كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة التغيير؟

يغيِّر الذكاء الاصطناعي (AI) الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع إدارة التغيير. فهو يسرِّع عملية التحول، ويُتيح تدريبًا وتواصلًا أكثر تخصيصًا، ويدعم التدخل المبكر إذا بدأ التغيير في التعثر.
لطالما ارتكز دور إدارة التغيير التنظيمي تقليديًا على توجيه التحولات الكبرى، مثل تطبيق الأنظمة الجديدة، أو إعادة تصميم العمليات، أو إعادة الهيكلة التنظيمية. فهي تساعد الأفراد على فهم سبب حدوث التغيير، وما يعنيه بالنسبة لعملهم، وكيف يمكنهم النجاح في بيئة جديدة. يعزِّز الذكاء الاصطناعي هذا المجال من خلال إضافة رؤى مستندة إلى البيانات، وزيادة السرعة والقدرة على التكيف.
في إدارة التغيير، يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في مساعدة المؤسسات على تقليل المخاطر من خلال تحسين الرؤية عبر دورة حياة التغيير. ومن المتوقع أن ترتفع التكلفة السنوية لإدارة المخاطر المؤسسية بنسبة 15% في العام المقبل.¹ من خلال تحليل بيانات مثل أنماط استخدام الأنظمة، وتعليقات الموظفين، والانطباعات، تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادة والأطراف المعنية على تحديد علامات التحذير المبكرة لمقاومة التغيير أو التحديات في اعتماده. تُتيح هذه الرؤية للمؤسسات تعديل استراتيجيات التغيير قبل تصاعد المشكلات، ما يؤدي إلى تقليل احتمال حدوث اضطراب ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة مستندة إلى البيانات طوال عملية التغيير.
يدعم الذكاء الاصطناعي أيضًا التغيير من خلال تخصيص الاتصالات، وبرامج التدريب، وتتبُّع الأداء. يُشير قادة إدارة المواهب إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يدعمان زيادة تفاعل الموظفين بنسبة 73%.2 توفِّر الأدوات المؤتمتة إرشادات ملائمة للموظفين بناءً على أدوارهم واحتياجاتهم، مع منح القادة رؤية أوضح حول إنتاجية الموظفين وجودة العمل. تساعد هذه القدرات على معرفة مدى تبنّي طرق العمل الجديدة، وتحديد المجالات التي تتطلب دعمًا إضافيًا.
مع مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحوُّل الرقمي في إعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، يجب أن تتطور إدارة التغيير أيضًا. ومجرد تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لا يضمن تحقيق نتائج ذات معنى. يركِّز النهج الحديث بشكل أكبر على التعاطف والقدرة على التكيف والتعلُّم المستمر لمساعدة الأفراد على اجتياز التغيير بثقة.
يؤدي التفكير التصميمي -وهو نهج يركِّز على الإنسان من خلال فهم احتياجات المستخدم، واختبار الأفكار، والتكرار بناءً على الملاحظات- دورًا مهمًا في هذا التحوُّل. في إدارة التغيير، يساعد ذلك القادة على تصميم استراتيجية التغيير بناءً على تجارب الموظفين الفعلية بدلًا من الخطط الثابتة. ويؤدي هذا النهج إلى تعزيز المشاركة، وتسريع التقدُّم، وزيادة المرونة، حيث يصبح التغيير عملية مستمرة بدلًا من كونه حدثًا لمرة واحدة.
تعتمد استراتيجية إدارة التغيير الرقمي الفعَّالة اليوم على ثلاثة عوامل تمكين رئيسية:
هذه المبادئ دورية. وتظهر في كل خطوة من عملية إدارة التغيير. فهي تتماشى بشكل وثيق مع التحوُّل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتساعد المؤسسات على الانتقال من التبنّي السطحي إلى التغيير المستدام والهادف.
لم تَعُد المؤسسات تمرّ بعمليات التغيير في موجات منفصلة، بل تعمل في حالة من التطور المستمر، حيث تحدث التحوُّلات في التكنولوجيا والمهارات والتوقعات بشكل متزامن. تواجه أساليب إدارة التغيير التقليدية صعوبةً في مواكبة هذه الوتيرة وهذا التعقيد. ويساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات على اكتشاف التغيير مبكرًا والاستجابة في الوقت الفعلي بدلًا من الاعتماد على خطط ثابتة.
كما يُسهم الذكاء الاصطناعي أيضًا في تغيير طريقة تصميم العمل، وليس فقط طريقة استخدام الأدوات. ودون إعادة التفكير في الأدوار ومهام سير العمل والقرارات، غالبًا ما تَحُدّ المؤسسات من تأثير الذكاء الاصطناعي. واستخدامه في إدارة التغيير يدفع القادة إلى إعادة التفكير في كيفية تحقيق القيمة وطريقة تعاون البشر والآلات معًا. ويؤدي هذا النهج إلى تغيير أعمق وأكثر استدامة بدلًا من التبنّي السطحي.
