يُعدّ IBM QRadar Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بكامله. تم تضمين المحافظة مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، وهو ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية باستخدام التقنيات الأساسية.

من خلال واجهة مستخدم مألوفة ورؤى مشتركة وسير عمل متصل، يقدم لك هذا الحل المنتجات المتكاملة لكل مما يلي: