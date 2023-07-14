تشير أتمتة الموارد البشرية إلى استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل مهام الموارد البشرية التي تستغرق وقتًا طويلًا. وتساعد أتمتة إدارات الموارد البشرية الفرق على توفير الوقت وزيادة الإنتاجية عبر التخلص من الأعمال المرهقة والتركيز على مهام أكثر تعقيدًا مثل الاستراتيجية، والاحتفاظ بالمواهب، ومشاركة الموظفين.
تستخدم أتمتة الموارد البشرية البرامج والخوارزميات للتعامل مع الأنشطة التي أجراها موظفو الموارد البشرية يدويًا في وقت سابق. وتشمل هذه الأنشطة إدخال البيانات لتتبع المتقدمين إلى الوظائف، وصياغة متطلبات العمل، وتأهيل الموظفين الجدد، وبروتوكولات إنهاء التوظيف، وإدارة طلبات الإجازة. إنها تتيح نهجًا قائمًا على البيانات لاستقطاب المواهب وتحقيق تقدم الموظفين وتعزيز القدرة على الاحتفاظ بهم، وذلك النهج يعمل على الحد من التحيز وتعزيز تجارب الباحثين عن عمل وتجارب الموظفين.
باستخدام الأتمتة، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML) ، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يمكن للمؤسسات تبسيط عمليات الموارد البشرية بمهام يدوية أقل. أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في سياق أتمتة الموارد البشرية هي مساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي. فمساعدات الذكاء الاصطناعي هي نماذج متقدمة قادرة على توليد محتوى جديد، في حين أن وكلاء الذكاء الاصطناعي مصممون للعمل بمزيد من الاستقلالية، نيابةً عن المستخدم، ضمن نطاق محدد.
يمكن أن تساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي الوكيل في تخفيف أعباء العمل الإداري لموظفي الموارد البشرية، مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء وتعزيز الكفاءة وضمان الاتساق وتحسين تجربة الموظف بوجه عام. تُمكِّن هذه الوظائف متخصصي الموارد البشرية من التركيز على الجوانب الإنسانية الحقيقية للموارد البشرية، مثل تشكيل ثقافة الشركة وتسهيل تنقل الموظفين واتخاذ قرارات النمو الإستراتيجي.
ويمكن للتطورات في كل من الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل أن تعزز أتمتة الموارد البشرية إلى حدٍّ كبير، من خلال تحسين الاستجابة، وتقليل الجهد اليدوي، وزيادة دقة العمليات. غير أن هذه الأدوات تفرض مسؤولية تنفيذها بطريقة أخلاقية وشفافة، مع احترام خصوصية البيانات وتقليل التحيّزات.
لا تقتصر أتمتة عمليات الموارد البشرية على توفير الوقت فحسب. بل إن تطبيق أتمتة عمليات الموارد البشرية—أو حتى الأتمتة الفائقة التي تدمج تقنيات وأدوات متعددة—يزود موظفي الموارد البشرية ببيانات ومعارف قيمة في زمن شبه حقيقي. ويساعد هذا النهج المتخصصين على اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل بيئات اقتصادية وتقنية وعمالية متغيرة.
ومع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية في مختلف المجالات ومجموعات مهارات الموظفين، أصبحت الحاجة إلى أتمتة عمليات الموارد البشرية أكثر إلحاحًا.
وتواصل التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل مساعدات الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، أتمتة عمليات الموارد البشرية، من خلال تنفيذ المهام نيابةً عن المستخدم وتقييم احتياجاته استنادًا إلى التعليمات الأولية. ومع الأتمتة، أصبحت فرق الموارد البشرية تمتلك مسارات عمل مؤتمتة والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات في الوقت الفعلي قائمة على البيانات. ويمكن لأدوات الأتمتة توفير لوحات معلومات شاملة لتخزين بيانات الموظفين وإدارتها بأمان، من دون الحاجة إلى الأعمال اليدوية التي كانت ترتبط سابقًا بهذه اللوحات.
