كيف تعمل روبوتات المحادثة على تحسين عمليات الموارد البشرية

تواجه أقسام الموارد البشرية اليوم صعوبة في إدارة عمليات الموارد البشرية والمهام الروتينية بكفاءة، مما يهدر الوقت يوميًا في الإجابة على أسئلة الموظفين الشائعة في ظل غياب نظام الخدمة الذاتية. وعندما يُضطر المتخصصون في الموارد البشرية إلى تخصيص وقتهم لهذه المهام، لا يمكنهم التركيز على أعمال ذات قيمة مثل التوظيف، والاحتفاظ بالمواهب، والتحفيز، وتطوير القيادة، وبناء الثقافة المؤسسية. ومع تحوّل دور الموارد البشرية نحو مهام استراتيجية، أصبح التعامل مع هذه التحديات ضرورة.
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري كأداة قوية لتحسين عمليات الموارد البشرية. على مدى السنوات العديدة الماضية، حول الذكاء الاصطناعي عمليات الموارد البشرية وحسن مهام الموظفين الجدد والموظفين الحاليين. يمكن الذكاء الاصطناعي (AI) أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، مما يسمح لموظفي الموارد البشرية بالتركيز على استراتيجيات أخرى أكثر قيمة. كما يمكن أن تساهم تحليلات الموارد البشرية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة التوظيف وتبسيط عمليات الفرز والاختيار.
يمكن لروبوت المحادثة للموارد البشرية الذي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي فهم الإجراءات والتعريف بها وحتى أتمتتها لدعم المرشحين والموظفين. على سبيل المثال، يمكن لروبوت موارد بشرية ذكي إرشاد الموظفين الجدد خلال عملية الانضمام (Onboarding)، والرد على الأسئلة المتكررة، واقتراح مصادر للتعلّم، ومساعدة الموظفين على طلب الإجازات أو التحقق من رصيد الإجازات المتبقي. كما يمكن لحلول روبوتات المحادثة إرسال تذكيرات، وتنفيذ استطلاعات، وجمع التعليقات لتحسين تجربة الموظفين.
يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموظفين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فهي تعتمد على البحث الحواري، وتقوم بتحليل كميات كبيرة من الوثائق المؤسسية مثل السياسات الداخلية لتقديم إجابات دقيقة على استفسارات الموظفين. تُتيح روبوتات الموارد البشرية للموظفين تخصيص وقتهم وطاقتهم لأعمال ذات قيمة أعلى.
وفي المهام العامة للموارد البشرية، تُساعد روبوتات المحادثة فرق الموارد البشرية على إدارة الإجازات، وعمليات التوظيف، والمصروفات القابلة للاسترداد، والاتصالات الداخلية. كما تقوم بتوفير معلومات الرواتب والسياسات، مع جمع وتخزين البيانات التي يمكن استرجاعها عند الحاجة. وبدلًا من الاعتماد على استطلاعات مطوّلة، تطلب روبوتات المحادثة ملاحظات مباشرة من الموظفين بشكل استباقي. يتم تدريب الروبوت على طلب التعليقات أثناء التواصل مع الموظفين وتحليل هذه المعلومات. علاوة على ذلك، تقترح حلول الذكاء الاصطناعي الحواري استراتيجيات وحلولًا لتحسين بيئة العمل، مما يعزّز مشاركة الموظفين ويُوفّر رؤى قيمة للمؤسسة.
تُرقمِن روبوتات الموارد البشرية عملية التوظيف من خلال جمع السير الذاتية وفرزها، وتقييم المتقدمين، وتتبع مراحل التوظيف، وتنظيم مواعيد المقابلات، وتقديم خطط نمو وظيفية مخصصة للموظفين، وجمع التعليقات. تقوم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بجمع بيانات المتقدّمين وتوفير رؤى ذات صلة استنادًا إلى تفاعل مخصص والأسئلة المتكررة، مما يرفع من جودة عمليات التوظيف الشاملة.
باستخدام watsonx Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شهد قادة الموارد البشرية هذه التحسينات المهمة في عمليات الموارد البشرية ومهام سير العمل. فعلى وجه التحديد، ساعد watsonx Assistant على تقليص الوقت الذي يقضيه الموظفون في المهام الشائعة للموارد البشرية بنسبة 75%.
يُعزّز IBM watsonx Assistant كفاءة القوى العاملة من خلال روبوتات محادثة مخصصة وأتمتة ذكية. يمكن دمج watsonx Assistant مع منصات مثل الهاتف، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، والدردشة عبر الويب، وتطبيقات المراسلة مثل Slack، وFacebook Messenger، وWhatsApp، بالإضافة إلى أنظمة الموارد البشرية المستخدمة في الشركات. بمجرد دمج watsonx Assistant، يمكنه الرد على الاستفسارات في الرسائل أو القنوات المباشرة.
يوفر الوكيل الافتراضي في watsonx Assistant الدعم في مجالات مثل التأمين، والتقاعد، والصحة والعافية، والتغطية التأمينية لذوي الهمم، والمكافآت الأسرية، وحتى التأمين على الحياة. في أستراليا، استخدمت أكبر شركة اتصالات Telstra watsonx Assistant لبناء روبوت محادثة باسم Codi يدير مهامًا داخلية وخارجية متعددة، مما وفر ما يُقدّر بـ 10 ملايين دولار أسترالي.
في الصين، مكّن watsonx Assistant موظفي مجموعة ENN Group من الحصول على تحديثات فورية حول العمليات الداخلية مثل تقارير المصروفات، دون الحاجة لإجراء استعلامات يدوية.
يساعد watsonx Assistant فرق الموارد البشرية على الاستماع لموظفيهم وفهم احتياجاتهم، مما يُتيح استجابات استباقية بدلاً من التفاعلية، ويُعزّز رضا الموظفين. ومن خلال تحديد الفجوات ودعم الموظفين حيثما ومتى احتاجوا إليها، تزيد روبوتات watsonx Assistant من كفاءة وفاعلية فرق الموارد البشرية، وتُحسّن أداء العمليات المؤسسية بشكل عام.