ربط IBM® Cloud Virtual Private Cloud وبنية IBM Cloud التحتية الكلاسيكية.
يساعدك IBM Cloud Transit Gateway على ربط وإدارة شبكات IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
تمكَّن من تقديم تطبيقاتك حول العالم من خلال التوجيه العالمي عبر شبكة IBM Cloud.
تبسيط شبكتك وإنشاء التطبيقات - دون إدارة شبكة موزَّعة.
توسيع ومشاركة خدمات IBM Cloud مثل موارد البنية التحتية الكلاسيكية من IBM وIBM VPCs.
زيادة السعة بسرعة وسهولة من خلال تخفيف تأثير الطلبات القصوى في أعباء العمل.
يدعم التوجيه المحلي والعالمي
يستخدم شبكة IBM الخاصة دون المرور عبر الإنترنت العام لتقليل نقاط التهديد.
يوحِّد الشبكة الخاصة عبر الاتصالات
يوفر حلولًا عالمية مع اتفاقية مستوى خدمة (SLA) بنسبة 99.99%.
يربط شبكات VPC بشكل خاص بعدة طرق مختلفة.
التوافر العالي واستعادة البيانات عند الكوارث والوصول إلى الحافة.
مرونة محسَّنة ونطاق عالمي للسحابة العامة.
أقصى سعة وإدارة مركزية.
تنمية أعمالك في مساحة آمنة على سحابة IBM العامة.
ربط الموارد المحلية بسلاسة مع الموارد السحابية.
خوادم مخصصة لمستأجر واحد (غير مشتركة) بأسعار تُحسَب بالساعة أو بالشهر.
عزل وتهيئة مقاطع الشبكة على IBM Cloud لنشر الموارد وإدارتها.
تعرَّف على كيفية ربط شبكات IBM Cloud VPC وإدارتها.