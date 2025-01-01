أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتحدث هذه التطبيقات والأنظمة مع بعضها البعض. لذلك عليك إدخال نفس المعلومات عدة مرات. IBM watsonx Orchestrate يتكامل بسهولة عبر أنظمتك وأدواتك الحالية حتى يحصل فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات.
لا توجد واجهة برمجة تطبيقات API مفتوحة للعمل معها؟ لا توجد مشكلة؛ IBM watsonx Orchestrate يمكن أن تستهلك أتمتة العمليات الآلية (RPA) روبوتات وتبسيط العمل عبر الأنظمة.
عليك فقط أن تعرف ما تريد القيام به. ®ستتمكن Orchestrate من الوصول إلى مهارات وقدرات التطبيق لتقديم النتائج السريعة.
نحن نريد أن نجعل ®Orchestrate قادرًا قدر الإمكان، لذلك نحن نعمل جاهدين على دمج قائمة بأكثر تطبيقات الأعمال شيوعًا. ترقبوا المزيد من التواصل وإرسال الطلبات إلى بوابة الأفكار.
يمكنك الوصول إلى التطبيقات بسهولة عن طريق كتابة بيانات الاعتماد الخاصة بك. لا توجد مسارات أو عمليات جديدة يجب تذكرها.