تخضع المؤسسات باستمرار لتغييرات كبيرة. وبحسب دراسة عالمية أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، يقدر المسؤولون التنفيذيون أن 40% من قوتهم العاملة سوف يحتاجون إلى إعادة تأهيل نتيجة لتطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية فترة تصل إلى ثلاث سنوات. ويُنظر إلى هذا التحول على أنه توسّع في فرص العمل.
إذ يرى %87 من المشاركين أن أدوار الموظفين ستُعزّز على الأرجح — أكثر من أن تُستبدل — بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تباين التأثيرات تبعًا لوظيفة كل دور.
تؤدي أقسام الموارد البشرية دورًا رائدًا في تحقيق تحولات كبيرة في بيئة العمل، سواء على الصعيد الاقتصادي أو سوق العمل أو التقنية. وفي ظل ندرة المواهب وارتفاع التكاليف، تُقدّم أدوات الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الأخرى وعودًا بتسريع وتيرة التحول الرقمي. تواجه فرق الموارد البشرية التحدي المتمثل في إدارة تنقل الموظفين بين الوظائف وضمان توفير الموارد الكافية في هذه السياقات المعقدة. فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن يوفرها برنامج أتمتة عمليات الموارد البشرية لمعالجة التحديات التي تواجهها أقسام الموارد البشرية.
تعمل برامج أتمتة الموارد البشرية على تقليل الوقت الذي يحتاج إليه متخصصو الموارد البشرية لقضائه في المهام الروتينية مثل إدخال البيانات وتتبع المتقدمين والإجازة مدفوعة الأجر وإدارة العمل الإضافي وتسجيل مزايا الموظفين الجدد. فهو يُمكِّن فرق الموارد البشرية من معالجة التحديات المعقدة المتعلقة بالأفراد وتوفير التفاعل المطلوب وجهاً لوجه.
تساعد تكنولوجيا الموارد البشرية مثل الأتمتة على ضمان الكفاءة والدقة والاتساق، ما يعزز تجارب الموظفين ورضاهم ومعدلات الاحتفاظ بهم. كما تساعد أتمتة الموارد البشرية الشركات على تلبية الطلب المتزايد على النمو السريع.
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوكيل تسريع عمليات المراجعة عن طريق التعمق في البيانات ومساعدة موظفي الموارد البشرية على اتخاذ قرارات أكثر استنارة أو تبسيط العمل. فعلى سبيل المثال، يمكن للوكلاء المساعدة في تحليل نتائج جهود التوظيف، ما يمكّن مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف من تحديد إستراتيجيات التواصل الأكثر نجاحًا وتحسينها.
ومن الأدوات الأخرى الموفرة للوقت استخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار المهارات من كتالوج مهارات مُعد مسبقًا لتنفيذ مهام محددة في الموارد البشرية، ودمجها مع التطبيقات التي تعتمد عليها الموارد البشرية بالفعل. كما يمكن استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء أدوات تُسرّع التفاعلات وجمع البيانات.
تستخدم فرق الموارد البشرية أتمتة عمليات الموارد البشرية لربط أعمالها بالاستراتيجية المؤسسية الشاملة. من خلال إنتاج البيانات والمعارف والتحليلات، تُمكن أتمتة عمليات الموارد البشرية موظفي الموارد البشرية من تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات وصياغة استراتيجيات فعالة في مجال الموارد البشرية. كما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة عملية الفرز الأولي عبر تقييم السير الذاتية وفقًا لمعايير الوظيفة، وترتيب المرشحين، وتحديد الأنسب من بينهم.
قد يشمل هذا الأسلوب تطوير فرضيات تستند إلى أنظمة الاستماع إلى الموظفين وجمع رؤى حول العمل عن بُعد باستخدام ترابطات متقدمة للبيانات التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات حكيمة. وهذا يتضمن أيضًا استخدام التحليلات المتقدمة لتصميم وتقديم المنتجات الداخلية لتعزيز تجارب الموظفين. وتوفر مثل هذه المنتجات القائمة على الأدلة، والتي يتيحها توفر البيانات الناتجة عن الأتمتة، قيمة للأعمال، مما يضمن لأقسام الموارد البشرية مكانًا على طاولة صياغة الاستراتيجية المؤسسية.
