابتكارات كبيرة في مجال تسويق الذكاء الاصطناعي خلال فترة زمنية قصيرة.
في الآونة الأخيرة، أنشأت شركة السيارات Carvana 1.3 مليون مقطع فيديو فريد من نوعه من إنتاج الذكاءالاصطناعي1 مصمم خصيصًا لرحلات العملاء الفردية. وجربت Spotify الترجمة التلقائية للبودكاست، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى أسواق وجماهير مستهدفة جديدة.2
بالنسبة إلى أقسام التسويق، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أتمتة المهام المتكررة مثل كتابة أوصاف المنتجات أو تلخيص ملاحظات العملاء، مما يفرغ العاملين البشريين لمهام أكثر أهمية وقيمة. مع تزايد معرفة نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على التعلم العميق بأسلوب العلامة التجارية وعروض المنتجات والعملاء، تتحسن مخرجاتها ويزداد الأداء العام.
لقد زادت مثل هذه الابتكارات من الاهتمام باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتسويق في السنوات الأخيرة. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة IBM بالشراكة مع Momentive.ai، أفاد 67% من مسؤولي التسويق الأساسي أنهم خططوا لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وخطط ما يصل إلى 86% للقيام بذلك في غضون 24 شهرًا. ومع ذلك، فيما يتعلق بكثير من الشركات، ما تزال مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية تركز على استخدام التقنيات لتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف بدلاً من الابتكار والنمو.3
تعرف على كيفية قيام المؤسسات بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس والتعلم الآلي بثقة في عملياتها التجارية.
تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنيات التعلم الآلي لإنشاء النصوص والصور والصوت والفيديو. ويتم تدريب هذه النماذج على مجموعات بيانات واسعة وأنماط تعلم وهياكل داخل البيانات لإنتاج مخرجات تحاكي عملية صنع القرار البشري.
في تطبيقات التسويق، غالبًا ما يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي التقليدي لزيادة الكفاءة. ولنأخذ مثالاً بسيطًا، قد ينشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي نسخة إعلانية وصورًا، بينما يحدد التعلم الآلي العملاء الذين يتلقون أصلاً إبداعيا معينًا.
في حين أن GPT-4 وDall-E من OpenAI ما يزالان من أكثر النماذج المعترف بها علنًا، تقوم المنظمات الرائدة بشكل متزايد بإنشاء حلول ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة أو شبه مخصصة مدربة على مجموعات بيانات خاصة بالعلامة التجارية أو خاصة بالمهمة. على سبيل المثال، يتم تدريب مكتبة granite للنماذج الأساسية على بيانات المؤسسة من القطاعات القانونية والأكاديمية والمالية لتناسب تطبيقات الأعمال بشكل أفضل.
باستخدام النماذج الموجهة للمؤسسات مثل هذه النماذج، يمكن للمنظمة وضع بياناتها الخاصة -على سبيل المثال، المعلومات القديمة بشأن تفاعلات العملاء -على نموذج الأساس. وتؤدي هذه العملية إلى إنشاء سلسلة أكثر تحديدًا وفعالية من أدوات الذكاء الاصطناعي. ونظرا لأن هذه التقنيات "تتعلم" بمرور الوقت، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لهذا الغرض والمدربة على إكمال مهام محددة يمكن أن تعمل باستمرار على تحسين مزيد من القدرات لمهام محددة وتطويرها.
تتمتع أقسام التسويق بمكانة جيدة للاستفادة من هذه التقنيات، حيث تولد اتصالات العملاء والإعلان كميات هائلة من البيانات. ويتميز الذكاء الاصطناعي التوليدي بمهارة خاصة في تحليل البيانات غير المنظمة مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصالات الدردشة.
قد تختار المنظمات دمج هذه الأدوات بطرق متنوعة، بدرجات متفاوتة من التفاعل البشري والتأثير على مستوى الأعمال. وفي حين أن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهزة أصبحت شبه منتشرة في أقسام التسويق الكبيرة والصغيرة خلال السنوات الأخيرة، تتبنى المنظمات بشكل متزايد نماذج مخصصة وتحولات رقمية واسعة النطاق مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد IBM® لقيمة الأعمال، يقول أكثر من نصف مدراء التسويق يخططون لبناء نماذج أساسية بناء على بيانات خاصة بشركاتهم.
