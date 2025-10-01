IBM Cloud for VCF as a Service هي خدمة مُدارة تقدّم مجموعة قائمة على VMware Cloud Director (VCD) تتيح للشركات إنشاء بيئات حوسبة سحابية تدعم احتياجات أعمالها.
سواء اخترت نموذجًا أحادي المستأجر أو متعدد المستأجرين، تتولى IBM التهيئة، وإدارة السعة، والمراقبة، والتصحيحات، والتحديثات، والأمان للبنية التحتية الأساسية لبرنامج VMware، من خلال مستوى إدارة عالي التوافر، لتتمكّن من نشر بيئاتك السحابية المستندة إلى VMware بسرعة.
يمكنك شراء موارد حوسبة على مستوى المضيف، والاستفادة من العديد من خوادم IBM Bare Metal Server وملفات التعريف، أو موارد حوسبة عند الطلب على مستوى وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، والتخزين.
من خلال نموذج الاستهلاك متعدد المستأجرين الذي نقدمه، يمكنك البدء بجهاز افتراضي واحد صغير الحجم يتألف من وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة (vCPU)، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وشبكة تخزين افتراضية (vSAN) بسعة 20 جيجابايت، وحافة واحدة. يبدأ التسعير عند الطلب من 127 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
ركّز على احتياجات أعمالك من خلال إسناد مهام المراقبة والتصحيحات والصيانة لمستوى إدارة VMware والأجهزة الأساسية إلى IBM.
حقق وفورات في التكاليف من خلال اختيار موارد حوسبة مصممة خصيصًا لتناسب أحمال التشغيل الفريدة لديك. احجز سعة لتحقيق الأداء المستمر أو الشراء عند الطلب لأحمال التشغيل المؤقتة، وتمتع بالمرونة اللازمة لإدارة تكاليفك بكفاءة أكبر.
سرّع وقت الوصول إلى السوق عند ترحيل وتحديث أحمال تشغيل VMware الحالية إلى IBM Cloud من خلال تقليل مخاطر الترحيل وتحقيق الأتمتة الكاملة على بيئة السحابة العامة الأعلى تصنيفًا من حيث الأمان.
أنشئ بيئات مراكز بيانات افتراضية جديدة في أقل من 20 دقيقة. اختر بين فوترة عند الطلب دون التزام مسبق، أو خيار الفوترة الشهرية المحجوزة.
تمكّن من تغيير حجم عمليات النشر الخاصة بك في أي وقت من خلال الاختيار من مجموعة من ملفات تعريف المضيفين وفقًا لوحدات المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة (RAM) وسعة التخزين المطلوبة لتشغيل أحمال VMware المستهدفة.
استكشف مجموعة واسعة من خيارات الاستهلاك لبيئات أحادية المستأجر (بنية تحتية مخصصة) أو متعددة المستأجرين (وحدة تخزين افتراضية وذاكرة وصول عشوائي وموارد تخزين عند الطلب) لتحقيق أقصى قدر من المرونة. تشمل خيارات أداء التخزين NFS (0.25، 2، 4 و10 IOPs/جيجابايت) وvSAN.
استفِد من IBM Cloud لمراقبة مستوى إدارة VMware وتصحيحه وصيانته (بما في ذلك VMware Cloud Director وNSX-T وVSAN وvCenter Server وvSphere وغيرها) والأجهزة الأساسية بما يضمن توفر اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بنسبة 99.99%
يمكنك إدارة دورة حياة مواقع Director ومراكز البيانات الافتراضية بسهولة باستخدام وحدة تحكم VCF as a Service أو واجهة REST API.
اكتشف قدرات النسخ الاحتياطي المدمجة محليًا، بما يضمن مرونة الأعمال. اختر من بين حلول النسخ الاحتياطي الرائدة في السوق لموارد VMware لديك على IBM Cloud.
عرض ترويجي لفترة محدودة: خصم بنسبة 50% على عقود السنة الواحدة والثلاث سنوات (حتى 31 يونيو 2025)#
متعدد المستأجرين
أمثلة على تكوين الأجهزة الافتراضية (VM)*
وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وتخزين بسعة 20 جيجابايت
4 وحدات معالجة مركزية افتراضية، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وتخزين بسعة 100 جيجابايت
4 وحدات معالجة مركزية افتراضية، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وتخزين بسعة 100 جيجابايت
4 وحدات معالجة مركزية افتراضية، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 20 جيجابايت، وتخزين بسعة 200 جيجابايت
عند الطلب
(لكل جهاز افتراضي في الساعة)
0.0408 دولار أمريكي*
0.2377 دولار أمريكي*
0.2723 دولار أمريكي*
0.3335 دولار أمريكي*
محجوز
(لكل جهاز افتراضي شهريًا)
27.21* دولار أمريكي
158.15 دولار أمريكي*
180.85 دولار أمريكي*
223.04 دولار أمريكي*
سنة واحدة
(لكل جهاز افتراضي شهريًا)
20.86 دولار أمريكي*
121.49 دولار أمريكي*
139.15 دولار أمريكي*
170.45 دولار أمريكي*
3 سنوات
(لكل جهاز افتراضي شهريًا)
17.88 دولار أمريكي*
104.13 دولار أمريكي*
119.27 دولار أمريكي*
146.10 دولار أمريكي*
#السعر_الترويجي
(1 و3 سنوات)
(لكل جهاز افتراضي شهريًا)
14.90 دولار أمريكي
86.78 دولار أمريكي
99.39 دولار أمريكي
121.75 دولار أمريكي
مستأجر واحد