تدعم أتمتة عمليات الموارد البشرية التحول الجاري بالفعل من تقييمات الأداء السنوية التقليدية إلى الإدارة المستمرة للأداء. تساعد التعليقات في الوقت الفعلي وتتبع الأهداف والمحادثات المرنة بشأن الأداء فرق الموارد البشرية من خلال أدوات الأتمتة، ومن ثَم تعزيز التحسين المستمر للأداء وتنمية المواهب.
يمكن تقليل معدل الإرهاق والتخبط لدى فريق الموارد البشرية من خلال التخلص من المهام الشاقة بحيث يتمكن موظفو الموارد البشرية من التركيز على العمل الذي يرغبون في القيام به والذي تدربوا على القيام به. يمكن أن يشجع هذا الرضا الأكبر على عمليات الموارد البشرية الأكثر دعمًا ونجاحًا.
الذكاء الاصطناعي هو تقنية ثورية لها بعض التحديات التي يجب أن تضعها المؤسسات في الحسبان.
التحول الثقافي: يؤدي متخصصو الموارد البشرية دورًا حاسمًا في إنشاء خطوط استقطاب المواهب وتدريب الموظفين على المناصب الأعلى قيمة، ما يُمكن الشركات من الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل التطورات التقنية. بيد أنه إذا اغتنمت فرق تقنية المعلومات الفرصة للإشراف على مبادرات أتمتة عمليات الموارد البشرية، فثمة خطر من حرمان موظفي الموارد البشرية من أداء أدوارهم.
وتؤكد جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) أن فهم قوة الأتمتة واستثمارها يمكن أن يحدد ما إذا كان المتخصصون في الموارد البشرية سيتقدمون أم سيتعرضون للتهميش.1 ومن خلال استخدام برمجيات الأتمتة لتقليل الوقت المستغرق في إدخال البيانات الروتينية، يمكن لمتخصصي الموارد البشرية التركيز على معالجة هذه التحولات الخارجية المهمة.
الأمن السيبراني: يكون الذكاء الاصطناعي عرضة للاختراق، خصوصًا أثناء مرحلة التدريب، حيث تُنشأ خوارزميات التعلم الآلي. تؤدي هجمات تسمم البيانات إلى زرع تعليمات برمجية أو معلومات ضارة في مجموعات التدريب، ما قد يصيب عددًا لا يحصى من عمليات تشغيل نماذج التعلم الآلي، وفي نهاية المطاف، شبكة الشركة. يمكن لقادة الأعمال التعاون مع مراكز عمليات الأمن (SOC) وفرق تكنولوجيا المعلومات لوضع خطط تحافظ على أمان مشروعات الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياتها بالكامل.
خصوصية الموظفين: قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتقييم الأداء إلى إثارة المخاوف. ويمكن للمؤسسات أن تأخذ خصوصية الموظفين على محمل الجد وتعالج الخصوصية في إستراتيجية إدارة البيانات قبل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات الشخصية وتحليلها. يمكن للموارد البشرية تنبيه الموظفين بالبيانات التي يتم جمعها واستخدامها لأنظمة الذكاء الاصطناعي. يمثل إنشاء نظام الذكاء الاصطناعي القائم على الشفافية أو استخدامه خطوة أولى نحو المساعدة على معالجة مخاوف الخصوصية.
التكامل: قد يصعب دمج بعض برامج الموارد البشرية القائمة بذاتها في البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات. على العكس من ذلك، إذا لم تكن البيانات التي تم التقاطها متكاملة تمامًا، فقد يؤدي ذلك إلى قيم بيانات متعددة غير متوافقة.
إعادة تنمية المهارات: يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى القضاء على أنواع معينة من العمل الذي يقوم به الأشخاص عادةً وقد يؤثر في أدوار بعض الموظفين. تعامل مع هذا التحدي مباشرةً من خلال إعداد خطة لإعادة تنمية مهارات المواهب وإعادة هيكلة الأدوار الوظيفية.