من الأسباب الأخرى لأهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة التغيير هو الرؤية التي يمكن أن يوفرها. غالبًا ما يجد القادة صعوبة في الحصول على رؤية واضحة لكيفية تجربة التغيير عبر المؤسسة. يقدِّم الذكاء الاصطناعي رؤًى مستمرة حول السلوك والانطباعات والأداء أثناء سير عملية التغيير. وتُتيح هذه الرؤى إدارة التغيير كنظام مستمر وليس كمبادرة لمرة واحدة.
يوفر الذكاء الاصطناعي أيضًا توافقًا بين إدارة التغيير وطريقة تفاعل الموظفين مع التكنولوجيا اليوم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي نفسه. يتوقع الناس تجارب تكون سريعة الاستجابة وملائمة وداعمة. وجهود التغيير التي تتجاهل هذه الحقيقة قد تبدو بطيئة أو منفصلة عن الواقع. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تصمِّم المؤسسات التغيير بطريقة تتوافق بشكل أفضل مع أنماط العمل والتعلُّم الحديثة.
تساعد إدارة التغيير المدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات في الحفاظ على مكانتها التنافسية في ظل الضغوط المستمرة. تتغير الأسواق بسرعة، وتتطور المهارات، وترتفع التوقعات. والمؤسسات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في إدارة التغيير تكون في موقع أفضل للتكيف بشكل هادف ومرن بدلًا من الاستجابة بعد فوات الأوان.
تشمل حالات الاستخدام الشائعة والناشئة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة التغيير ما يلي:
يحلل الذكاء الاصطناعي البيانات التاريخية والفورية لتحديد أنماط التبنّي والسلوك والأداء. تُتيح هذه المعلومات لمديري التغيير التنبؤ بكيفية تأثير المبادرات المختلفة في الإنتاجية والتفاعل والنتائج. على سبيل المثال، يمكن للتحليلات التنبؤية أن تساعد على تحديد أفضل توقيت للنشر، والأماكن التي يتباطأ فيها التبنّي، والمجموعات التي ستحتاج إلى دعم إضافي. تحوِّل هذه الرؤى إدارة التغيير من حل المشكلات التفاعلي إلى التخطيط الاستباقي.
يدعم الذكاء الاصطناعي اتصالات التغيير ويعمل على أتمتتها من خلال توصيل رسائل مخصصة لمختلف الجماهير في الوقت المناسب. ويُتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تشغيل روبوتات المحادثة والمساعدين الرقميين التي تُبقي الموظفين على اطِّلاع وتقدِّم التعليقات والملاحظات في الوقت الفعلي. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا المساعدة على تكييف المحتوى عبر قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني، والمنشورات الداخلية، والفيديو، والحلقات الصوتية، ما يجعل الرسائل أسهل في الاستيعاب. تُسهم سهولة الوصول إلى المعلومات هذه في تقليل حالة عدم اليقين والحدّ من الحاجة إلى المتابعة اليدوية.
يتم استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل النصوص المفتوحة من الاستطلاعات والمحادثات وقنوات التعليقات. تساعد هذه البيانات قادة التغيير على فهم شعور الأشخاص تجاه التغيير، وليس مجرد معرفة إذا ما كانوا يستخدمون الأداة أم لا. وتوجِّه هذه الرؤى التدخلات لتكون أكثر تعاطفًا وفاعلية.
تعمل منصات التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تكييف المحتوى وفقًا للدور الوظيفي ومستوى المهارة والتقدُّم. يحصل الموظفون على تدريب ودعم موجَّهين بدلًا من برامج التدريب العامة. يُسهم هذا الدعم في تسريع عملية التبنّي ويساعد الأفراد على بناء الثقة مع تغيُّر التوقعات، على نحو مشابه لكيفية تخصيص منصات مثل LinkedIn لتوصيات التعلم على نطاق واسع.
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المهام ونقاط التسليم واتخاذ القرار لفهم كيفية إنجاز العمل. تدعم هذه الرؤى إعادة تصميم الأدوار ومهام سير العمل بما يتوافق مع التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي، مستندة إلى أنماط العمل الفعلية بدلًا من العمليات المفترضة. في الحالات الأكثر تقدمًا، يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أن يتولى أجزاءً من العمليات الشاملة مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.
يحلل الذكاء الاصطناعي مؤشرات مثل بيانات التفاعل، وأنماط الاستخدام، والمشاعر، والمدخلات الواردة لاكتشاف المواضع التي قد يتعثر فيها التغيير. يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي تحديد مؤشرات المقاومة أو الارتباك أو التحميل الزائد. يُتيح هذا التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي للقادة التدخل مبكرًا وتعديل الخطط قبل تفاقم المشكلات.
