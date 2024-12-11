احصل على كشف متقدم للتهديدات
تنسيق وأتمتة الاستجابة
حماية نقطة النهاية في زمن شبه حقيقي
يُعدّ IBM QRadar Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بكامله. تم تضمين المحافظة مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، وهو ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية باستخدام التقنيات الأساسية.
من خلال واجهة مستخدم مألوفة ورؤى مشتركة وسير عمل متصل، يقدم لك هذا الحل المنتجات المتكاملة لكل مما يلي:
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
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يستعين QRadar SIEM الرائد في السوق بتحليلات الذكاء الاصطناعي والشبكة وسلوك المستخدم، إلى جانب استعلامات التهديدات في العالم الحقيقي لتزويد محللي أمن البيانات بتنبيهات أكثر دقةً واتساقًا ومرتبةً حسب الأهمية.
حاز برنامج QRadar SOAR مؤخرًا على جائزة ريد دوت للتصميم (Red Dot) عن أحسن واجهة وتجربة مستخدم، بما يقدمه من مساعدة للمؤسسات على أتمتة وتنظيم سير عمل استجابتها للحوادث وضمان اتباع عملياتها المحددة بطريقة متسقة، ومحسَّنة، وقابلة للقياس.
يمكنك حماية نقاط النهاية لديك من تهديدات من نوع "الهجوم دون انتظار" التي لم تكن معروفة سابقًا باستخدام الأتمتة ومئات نماذج التعلم الآلي والنماذج السلوكية لاكتشاف الاختلالات والاستجابة للهجمات في الوقت الفعلي تقريبًا. يمكن للمؤسسات الآن -بفضل استخدام نهج فريد من نوعه يراقب أنظمة التشغيل من الخارج- تجنب العبث بالبيانات أو التدخل الضار من قِبَل الخصوم.
يتيح لك البحث الموحد البحث عن البيانات في السحابة أو في مكان العمل بطريقة أحادية موحَّدة. يمكنك تحليل صوامع البيانات وإتاحة الرؤى متعددة الوظائف من خلال تجربة بحث بديهية لا تتطلب أي نقل للبيانات، وهو ما يؤدي إلى انطلاق موارد تقنيات المعلومات.
يتيح مجمع البيانات إمكانية ضبط بيانات القياس عن بُعد واستيعابها بمجرد نقرات قليلة. يدعم العديد من البروتوكولات، بما في ذلك البروتوكولات الخاملة والنشطة. تستمع البروتوكولات السلبية للأحداث على منافذ محددة بينما تستخدم البروتوكولات الإيجابية واجهات برمجة التطبيقات أو طرق اتصال أخرى للاتصال بأدوات قياس خارجية عن بُعد تستقصي الأحداث.
يعمل المركز على تبسيط اعتماد حالات الاستخدام الجديدة من خلال الإدارة المركزية لحالات استخدام الكشف والاستجابة، وهو ما يقلل التعقيد ويحسِّن الكفاءة. يمكنك استخدام إدارة القواعد عبر السحابة أو محليًّا للعرض، والإنشاء، والضبط باستخدام محرر القواعد سهل الاستخدام.
يقول أندرو فرانك، مدير خدمات أمن تقنيات المعلومات في كلية موهوك: ";أردنا الحصول على أداة سهلة الاستخدام، ولا تتطلب قدرًا كبيرًا من التدريب للمستخدمين حتى يتمكنوا من الارتكاز إلى البيانات والبحث فيها لرؤية سجلات الأحداث وإجراء تحليل حركة المرور على الشبكة"
لقد تغيرت قدرتنا على النظر إلى الخطر المحتمل والرد عليه. بل تغيرت ثقافتنا ككل. يقول روبرت أوه، نائب الرئيس التنفيذي - رئيس الاستراتيجية الرقمية للشركات في شركة Doosan والمدير التنفيذي للعمليات في Doosan Digital Innovation: "لقد تغيَّر استعدادنا للتحول الرقمي بفضل العمل مع فريق DDI وIBM العالمي".
بفضل استخدام منصة IBM QRadar SIEM، تمكنت Sutherland من بناء نظام بنائي أمني موحد. حيث خفضت متوسط وقت الكشف (MTTD) من أيام أو أسابيع إلى مجرد ساعات. يستخدم المحللون هذه المنصة لجمع البيانات من مصادر متعددة عبر بيئة تقنية المعلومات وربطها معًا لتكوين رؤية شاملة للأحداث الأمنية.