وقت التنفيذ: تتطلب أتمتة أي عملية من عمليات الموارد البشرية استثمارًا أوليًا للوقت في تهيئة نظام الأتمتة ونقل البيانات وتحليل العمليات وإعادة تصميمها لتعزيز الأتمتة. قبل النشر على مستوى الشركة، يمكن لفريق الموارد البشرية الذي يطبق الأتمتة تدريب أنفسهم على استخدام الأدوات الجديدة والتعرف عليها ثم إجراء الاختبارات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للتأكد من أن الأتمتة تعمل على النحو الأمثل. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فإن الفرق التي تبنّت الأتمتة تكون قد وضعت الأساس لتحقيق وفورات زمنية طويلة الأمد.
وتتضمن أنظمة أتمتة عمليات الموارد البشرية وظائف مثل تتبّع المتقدمين، وإدارة الأداء، والحضور وكشوف الرواتب، وبوابات الخدمة الذاتية للموظفين. ومع ذلك، يمكن لتطورات الذكاء الاصطناعي أن تعزز إمكانات أدوات الموارد البشرية. من بين الأمثلة على أتمتة عمليات الموارد البشرية ما يلي:
يمكن أن تشكل إدارة مزايا الموظفين وأهليتهم، بما في ذلك التأمين الطبي والمعاش التقاعدي والتقاعد والإجازة مدفوعة الأجر، عبئًا إداريًا ضخمًا على فرق الموارد البشرية. يمكن لأدوات إدارة الفوائد تجميع بيانات مزايا الموظفين في منصة واحدة لتوفير الرؤية للجميع. إن السماح للموظفين بالوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها يقلل من العبء الإداري على الموارد البشرية. ويمكن للشركات الاستفادة من البيانات المجمّعة بواسطة هذه الأدوات لإدارة نفقات المزايا والميزانيات بشكل أفضل في المستقبل. حتى أن بعض الأدوات تقدم تحليلات الرعاية الصحية لمساعدة أصحاب العمل على اتخاذ القرارات وضمان الامتثال للوائح التنظيمية مثل Affordable Care Act (قانون الرعاية بأسعار معقولة).
بوابات الخدمة الذاتية للموظفين هي مواقع أو بوابات مركزية عبر الإنترنت يمكن من خلالها للأطراف المعنية من الموظفين الوصول إلى المعلومات وإجراء المعاملات. تُمكّن بوابات الخدمة الذاتية الموظفين من الوصول إلى المعلومات الشخصية وتحديثها، واستعراض قسائم الرواتب، وطلب إجازات، والوصول إلى سياسات الموارد البشرية ومواردها—ما يوفر وقت موظفي الموارد البشرية الإداري. وفقًا لشركة Forbes، "أصبحت بوابات الخدمة الذاتية شائعة بشكل متزايد في عدد من المجالات، بدءًا من خدمة العملاء إلى الرعاية الصحية وغير ذلك الكثير. وقد أدت بوابات الخدمة الذاتية أيضًا دورًا بارزًا في مكان العمل، على الرغم من أن العديد من الشركات لم تتبنَّ هذه التقنية بعد".2 تُعد بوابات الخدمة الذاتية إحدى الطرق للاستجابة إلى طلبات الموظفين لتسهيل الوصول وتعزيز الشفافية.
الشكوى الشائعة من عملية التوظيف هي أنها بطيئة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تسريع الوتيرة من خلال مساعدة المديرين على التركيز على كل موظف محتمل تلقائيًا. وهذا يتيح لهم تلقي إشعارات، على سبيل المثال، عندما يتقدم مرشح ما لشغل وظيفة شاغرة.
يمكن لنظام تتبع مقدم الطلب على مستوى المؤسسة أن يساعد في كل جزء من عملية التوظيف. بدءًا من مساعدة أصحاب العمل على الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وجمع السير الذاتية، وإنشاء قائمة مختصرة بالمرشحين للوظائف، وجدولة المقابلات مع المرشحين المختارين، وإدارة عملية المقابلة، وتقديم العروض للمرشحين المختارين.