نماذج تكوينات المضيف (6 ملفات تعريف NFS، و3 ملفات تعريف vSAN، و6 ملفات تعريف SAP)
Intel - مقبسان، و48 نواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 384 جيجابايت، وتخزين NFS
Intel - مقبسان، و48 نواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 768 جيجابايت، وتخزين NFS
Intel - مقبسان، و48 نواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 768 جيجابايت، وتخزين vSAN بسعة 23 تيرابايت قابل للاستخدام
SAP HANA + Netweaver - 56 نواة، و3072 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، وتخزين NFS
محجوز
(لكل مضيف-شهريًا)
3,900.00 دولار أمريكي*
4,300.00 دولار أمريكي*
6,716.00 دولار أمريكي*
8,635.18 دولار أمريكي*
سنة واحدة
(لكل مضيف-شهريًا)
2,730.00 دولار أمريكي*
3,010.00 دولار أمريكي*
4,701.20 4 دولار أمريكي*
6,044.63 دولار أمريكي*
3 سنوات
(لكل مضيف-شهريًا)
1,950.00 دولار أمريكي*
2,150.00 دولار أمريكي*
3,358.00 دولار أمريكي*
4,317.59 4 دولار أمريكي*
#السعر_الترويجي
(1 و3 سنوات)
(لكل مضيف-شهريًا)
1,950.00 دولار أمريكي*
2,150.00 دولار أمريكي*
3,358.00 دولار أمريكي*
4,317.59 4 دولار أمريكي*
تقدِّم IBM Cloud رصيدًا ترويجيًا لفترة محدودة بقيمة 1,000 دولار أمريكي للعملاء الجُدُد في خدمة IBM Cloud for VCF as a Service. استمتع بمزايا منصة VMware مُدارة بالكامل، مدمجة مع حل VMware عالي التوفر وقابل للتوسّع، يتم تقديمه كخدمة. يتوفر IBM Cloud for VCF as a Service عبر خيارات فوترة حسب الطلب (بالساعة) أو محجوزة (شهريًا).
يظل الرصيد صالحًا لمدة 45 يومًا مقابل استهلاكك المحسوب لخدمة IBM Cloud for VCF as a Service، ابتداءً من تاريخ استخدام الرمز على الحساب. هذا العرض متاح لعملاء IBM Cloud ويمكن استخدامه لكل من نموذج الاستهلاك أحادي المستأجر ونماذج الاستهلاك متعددة المستأجرين من VCF as a Service.
للبدء مع IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service – متعدد المستأجرين باستخدام الرمز الترويجي VCFAAS1000، اتبع الخطوات التالية:
الخطوة 1. قم بإنشاء Pay-as-you-go or Subscription account على IBM Cloud. تعرّف على المزيد
الخطوة 2. من داخل وحدة تحكم IBM Cloud، انتقل إلى صفحة Promotions and credits. أدخل VCFAAS1000 في اللوحة الجانبية، ثم انقر فوق "Verify". بمجرد التحقق، انقر فوق "Apply" لتطبيق رمز العرض الترويجي بنجاح.
الخطوة 3. أنشئ بيئتك هنا
شروط العرض
يقتصر العرض على رمز ترويجي واحد لكل حساب عميل، يُسمح باستخدامه فقط مع خدمة IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service. الرصيد البالغ USD 1000 مخصّص لهذا العرض فقط ولا يمكن دمجه مع عروض أخرى. يخضع العرض للتوافر.
* تواصل مع ممثل IBM الخاص بك للحصول على خصم يصل إلى 50% على خدمة VMware Cloud Foundation as a Service مع عقد مدته سنة واحدة أو ثلاث سنوات.
IBM Cloud for VCF as a Service أحادي المستأجر هو نموذج الاستهلاك المخصص الذي يُقدَّم كجزء من خدمة VMware Cloud Director المستضافة من IBM. فهو يتيح لك تحديد حجم البنية التحتية المُدارة المناسبة لك من خلال مجموعة واسعة من ملفات تعريف المضيف وخيارات التخزين للاختيار من بينها. وهو مثالي للتطبيقات و أحمال التشغيل المنظمة التي تتطلب العزل.
IBM Cloud for VCF as a Service متعدد المستأجر هو نموذج الاستهلاك المشترك الذي يُقدَّم كجزء من خدمة VMware Cloud Director المستضافة من IBM. فهو يتيح لك طلب أجهزة VMware الافتراضية حسب الطلب دون أي التزام مسبق (يتم احتساب الفواتير بالساعة) أو الاستفادة من السعة المضمونة والتسعير المخفض مع خيار الفوترة المحجوزة (يتم احتساب الفواتير شهرياً).
نعم. في مركز البيانات الافتراضي (VDC) يمكن للعملاء تحديد واستخدام نطاقات عناوين IP التي يريدونها.
نعم، بالنسبة لنموذج VCF as a Service أحادي المستأجر.
يمكن إضافة السعة أو إزالتها وفق نموذج الفوترة الشهرية. يمكن إضافة عدة أنواع من الخوادم، بحيث يمكنك إضافة/تغيير السعة أو الأنواع من خلال اختيار نوع مثيل آخر.
نموذج VCF as a Service متعدد المستأجرين مصمم لما يلي:
نموذج VCF as a Service أحادي المستأجر مصمم لما يلي:
يبدأ النموذج متعدد المستأجرين من 127 دولارا أمريكيا شهريًا. يمكن البدء بحد أدنى وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت، وتخزين بسعة 20 جيجابايت، وحافة واحدة.
يبدأ النموذج أحادي المستأجر من 9,680 دولارًا أمريكيًا شهريًا. يمكن البدء بحد أدنى خادمين (أو 6 خوادم لملفات تعريف vSAN).
* التكوينات المدرجة هي لأغراض توضيحية فقط. يسمح IBM Cloud for VCF as a Service (Multitenant) للمستخدمين تكوين الأجهزة الافتراضية بأي حجم.
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.