تكشف دراسة جديدة من IBM كيف يغير الذكاء الاصطناعي طبيعة العمل وما الذي يجب على مسؤولي الموارد البشرية فعله حيال ذلك.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى طرح العديد من الأسئلة الجديدة حول كيفية تأثير التقنية في القوى العاملة. حتى مع ازدياد انتشار الذكاء الاصطناعي في الأعمال، لا يزال البشر يمثلون ميزة تنافسية أساسية. لكن قادة الأعمال يواجهون مجموعة من التحديات المتعلقة بالمواهب، كما تكشف دراسة عالمية جديدة من معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)، بدءًا من فجوة المهارات، ومرورًا بتغير توقعات الموظفين، وصولاً إلى الحاجة إلى نماذج تشغيل جديدة.
تُعد الفجوة العالمية في المهارات حقيقية ومتنامية. يقدر التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع أن 40% من القوى العاملة لديهم ستحتاج إلى إعادة تأهيل مهني نتيجة تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة خلال السنوات الثلاث القادمة. ويمكن أن يُترجم ذلك إلى 1.4 مليار شخص من أصل 3.4 مليارات شخص في القوى العاملة العالمية، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي. كما أفاد المستجيبون أيضًا أن بناء مهارات جديدة للموظفين الحاليين يُعد من أبرز القضايا المتعلقة بالمواهب.
سيختلف تأثير الذكاء الاصطناعي عبر مجموعات الموظفين. إذ قد يشعر العاملون على جميع المستويات بتأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن من المتوقع أن يشهد الموظفون المبتدئون أكبر تغيير. يقول 77% من التنفيذيين المستجيبين إن الوظائف المبتدئة بدأت بالفعل تشهد تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن المتوقع أن تتزايد هذه التأثيرات خلال السنوات القليلة القادمة. وأفاد 22% فقط من المستجيبين بالشيء نفسه بالنسبة إلى أدوار الإدارة التنفيذية أو العليا.
يمكن أن يفتح الذكاء الاصطناعي المزيد من الإمكانات للموظفين من خلال تعزيز قدراتهم. في الواقع، يعتقد 87% من التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن الموظفين أكثر عرضة لأن يتم تعزيزهم بدلاً من استبدالهم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. يختلف ذلك بين الوظائف – يعتقد 97% من التنفيذيين أن الموظفين في قسم المشتريات من المرجح أن يتم تعزيزهم بالذكاء الاصطناعي بدلاً من استبدالهم، مقارنة بنسبة 93% للموظفين في قسم المخاطر والامتثال، و93% في الشؤون المالية، و77% في خدمة العملاء، و73% في التسويق.
يهتم الموظفون أكثر بالقيام بعمل ذي معنى مقارنة بالمرونة وفرص النمو، لكن الشركات الرائدة ليست دائمًا على وفاق مع احتياجاتهم. مع استعداد الذكاء الاصطناعي لتولي المزيد من المهام اليدوية والمتكررة، أفاد الموظفون المشاركون في الاستطلاع أن الانخراط في عمل مؤثر يمثل العامل الأهم بالنسبة إليهم إلى جانب التعويضات والأمان الوظيفي—أكثر أهمية من ترتيبات العمل المرنة وفرص النمو والمساواة. وعلاوة على ذلك، يعتقد ما يقرب من نصف الموظفين المشاركين في الاستطلاع أن العمل الذي يقومون به أهم بكثير من الجهة التي يعملون لديها أو من زملائهم الذين يعملون معهم بانتظام.
مع ذلك، يبدو أن أصحاب العمل قد أغفلوا ما هو مهم بالفعل. أفاد التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع أن العمل المؤثر كان أقل العوامل أهمية بالنسبة إلى موظفيهم، مشيرين بدلاً من ذلك إلى أن ترتيبات العمل المرنة هي السمة الأكثر أهمية بعد التعويضات والأمان الوظيفي.
لقد تغيّر عالم العمل مقارنةً بما كان عليه قبل ستة أشهر فقط. إذ بدأ القادة يعتقدون أن مؤسسات الغد قد لا تتمكن من العمل باستخدام مواهب الأمس – وقد لا تتمكن مواهب الغد من الاعتماد على أساليب العمل التقليدية للأمس.
يمكن أن يؤدي مسؤولو الموارد البشرية دورًا حساسًا في كيفية تكيف المؤسسات مع التغييرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكن أن يكون هؤلاء المسؤولون في طليعة مواجهة هذه التحديات، وإعادة تصميم العمل ونماذج التشغيل من أجل قيادة مؤسساتهم نحو المستقبل. فيما يلي بعض الإجراءات التي تجب مراعاتها.
نحن في نقطة محورية في عالم العمل، وهناك فرصة هائلة أمام مسؤولي الموارد البشرية، لكن هناك أيضًا مخاطر يجب وضعها في الحسبان. ومع اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي بشكل أوسع، لن يتحقق التغيير الناجح إلا إذا أعطت المؤسسات—من خلال قادة الموارد البشرية—الأولوية لنهج جديد للمواهب ونماذج التشغيل يجمع بين البشر والتقنية لتعزيز الإنتاجية وتعزيز قيمة الأعمال.