في كل خطوة من خطوات عملية التوظيف، بدءًا من التوظيف إلى الإعداد، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المديرين على توفير الوقت وتحسين إمكانية الوصول إلى أفضل المواهب. على سبيل المثال، يمكن للمديرين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء رسائل مخصصة لتُرسل تلقائيًا إلى كل مرشح. قد تعزز هذه الرسائل التفاعل وتمضي بالمرشحين في عملية التوظيف.
يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا المؤسسات على شغل الوظائف قصيرة الأجل والمؤقتة بسرعة. باستخدام إمكانات معالجة اللغة الطبيعية، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالموارد البشرية أتمتة مهام الشراء اليدوية، ما يوفر الوقت. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المديرين على تجميع المتطلبات من الأطراف المعنية. ثم العمل ضمن نظام إدارة البائعين (VMS) لفتح طلب مع المورّدين للعثور على المتعاقدين المحتملين وجدولة المقابلات مع مديري التوظيف.
يمكن للشركات التأكد من أنها تعمل وفقًا للوائح المحلية والولائية والفيدرالية والدولية. قد يعني هذا الامتثال أي شيء بدءًا من دفع الضرائب في الوقت المحدد، والالتزام بقوانين ولوائح العمل، ومدى السلامة في مكان العمل، ووصولاً إلى ضمان بقاء أي تراخيص وتصاريح وشهادات محدثة.
عند انتهاء الآجال المحددة أو حلول تواريخ انتهاء الصلاحية، يمكن للشركات اتخاذ إجراءات فورية. وبمجرد أن تبدأ الشركات في عمليات التحول الرقمي وتصبح أكثر اعتمادًا على المجالات الغامضة قانونيًا مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وشبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء (IoT)، فستظهر لوائح وقضايا امتثال جديدة. تؤدي أتمتة عملية التحقق من الامتثال كلما أمكن ذلك إلى تخفيف أحمال التشغيل الإدارية عن فريق الموارد البشرية وتقليل الأخطاء البشرية بشكل كبير. لا تعمل هذه الأتمتة على تسهيل سير عمل الموارد البشرية فحسب، بل إنها تُمكن أقسام الموارد البشرية أيضًا من تتبع البيانات وتحليلها من أجل تحسينها.
يتطلب إعداد الموظفين الجدد إرسال المستندات الموقعة واستلامها، ومنح الوصول إلى البرامج، وتقديم طلبات الأجهزة، وإرسال المستندات الضريبية، وإعداد الأدوات. وتعريف الموظفين الجدد بفريقهم ومنحهم كل ما يحتاجون إليه لبدء دورهم الجديد بثقة. يمكن أن يتولى نظام أتمتة إعداد الموظفين إعداد الوصول إلى موارد تكنولوجيا المعلومات وسير العمل للإشعارات التلقائية، أو على سبيل المثال، الإشعارات التنبيهية والموافقات. ويمكنه جمع النماذج الموقعة إلكترونيًا وإنشاء مستندات PDF الرسمية. كما يمكنه توفير الأجهزة للموظفين من دون انتظار دعم تكنولوجيا المعلومات وضمان التسجيل السلس في خطط المكافآت.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل عملية جمع المعلومات أكثر سلاسة وتخصيصًا. يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إرشاد الموظفين الجدد في أثناء عملية التأهيل، والإجابة عن الأسئلة، وتقديم المعلومات، وإرسال تذكيرات بشأن المستندات الرئيسية—ما يقلل من المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ويعزز تجربة الموظف الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أتمتة عمليات الموارد البشرية في عملية إنهاء التوظيف عن طريق إلغاء إمكانية الوصول إلى تقنية المعلومات تلقائيًا وجدولة مقابلات إنهاء خدمة الموظفين.
تُعد الاستجابة لاحتياجات الموظفين أمرًا أساسيًا لتحسين التفاعل والإنتاجية. لكن التنقل عبر سياسات الشركة المعقدة وعمليات دعم الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يترك الموظفين في بعض الأحيان يواجهون صعوبة في العثور على إجابات—ما يتسبب في الإحباط وإضاعة الوقت. يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة للموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموظفين في الحثول على إجابات سريعة ودعم الخدمة الذاتية.
