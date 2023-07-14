الذكاء الاصطناعي هو تقنية ثورية لها بعض التحديات التي يجب أن تضعها المؤسسات في الحسبان.

التحول الثقافي: يؤدي متخصصو الموارد البشرية دورًا حاسمًا في إنشاء خطوط استقطاب المواهب وتدريب الموظفين على المناصب الأعلى قيمة، ما يُمكن الشركات من الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل التطورات التقنية. بيد أنه إذا اغتنمت فرق تقنية المعلومات الفرصة للإشراف على مبادرات أتمتة عمليات الموارد البشرية، فثمة خطر من حرمان موظفي الموارد البشرية من أداء أدوارهم.

وتؤكد جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) أن فهم قوة الأتمتة واستثمارها يمكن أن يحدد ما إذا كان المتخصصون في الموارد البشرية سيتقدمون أم سيتعرضون للتهميش.1 ومن خلال استخدام برمجيات الأتمتة لتقليل الوقت المستغرق في إدخال البيانات الروتينية، يمكن لمتخصصي الموارد البشرية التركيز على معالجة هذه التحولات الخارجية المهمة.

الأمن السيبراني: يكون الذكاء الاصطناعي عرضة للاختراق، خصوصًا أثناء مرحلة التدريب، حيث تُنشأ خوارزميات التعلم الآلي. تؤدي هجمات تسمم البيانات إلى زرع تعليمات برمجية أو معلومات ضارة في مجموعات التدريب، ما قد يصيب عددًا لا يحصى من عمليات تشغيل نماذج التعلم الآلي، وفي نهاية المطاف، شبكة الشركة. يمكن لقادة الأعمال التعاون مع مراكز عمليات الأمن (SOC) وفرق تكنولوجيا المعلومات لوضع خطط تحافظ على أمان مشروعات الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياتها بالكامل.



خصوصية الموظفين: قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتقييم الأداء إلى إثارة المخاوف. ويمكن للمؤسسات أن تأخذ خصوصية الموظفين على محمل الجد وتعالج الخصوصية في إستراتيجية إدارة البيانات قبل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات الشخصية وتحليلها. يمكن للموارد البشرية تنبيه الموظفين بالبيانات التي يتم جمعها واستخدامها لأنظمة الذكاء الاصطناعي. يمثل إنشاء نظام الذكاء الاصطناعي القائم على الشفافية أو استخدامه خطوة أولى نحو المساعدة على معالجة مخاوف الخصوصية.



التكامل: قد يصعب دمج بعض برامج الموارد البشرية القائمة بذاتها في البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات. على العكس من ذلك، إذا لم تكن البيانات التي تم التقاطها متكاملة تمامًا، فقد يؤدي ذلك إلى قيم بيانات متعددة غير متوافقة.

إعادة تنمية المهارات: يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى القضاء على أنواع معينة من العمل الذي يقوم به الأشخاص عادةً وقد يؤثر في أدوار بعض الموظفين. تعامل مع هذا التحدي مباشرةً من خلال إعداد خطة لإعادة تنمية مهارات المواهب وإعادة هيكلة الأدوار الوظيفية.



وقت التنفيذ: تتطلب أتمتة أي عملية من عمليات الموارد البشرية استثمارًا أوليًا للوقت في تهيئة نظام الأتمتة ونقل البيانات وتحليل العمليات وإعادة تصميمها لتعزيز الأتمتة. قبل النشر على مستوى الشركة، يمكن لفريق الموارد البشرية الذي يطبق الأتمتة تدريب أنفسهم على استخدام الأدوات الجديدة والتعرف عليها ثم إجراء الاختبارات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للتأكد من أن الأتمتة تعمل على النحو الأمثل. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فإن الفرق التي تبنّت الأتمتة تكون قد وضعت الأساس لتحقيق وفورات زمنية طويلة الأمد.