يستخدم الذكاء الاصطناعي التحليلات التنبؤية ونمذجة السيناريوهات لعرض النتائج المحتملة والمفاضلات المرتبطة بها. وتساعد هذه البيانات القادة على اتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن التوقيت وتسلسل الخطوات والاستثمار، وتجعل إدارة التغيير أكثر منهجية وتخطيطًا.
يجمع الذكاء الاصطناعي بين بيانات الاستخدام والإنتاجية والجودة ومدخلات الموظفين لبيان إذا ما كانت أساليب العمل الجديدة قد بدأت تترسخ. ومن خلال تتبُّع مقاييس مثل مستوى التبنّي، وإنجاز المهام، والكفاءة، يحصل القادة على رؤية أوضح حول إذا ما كان التغيير يعزز الكفاءة ويحقق أثرًا ملموسًا للأعمال.
يعزز الذكاء الاصطناعي إدارة التغيير من خلال جعلها أكثر تكيفًا، وأكثر اعتمادًا على البيانات، وأكثر تركيزًا على الأفراد. تشمل الفوائد الأخرى:
تخطيطًا أدق للتغيير: تمكِّن التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي القادة من توقُّع تأثير مبادرات التغيير المختلفة في الإنتاجية ومستويات التفاعل. تساعد هذه المعرفة على تحسين قرارات التوقيت، وتسلسل الخطوات، وتخصيص الموارد، كما تقلل من التجربة والخطأ.
اعتمادًا أسرع وأكثر استهدافًا: يقدِّم الذكاء الاصطناعي للموظفين تدريبًا شخصيًا ودعمًا فوريًا عند الحاجة. يساعد هذا التخصيص الأفراد على تعلُّم أساليب العمل الجديدة بسرعة وثقة كبريين.
تعزيز مشاركة الموظفين أثناء التغيير: يكون الموظفون أكثر ميلًا للمشاركة عندما يشعرون أن التغيير ذو هدف واضح ومتجاوب، وليس عامًّا أو عشوائيًا. يمكِّن الذكاء الاصطناعي من تقديم اتصالات في الوقت المناسب، وذات صلة، ومصممة بما يتناسب مع أدوار الموظفين واهتماماتهم.
مواءمة أفضل بين الأدوات وتصميم العمل: يكشف الذكاء الاصطناعي كيفية سير العمل عبر الأدوار والفِرق المختلفة. تساعد هذه الرؤى القائمة على البيانات المؤسسات على إعادة تصميم سير العمل وتبسيطه، بحيث تصبح التكنولوجيا والأدوات الجديدة جزءًا من العمليات اليومية بدلًا من إضافتها كطبقة خارجية.
تعزيزًا مستمرًا للسلوكيات الجديدة: يواصل الذكاء الاصطناعي متابعة مدى تبنّي السلوكيات الجديدة مع مرور الوقت. عند انخفاض معدل التبنّي، يقدِّم النظام تدريبًا إضافيًا أو دعمًا للحفاظ على سير عملية التغيير وفق الخطة.
مرونة مؤسسية أكبر: يمكِّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات من التعلم السريع، والتكيف، وتصحيح المسار، ما يساعد على إدارة التغيير المستمر بأقل قدر من الاضطراب.
تتطلب إدارة التغيير أكثر من مجرد نشر التكنولوجيا. توضِّح هذه الخطوات كيفية هيكلة جهود التغيير في المؤسسات لضمان توافق الاستراتيجية والأفراد وقدرات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
يبدأ التغيير الفعَّال المدعوم بالذكاء الاصطناعي برؤية استراتيجية، وليس بإطلاق الأدوات فقط. يجب على القادة أن يحددوا بوضوح كيفية توليد القيمة من الذكاء الاصطناعي، وكيف ستتغير طرق العمل، وكيف سيتعاون البشر مع الذكاء الاصطناعي. يجب أن تكون هذه الرؤية بسيطة وملهمة ومرنة بما يكفي لتتطور مع نمو قدرات الذكاء الاصطناعي. توجِّه هذه الرؤية القرارات، وتوضِّح خارطة طريق التغيير، وتساعد على تجنُّب اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل متجزئ.
قبل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من التوسع، يحتاج الموظفون إلى الثقة بمخرجاته وفهم كيفية إدارته وحوكمته. وهذا يتطلب توفير بيانات موثوق بها وقواعد واضحة للاستخدام، والإشراف، والمساءلة. كما أن المراجعة البشرية، والشفافية حول المصادر، ومسارات التصعيد الواضحة، تُعَد ضرورية. الثقة ليست مجرد مسألة تقنية، بل أولوية لإدارة التغيير.