يمكن لروبوت المحادثة للموارد البشرية الذي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي فهم الإجراءات والتعريف بها وحتى أتمتتها لدعم المرشحين والموظفين. على سبيل المثال، يمكن لروبوت الموارد البشرية الذكي الإجابة عن الأسئلة الشائعة واقتراح مصادر للتعلم ومساعدة الموظفين في عملية طلب الإجازات أو التحقق من أرصدة إجازاتهم المتبقية. كما يمكن لمنصات روبوت المحادثة إرسال تذكيرات وإجراء استطلاعات وجمع التعليقات لتعزيز تجارب الموظفين.
من خلال جمع بيانات الأفراد والفرق والمؤسسات الإنتاجية، يمكن لأداة إدارة الأداء عندئذٍ تقديم هذه البيانات في قوالب سهلة المراجعة في موقع مركزي. توفر هذه البيانات لأقسام الموارد البشرية والمديرين معارف بشأن أحمال التشغيل لدى الموظفين وتمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد وتكليف الموظفين الذين يشرفون عليهم وتدريبهم ودعمهم وترقيتهم.
عندما تُأهل أقسام الموارد البشرية موظفًا جديدًا أو تنشر سياسة جديدة للشركة أو تبدأ في تدريب للحفاظ على امتثال الموظفين للوائح، يمكن أن تساعد أنظمة إدارة التعلم على ذلك. تعمل منصات برامج الأتمتة هذه على أتمتة تقديم الدورات على الإنترنت وتتبع مدى تقدم الموظفين.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوصية بنماذج تدريب مخصصة. من خلال تحليل البيانات الخاصة بكل موظف، مثل مهاراتهم وتفضيلاتهم، يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص التدريب وفقًا للأهداف الشخصية. الذكاء الاصطناعي لديه أيضًا القدرة على مساعدة مديري الموارد البشرية على تحديد المواهب الخفية أو تحديد الموظفين الجاهزين للترقية.
تتعقب بعض أدوات أتمتة عمليات الموارد البشرية وقت الموظفين ونسبة حضورهم لمساعدة الشركات على العمل بكامل طاقتها والتأكد من أن لديها موارد بشرية كافية للاستفادة من فرص النمو. إذا كانت فرق الموارد البشرية في الماضي قد أدخلت الإجازات مدفوعة الأجر ونسبة الحضور في جداول البيانات يدويًا، فإن برنامج تتبع الحضور الجديد يُمكن فرق الموارد البشرية من مراجعة سجلات العمل والموافقة عليها وعلى طلبات الإجازة أو العطلات. ويمكنهم الآن التحقق من الإجازات مدفوعة الأجر المتاحة بسرعة، وإخطار أعضاء الفريق عندما يكون زميلهم في إجازة، وتحليل فترات إجازة الموظفين للمساعدة على تجنب الإرهاق.
نظرًا للتغيرات السريعة والمستمرة في التقنيات—ولا سيما الذكاء الاصطناعي—فإن معرفة متى يجب التحول إلى أتمتة عمليات الموارد البشرية أو الانتقال إلى نظام فائق الإمكانات أكثر قد يكون أمرًا صعبًا. قد تتطلب التحديثات الأخرى أو حلول تقنية المعلومات الجديدة أيضًا تخطيطًا تفصيليًا لعمليات التكامل. ومع أخذ كل ذلك في الحسبان، إليك بعض الأسباب المحتملة لبدء التحول إلى أتمتة عمليات الموارد البشرية أو الأتمتة الأكثر تطورًا لعمليات الموارد البشرية.
ضعف أداء الموارد البشرية: بعد الاتفاق على أهم وظائف الموارد البشرية وفهمها، ما مدى جودة أداء الفريق؟ ستكون التأخيرات أو انعدام الكفاءة في التوظيف أو التأهيل أو إعداد التقارير أو معالجة كشوف المرتبات بمثابة علامات تحذيرية تدل على الحاجة إلى التغيير.
