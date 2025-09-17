يمكن تقديم تقرير SOC 2 لخدمات IBM التي طبَّقت الضوابط وفقًا لمبادئ خدمات الثقة المحددة. يوضِّح تقرير SOC 2 أن IBM قد صمَّمت ضوابطها بشكل مناسب وفقًا لمبادئ خدمات الثقة المحددة، وأن هذه الضوابط كانت فعَّالة طوال فترة التقرير.

الخدمات المدرجة أدناه متوفر لها تقرير SOC 2 Type 2، يوضِّح فترة تم خلالها تقييم الضوابط. ولأن هذه التقارير تمثِّل فترة تقييم سابقة، فقد يُرفق تقرير SOC 1 Type 2 برسالة جسر، تؤكِّد فيها IBM على ضوابط الخدمة واستمرار الأداء منذ نهاية فترة إعداد التقرير السابقة.

توضِّح أوصاف خدمات IBM (SD) إذا ما كان العرض المعنيّ يحافظ على حالة الامتثال لتقرير SOC 2 Type 2. تُصدِر الخدمات أدناه تقارير SOC 2 Type 2 مرة واحدة على الأقل سنويًا.

تعرَّف على وصف نظام بنية IBM Cloud التحتية.