يجب دمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الكاملة، وليس إضافته فوق العمليات القائمة. تنتقل معظم المؤسسات على مراحل، بدءًا من استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام فردية، ووصولًا إلى السماح له بإدارة أجزاء أكبر من سير العمل تحت إشراف بشري. يجب أن تدعم إدارة التغيير الموظفين للتكيف في كل مرحلة، مع إدراك أن التقدم لن يكون متساويًا في جميع أنحاء المؤسسة.
يتم تكامل الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع عندما يصبح جزءًا من العمل اليومي بدلًا من أن يكون أداة اختيارية. ويعني ذلك دمجه في الأنظمة الأساسية، وبرامج الإعداد، والروتين اليومي. يتعلم الأشخاص بشكل أفضل عندما يساعدهم الذكاء الاصطناعي على أداء العمل الفعلي ويدعم تطوير المهارات المستمر. التدريب مهم، لكن التطبيق العملي له القدر نفسه من الأهمية.
تنجح مبادرات الذكاء الاصطناعي عندما يشارك الموظفون بفاعلية في عملية التبنّي. فبدلًا من تحويلها إلى إلزام، يجب على القادة وضع توقُّع أن تعلُّم الذكاء الاصطناعي هو جزء من دور الجميع، بما في ذلك دورهم هم شخصيًا. إن دعم المستخدمين، وتشجيع التجربة، وإنشاء شبكات تعلُّم بين الأقران يجعل التغيير جهدًا مشتركًا وأكثر احتمالًا للحصول على موافقة الموظفين.
تساعد أفضل الممارسات هذه على ضمان أن تكون إدارة التغيير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موثوقًا بها وقابلة للتوسع ومستدامة.
ابدأ "بالسبب": يجب أن تركِّز الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الهدف والملاءمة. يريد الموظفون معرفة كيفية تأثير التغيير في تحسين أعمالهم وسبب أهميته بالنسبة لهم. يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على تخصيص هذه الرسالة بحسب الأدوار والمواقف المختلفة، لكن يجب على القادة تحديد الهدف والأسلوب.
استخدام التحليلات التنبؤية للبقاء متقدمًا على المقاومة: ينبغي أن يساعد الذكاء الاصطناعي على توقُّع النتائج بدلًا من الاكتفاء بالإبلاغ عن النتائج السابقة. تُتيح الرؤى التنبؤية للقادة تحديد توقيت عمليات الإطلاق، واستهداف الدعم، وتقليل المخاطر في وقت مبكر.
التعامل مع الذكاء الاصطناعي كقدرة وليس كمشروع: يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات في القرارات ومهام سير العمل والأدوار مع مرور الوقت. لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، يتطلب الأمر استراتيجيات إدارة تغيير تدعم التعلم المستمر والتكيف المستمر. تتوافق هذه الفكرة مع أطر إدارة التغيير المعتمدة مثل منهجية Prosci، مع توسيعها لدعم التحول المستمر المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
الموازنة بين الحوكمة والسرعة: تعزز الحوكمة القوية الثقة وتُسهم في تسريع وتيرة التغيير عندما يتم دمجها منذ البداية. توفر الضوابط الواضحة للموظفين فرصة للتجربة بأمان ودون خوف. الضوابط الصارمة للغاية والتي يتم فرضها متأخرًا تُبطئ التقدم وتُضعف الثقة.
قياس التأثير بدلًا من النشاط: ينبغي ألَّا يتم قياس النجاح بعدد التراخيص الصادرة أو عدد مرات تسجيل الدخول فقط. تركِّز إدارة التغيير المدعومة بالذكاء الاصطناعي على النتائج مثل السرعة، والإنتاجية، والجودة، والتغييرات المستدامة في السلوك. تُظهر هذه المقاييس إذا ما كان العمل قد تغيَّر فعليًا.
استمع إلى الخبراء وهم يشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة أخلاقية لجعل إدارة الموارد البشرية أكثر كفاءة وإنسانية.
اكتشف 10 طرق يمكن للموارد البشرية من خلالها أن تصبح مستشارًا إستراتيجيًا لتطوير نموذج يركز على الأفراد ويضع المؤسسة في أفضل مكانة للمستقبل.
اعرف كيف يبني قادة الموارد البشرية ثقافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تبني التجربة وتمكين الأشخاص.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
تسريع عمليات الموارد البشرية باستخدام IBM watsonx Orchestrate وأتمتة المهام الشاقة.
تبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز عملية صنع القرار ودفع نتائج الأعمال من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل، واكتشاف إمكانات الموظفين والعمل.
1 Enterprise risk management, IBM Institute for Business Value (IBV) Performance Data and Benchmarking, © 2025 IBM Corporation
2 Talent management benchmark report, IBM Institute for Business Value (IBV) Performance Data and Benchmarking, December 2025