النمو السريع للمؤسسة: إذا كانت التعيينات الجديدة تأتي بوتيرة أسرع مما يمكن لقسم الموارد البشرية التعامل معه، أو إذا كانت طلبات التوظيف الكثيرة جدًا تبطئ من فعالية المؤسسة، أو إذا كان التدريب متأخرًا. فقد يتطلع قسم الموارد البشرية إلى أتمتة الموارد البشرية للمساعدة على تسريع الوتيرة.
استنزاف الميزانيات: عندما تكون عمليات التوظيف الجديدة محدودة، فإن تحويل الجهد اليدوي إلى أتمتة عمليات الموارد البشرية يمكن أن يساعد على التماشي مع متطلبات العمل بعدد محدود من الموظفين. إن إبقاء موظفي الموارد البشرية في مجال إدارة الموارد البشرية لا يساعد فقط على منع الإرهاق، بل يمكن أن يساعد أيضًا على الحفاظ على الميزانية المتاحة.
خطر عدم الامتثال لعمليات التدقيق: إذا لم تُدر إجراءات حفظ السجلات الإلزامية بشكل صحيح، فقد تكون المؤسسة في خطر—وقد يكون الحل هو إيجاد نظام أكثر آلية وموثوقية.
غالبًا ما يتضمن النهج المنهجي لأتمتة الموارد البشرية هذه الخطوات.
أولاً، يحدد فريق الموارد البشرية المهام الإدارية اليدوية وعمليات الموارد البشرية الأخرى التي يمكن أتمتتها. ويمكنهم البحث عن أي مهام مرهقة ومتكررة في عملية التوظيف، والتأهيل، وإدارة المواهب، وتتبع الوقت والحضور، وإدارة المزايا، ومعالجة كشوف المرتبات، وغير ذلك الكثير. يمكن أن تساعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) على التخلص من المهام المتكررة.
الخطوة التالية هي البحث. يمكن لفريق المراجعة مقارنة مجموعات برامج أتمتة عمليات الموارد البشرية وتحديد النفقات، أو عرض الأمر على قيادة الشركة للحصول على الموافقة على الميزانية. يمكن أن تتنوع أدوات أتمتة عمليات الموارد البشرية المختارة بين برامج الموارد البشرية المتخصصة في مهام وحالات استخدام محددة. وبين أنظمة إدارة رأس المال البشري المتكاملة (HCM) التي تشمل وظائف الموارد البشرية المتعددة، بما في ذلك أتمتة عمليات توظيف الموظفين والتدريب والتخطيط الإداري.
بعد تحديد أداة الأتمتة، يمكن للفريق طرح البرنامج الجديد ودمجه في أنظمة الموارد البشرية الحالية. مثل نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS)، أو نظام الرواتب، أو أنظمة تسجيل المزايا، أو أنظمة تتبع المتقدمين إلى الوظائف—لضمان تدفق البيانات ومزامنتها بسلاسة.
بمجرد تشغيل أداة الأتمتة الجديدة، لم يعد فريق الموارد البشرية مسؤولاً عن إدخال البيانات يدويًا. لذا يمكنهم الآن جمع بيانات الموظفين المناسبة وتخزينها تلقائيًا، مثل المعلومات الشخصية ومقاييس الأداء وسجلات الحضور وسجل التدريب. وللقيام بذلك بشكل جيد، تحتاج فرق الموارد البشرية إلى ضمان الامتثال والأخلاقيات والخصوصية لهذه البيانات، والتي ستكون أيضًا بمثابة أساس لإجراء التحليلات التنبئية المستقبلية وإعداد التقارير واتخاذ قرارات التحسين.
بعد تشغيل الأتمتة، يمكن للفريق مراجعتها للمساعدة على التأكد من أن الأداة الجديدة أو أتمتة العملية توفر أقصى قيمة للموظفين. سيكشف تدقيق الأتمتة المستخدمة عن مجالات للتوسع أو التبسيط أو التحسينات الأخرى.
