IBM Cloud Transit Gateway

ربط IBM® Cloud Virtual Private Cloud وبنية IBM Cloud التحتية الكلاسيكية.

رسم توضيحي يمثِّل Cloud Transit Gateway.

لمحة عامة

يساعدك IBM Cloud Transit Gateway على ربط وإدارة شبكات IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
التوجيه العالمي

تمكَّن من تقديم تطبيقاتك حول العالم من خلال التوجيه العالمي عبر شبكة IBM Cloud.
سهولة التشغيل

تبسيط شبكتك وإنشاء التطبيقات - دون إدارة شبكة موزَّعة.
شبكة عالمية

توسيع ومشاركة خدمات IBM Cloud مثل موارد البنية التحتية الكلاسيكية من IBM وIBM VPCs.
نمو السعة

زيادة السعة بسرعة وسهولة من خلال تخفيف تأثير الطلبات القصوى في أعباء العمل.
الميزات خيارات التوجيه

يدعم التوجيه المحلي والعالمي

 ضوابط الخصوصية

يستخدم شبكة IBM الخاصة دون المرور عبر الإنترنت العام لتقليل نقاط التهديد.

 إدارة مركزية

يوحِّد الشبكة الخاصة عبر الاتصالات

 التوفر العالي

يوفر حلولًا عالمية مع اتفاقية مستوى خدمة (SLA) بنسبة 99.99%.

 الربط البيني الخاص

يربط شبكات VPC بشكل خاص بعدة طرق مختلفة.
حالات الاستخدام
ربط التطبيقات السحابية الأصلية

التوافر العالي واستعادة البيانات عند الكوارث والوصول إلى الحافة.
توسيع التطبيقات

مرونة محسَّنة ونطاق عالمي للسحابة العامة.
إدارة القدرة

أقصى سعة وإدارة مركزية.

خيارات التوجيه

منتجات ذات صلة

IBM Cloud VPC

تنمية أعمالك في مساحة آمنة على سحابة IBM العامة.

 IBM Cloud Direct Link

ربط الموارد المحلية بسلاسة مع الموارد السحابية.

 IBM Cloud Bare Metal Servers

خوادم مخصصة لمستأجر واحد (غير مشتركة) بأسعار تُحسَب بالساعة أو بالشهر.

 IBM Cloud Virtual Server for VPC

عزل وتهيئة مقاطع الشبكة على IBM Cloud لنشر الموارد وإدارتها.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية ربط شبكات IBM Cloud VPC وإدارتها.

 جرّب الخدمة الآن