بشكل عام، يمكن تقسيم درجة اعتماد الأعمال للذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات:
يتزايد اعتماد صناع المحتوى الأفراد ومحترفو التسويق على استخدام النماذج المعدة مسبقًا مثل ChatGPT لتوليد الأفكار وإنشاء المسودات الأولى لاتصالات العملاء. وبالمثل، تتيح أدوات التسويق الجاهزة المدعومة بالذكاء الصناعي التوليدي مثل Adobe Generative Fill للأفراد إمكانية تغيير الأصول الإبداعية بسرعة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية. وتعمل حلول الذكاء الاصطناعي هذه، المصممة مع مراعاة التنوع والتي تستهدف جماهير كبيرة، على زيادة الكفاءة اليومية من خلال تقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في المهام الروتينية.
تختار بعض المنظمات تخصيص نماذج الأساس قليلاً، وتدريبها على معلومات الملكية الخاصة بالعلامة التجارية لحالات استخدام محددة. وقد يتضمن ذلك إنشاء أصول إبداعية أو التوصية بكلمات رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO) أو تحليل البيانات للتنبؤ بسلوك العملاء في المستقبل. وباستخدام هذه النماذج يتلقى البشر محتوى من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ويوافقون على مدخلاتها أو يستفيدون منها.
يجمع التحول الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة، لتغيير عمليات التسويق الأساسية للمنظمة. بالإضافة إلى استخدام النماذج المدربة على بيانات الملكية لزيادة الكفاءة وتضمين الأتمتة الرئيسية، قد ينشئ هذا النوع من ممارسة الذكاء الاصطناعي التحويلي طرق تسوق جديدة تمامًا. على سبيل المثال، استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل مشاعر المستهلك وتطوير منتجات جديدة أو تقديم إرشادات مستقلة للعملاء أثناء التسوق.
يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مجموعة من التقنيات المتقدمة لإنشاء المحتوى وتفاعلات العملاء وتخصيصها وتحسينها. تتضمن بعض حالات الاستخدام الشائعة ما يلي:
يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي تفاعل العملاء من خلال توفير استجابات ودعم فوري وذكي عبر نقاط اتصال مختلفة. وقد يشمل ذلك روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتعامل مع استفسارات العملاء المحتملين، ويوفر معلومات عن المنتجات ويوجه المستهلكين خلال عمليات البيع- كل ذلك بلغة طبيعية وبديهية. كما يقوم المساعدون الافتراضيون المستندون إلى الذكاء الاصطناعي بتوجيه المستخدمين عبر مواقع الويب وعمل توصيات بعمليات شراء وإدخال تحسينات على تجربة المستخدم بشكل عام.
على سبيل المثال، قد تستجيب أدوات تفاعل العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي تلقائيًا لمراجعات العملاء وشكاواهم بصوت العلامة التجارية، مما يلخص المشكلات المحتملة لفريق دعم العملاء في المنظمة. وقد يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة الخصومات المستقبلية أو استبدال المنتجات.
توفر روبوت المحادثة والوكلاء الافتراضيون المدربون على بيانات ملكية المنظمة مساعدة على مدار الساعة ووصولاً عالميًا عبر المناطق الزمنية. وبالاقتران مع أتمتة العمليات الآلية (RPA)، يمكنها تشغيل إجراءات محددة، مثل بدء عملية بيع أو إرجاع، دون تدخل بشري. ونظرًا لأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه "تتذكر" التفاعلات مع العملاء، فيمكنها رعاية العملاء المحتملين على مدى فترات طويلة، والحفاظ على علاقة متماسكة مع المستهلك الفردي. وهذه التجارب الشخصية للغاية تولد الولاء وتزيد من معدلات التحويل.
تجمع روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا معلومات مهمة للمسوقين حول تفضيلات المستهلك وسلوكه، حيث يمكنها تحليل مجموعة البيانات الضخمة التي لا تقدر بثمن لتقديم توصيات وتحسين العمليات عبر الأعمال.
يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تغييرًا جذريًا في سلسلة توريد المحتوى من البداية إلى النهاية من خلال أتمتة وتحسين إنشاء المحتوى التسويقي وتوزيعه وإدارته. وتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى إنشاء المحتوى آليًا. فمن خلال هذه العمليات، تنشئ أدوات الذكاء الاصطناعي منشورات مدونة عالية الجودة وتحديثات لوسائل التواصل الاجتماعي ونسخة إعلانية مستندة إلى كلمات رئيسية وموضوعات وأنماط محددة.
ينشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا صور ومقاطع فيديو مخصصة مصممة خصيصًا لتناسب تجميل العلامة التجارية واحتياجات الحملة، مما يعزز المحتوى المرئي دون الحاجة إلى موارد تصميم شاملة.
تعمل هذه النماذج أيضا على تسريع عملية الإنتاج الإبداعي بشكل كبير، مما يسمح لمحترفي التسويق بإنشاء أصول إبداعية متنوعة واختبارها بسرعة، وإنشاء حملات كاملة في غضون ساعات أو أيام.
وفي حين أن الذكاء الاصطناعي التقليدي قد ساعد محترفي التسويق في تقسيم الجماهير إلى مجموعات واسعة وفقًا لتاريخ الشراء أو الذوق، فقد أدى الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى بدء عصر التقسيم الجزئي. يمنح التقسيم الجزئي المنظمات القدرة على التسويق لأفراد محددين في وقت قريب من الوقت الفعلي. ويمثل هذا النوع من التخصيص القوة الرئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسمح للمسوقين بتقديم تجارب مستهدفة بشكل كبير وذات صلة للمستهلكين على نطاق واسع عبر القنوات.
على سبيل المثال، قد يُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي وصفات مخصصة وأفكارًا لتخطيط الوجبات بناءً على طلبات البقالة للعملاء، أو يفسر تعليقات الفرد لإنشاء توصيات المنتج.
يُحسن الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا من المحتوى التكيفي، حيث تقوم مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الأجهزة المحمولة بضبط عروضها في الوقت الفعلي بناءً على تفاعلات المستخدم الفردية والبيانات، مما يخلق التجربة الممكنة الأكثر ملاءمة للمستهلكين. ويمكن لأداة الذكاء الاصطناعي المُدربة على الرسائل الخاصة بالعلامة التجارية صياغة أصول إبداعية فردية لشرائح الجمهور الصغيرة، مما يساعد في ضمان أن تتردد رسائل التسويق بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع مجموعات العملاء المتنوعة.
يتفوق الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل كميات هائلة من البيانات للكشف عن معارف العملاء والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يتيح اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وقد يشمل ذلك تحليل أبحاث السوق، وهي عملية تفسر من خلالها خوارزميات الذكاء الاصطناعي بيانات السوق أو تسعير المنافسين لتحديد سلوك المستهلك المستقبلي وديناميكيات الصناعة الأوسع.
قد تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى بيانات العملاء لاكتشاف جمهور معين واستهدافه بشكل خاص. وباستخدام التقنيات، يُمكن للمنظمات تحديد أفضل العملاء المحتملين بسرعة وكفاءة والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يساعد المسوقين في التخطيط للحملات الاستباقية وتحسين مواردهم.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تبسيط عمليات التسويق باستخدام الأتمتة. فمن خلال أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، يمكن للمنظمات تحقيق زيادة في الكفاءة والإنتاجية، حيث يمكن لبعض الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتمتة مهام سير العمل التسويقية المختلفة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسلسل البريد الإلكتروني، مما يحرر الموارد البشرية لمزيد من المبادرات الاستراتيجية. ويستخدم بعضها لإدارة حملات تسويقية محددة ومراقبة بيانات الحملة وتحسين نشر الإعلانات أو الاتصالات بناءً على الأداء.
يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضا لترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى، أو تحويل الملفات إلى تنسيقات متعددة، وتبسيط العمليات اليومية لأقسام التسويق وزيادة وصول العلامة التجارية.
كما يمكن للتقنيات تحسين عملية الإنتاج الإبداعي. وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لأقسام التسويق إنشاء عشرات الإصدارات من جزء من المحتوى بسرعة ثم إجراء اختبار A / B لهذا المحتوى لتحديد الشكل الأكثر فعالية للإعلان تلقائيًا.
يمكن أن يحفز الذكاء الاصطناعي التوليد الإبداع والابتكار من خلال توليد أفكار جديدة وأشكال مختلفة من المحتوى. وقد تستخدم أقسام التسويق الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح عناوين أو موضوعات تحسين محركات البحث (SEO) بناءً على الاتجاهات الحالية واهتمامات الجمهور.