عندما تبدأ البيانات في التدفق، فإن الرؤى لن تكون بعيدة عنها. يمكن استخدام تحليلات الأتمتة في اتخاذ قرارات وتوصيات مستندة إلى البيانات لقيادة الشركة. يمكن أن تساعد التحليلات متخصصي الموارد البشرية على مراقبة أداء الموظفين وتقييم فعالية برامج وسياسات الموارد البشرية. وتحديد الاتجاهات ذات الآثار التجارية المفيدة - والتي يمكن بعد ذلك لفت انتباه الإدارة العليا لها من أجل الاستثمار.
تتطلب أتمتة عمليات الموارد البشرية إجراء صيانة وتحديثات وعمليات فحص النظام بشكل دوري لضمان دقة البيانات وأمانها والأداء الأمثل. وقد يتضمن ذلك مراقبة عمليات تكامل البيانات، وإجراء إصلاحات لبرامج الإدارة، ومعالجة أي مشكلات قد تظهر.
قد يكون من المرهق لفرق الموارد البشرية والموظفين العمل مع القائمة الطويلة من برامج أتمتة عمليات الموارد البشرية الموجودة في السوق، كل منها يعالج مهمة أو إجراءً واحدًا من مهام وإجراءات الموارد البشرية. أحد التطورات التي تلوح في الأفق هو دمج هذه الأدوات في منصة واحدة.
في المستقبل، ستوفر منصات أتمتة عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك watsonx Orchestrate، حلاً شاملاً للموارد البشرية لأتمتة جميع وظائف الموارد البشرية. يمكن أن تشمل هذه الحلول التوظيف والتأهيل وإدارة الأداء وكشوف الرواتب والمزايا والتحليلات—وهي محطة واحدة لأتمتة جميع عمليات الموارد البشرية. يمكن أن يتيح ذلك تدفقًا سلسًا للبيانات لإجراء التحليلات التنبؤية.
تُمكّن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي فرق الموارد البشرية من التخلص من الكثير من المهام اليدوية، مع توفير المزيد من التخصيص من جهة الموظفين. على سبيل المثال، على الرغم أن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها بالفعل تقديم دعم الموارد البشرية للموظفين على مدار الساعة، يمكن للمساعدين الافتراضيين بالفعل أتمتة المهام الروتينية.يمكن للتطورات الجديدة في تحليلات المشاعر أن تمكّن الروبوتات من قياس مدى رضا الموظفين خلال جميع التواصلات.
يمكن أن تساعد التحليلات المتقدمة والنمذجة التنبؤية فِرق الموارد البشرية على التنبؤ بشكل أفضل بالاستنزاف وتحديد الموظفين ذوي الإمكانات العالية. قد يؤدي التقدم في معالجة اللغة الطبيعية إلى جعل مشاركة الموظفين في استخدام هذه الأدوات أكثر سلاسة.
مع ظهور العمل عن بُعد والعمل الهجين والقوى العاملة المتنقلة، ستخدم أتمتة عمليات الموارد البشرية احتياجات الفرق المختلفة. ستوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة والمنصات القائمة على السحابة إمكانية وصول سلسة إلى أنظمة الموارد البشرية وبوابات الخدمة الذاتية وأدوات التعاون، ما يضمن تقديم تجارب موارد بشرية متسقة بغض النظر عن الموقع.
نظرًا لأن أتمتة عمليات الموارد البشرية أصبحت أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، يمكن لموظفي الموارد البشرية ضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وحماية بيانات الموظفين. ستحتاج أقسام الموارد البشرية إلى وضع ممارسات صارمة لإدارة البيانات، وضمان النزاهة والشفافية في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والامتثال للوائح حماية البيانات.
سلطت جائحة كوفيد-19 العالمية الضوء على حاجة الشركات إلى معالجة الاهتمام برفاهية الموظفين وصحتهم النفسية بطريقة مجدية، وأصبح هذا الأمر أولوية قصوى يجب مراعاتها مع الموظفين والمرشحين للوظائف. يمكن لروبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين توفير الموارد وأدلة المساعدة الذاتية وإمكانية الوصول إلى خدمات دعم الصحة النفسية، وتعزيز رفاهية الموظفين وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.
1 The Society for Human Resources Management: “HR Needs to Stay Ahead of Automation”
2 Forbes.com: “How to Increase Employee Satisfaction Using Self-Service Portals”