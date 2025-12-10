تقدِّم IBM Cloud® DNS Services خدمات نظام أسماء النطاقات الموثوق بها العامة والخاصة مع وقت استجابة سريع وتكرار لا مثيل له وأمان متقدم، ويُدار من خلال واجهة الموقع الإلكتروني لبرنامج IBM Cloud أو عن طريق واجهة برمجة التطبيقات.

تقوم خدمات نظام أسماء النطاقات في IBM Cloud بترجمة طلبات أسماء النطاقات إلى عناوين IP، ويمكن إدارة جميع نطاقاتك عبر واجهة IBM سهلة الاستخدام أو عبر واجهة برمجة التطبيقات.