على سبيل المثال، وفقًا لشركة الاستشارات McKinsey، تستخدم Kellogg's تقنيات الذكاء الاصطناعي لمسح الوصفات الشائعة التي تتضمن حبوب الإفطار. ثم يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي تلك البيانات لإنشاء أصول إبداعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.4 وأثناء عملية التفكير، يمكن أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح خيارات للشعارات أو الإعلانات، مما يوفر مجموعة كبيرة من الأفكار لأقسام التسويق للاختيار من بينها وتحسينها.
يُقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي طرقًا مختلفة لتحسين العمليات التجارية وزيادة مشاركة العملاء، مما يؤدي إلى تحويل النطاق الذي تتواصل به أقسام التسويق مع المستهلكين والتعلم منهم. وتتضمن بعض الميزات الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق ما يلي:
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة إنشاء محتوى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونص نسخة الإعلان، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين من فرق التسويق. كما يوفر الوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي أو روبوتات المحادثة التي تتواصل بلغة طبيعية دعمًا مستمرًا للعملاء على مدار 24 ساعة مع الحد الأدنى من التدخل البشري.
تساعد أدوات التسويق الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، وخلق تجارب أكثر جاذبية للعملاء وزيادة معدلات التحويل. كما ينشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منصات متعددة رسائل متسقة وفريدة من نوعها للعلامة التجارية على قنوات ونقاط اتصال متعددة.
في حين أن كل تطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد على قدرة المنظمة وأهدافها، فإن بعض الخطوات الشائعة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدية في التسويق تتضمن:
قد تستغرق عمليات التكامل بضعة أسابيع أو عامًا. قد تتطلب تحولات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بنية تحتية ومواهب إضافية، في حين أن النماذج الجاهزة المُعدة مسبقًا قد تتطلب ببساطة أن تقوم أقسام التسويق بإدخال مجموعات البيانات التي حددتها مسبقاً. خلال فترة التدريب والضبط، تتعلم أداة الذكاء الاصطناعي من بيانات الجهات الخارجية والبيانات الداخلية لتعمل بشكل أكثر فعالية.
في حين يوفر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي العديد من المزايا لأقسام التسويق، فإنه يمثل أيضًا بعض التحديات التي تواجهها المنظمات عادةً لتنفيذ التقنيات والاستفادة منها بشكل فعال. وتشمل بعض هذه التحديات والحلول المحتملة ما يلي:
تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي كمية هائلة من البيانات عالية الجودة لتعمل بفعالية، حيث يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو البيانات ذات التحيز إلى ضعف الأداء وإلى مخرجات غير الموثوقة. كما يمكن أن تكون عملية جمع البيانات الضرورية وإدارتها مستهلكة للوقت ومكلفة، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة. فقد توظف المنظمات التي تبدأ في مشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي علماء بيانات ومهندسي بيانات إضافيين للمساعدة في ضمان جودة مجموعة التدريب واتساقها أو إشراك جهة خارجية موثوق بها تمتك ممارسات بيانات خضعت للفحص.
عادةً ما يتطلب استخدام بيانات العملاء للتخصيص المستند إلى الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى من المنظمات مراقبة قواعد ولوائح خصوصية البيانات عن كثب. ونظرًا لأن سوء التعامل مع البيانات يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الامتثال وفقدان ثقة المستهلك، فقد تحتاج المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية الأمنية المتقدمة. وعادةً ما تكون حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجحة شفافة وقابلة للشرح، مما يعني أن الشركة التي تصمم الذكاء الاصطناعي لديها وثائق واضحة حول كيفية التدريب والضبط. وبالإضافة إلى ذلك، قد تقوم المنظمة التي تستخدم بيانات الملكية أو بيانات المستخدم بتصميم أدوات الذكاء الاصطناعي بعناية مع وضع مستوى راحة العميل في الاعتبار، مما يساعد في ضمان عدم ظهور حلول تجربة العملاء باعتبارها عدائية.
قد يكون التأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يفي بمعايير العلامة التجارية ويحافظ على صوت متسق أمرًا صعبًا. ويمكن أن يكون اختيار النموذج الصحيح والتدقيق الشامل لبيانات التدريب مستهلكًا للوقت. في مرحلة التخطيط الأولية، تبحث المنظمة عادةً في نماذج أساسية محددة على نطاق واسع، مما يضمن أن أساس حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها هو الأنسب للنشر في حالة استخدام محددة. ولضمان الاتساق على المدى الطويل، تراقب المنظمات عادةً النموذج بشكل مستمر لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وقد يقومون أيضًا بتغذية النموذج بمزيد من البيانات للتأكد من أنه محدثًا.
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