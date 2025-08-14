خدمة IBM Cloud Private Path

الاتصال بشكل آمن بخدمات IBM المُدارة وخدمات الجهات الخارجية.

جرِّب خدمة Private Path لشبكة VPC الخاصة بك. اطلع على الأسعار
عناصر دائرية تمثِّل الاتصال والعمليات الرقمية.

لمحة عامة

يُعَد الاتصال الشبكي الخاص ضروريًا لعملاء IBM Cloud الذين يفضِّلون الخصوصية والأمان والامتثال.

من خلال خدمات Private Path لشبكة VPC، يمكن للمزودين تقديم خدماتهم السحابية والمحلية عبر شبكة IBM Cloud Private، ما يضمن تفاعلات آمنة وخاصة للمستهلكين.

     تعرَّف على المزيد حول Private Path
    الاتصال الآمن بالخدمات

    الاتصال بأمان بالخدمات المستضافة في IBM Cloud VPC، سواء أكانت محلية أم في مواقع خارجية أخرى متاحة.
    استضافة الخدمات المُدارة على IBM Cloud

    نشر الخدمات المُدارة بسرعة على IBM Cloud وتوفير وصول قائم على السياسات للمستهلكين.
    الحفاظ على الامتثال التنظيمي

    توفير حلول تتوافق مع المعايير والمتطلبات التنظيمية.
    تجربة مُدارة بالكامل

    تقدِّم خدمة Private Path تجربة مُدارة بالكامل، ما يساعد العملاء على تقليل الأعباء التشغيلية.

    الجمهور

    مطوّر تقنيات سحابية أمام جهاز كمبيوتر

    المزود

    "أريد توفير اتصال خاص لخدماتي المنشورة على IBM Cloud، أو في البيئات المحلية، أو في سحابات أخرى مع تحكُّم في الوصول متعدد المستويات وأمان عالٍ.
    شابة تعمل على مكتبها باستخدام كمبيوتر محمول.

    المستهلك

    أريد الوصول بشكل خاص إلى خدمة من IBM أو من مزوِّد الخدمات الذي أتعامل معه، سواء أكانت منشورة على السحابة أم في البيئة المحلية. لا أريد أن يبدأ المزودون الاتصالات إلى مواردي، وأريد أن تنتقل البيانات داخل شبكة IBM Cloud لتقليل مخاطر الأمان.

    الميزات

    الاتصال الآمن بالخدمات

    الاتصال بأمان بالخدمات المستضافة في IBM Cloud VPC، سواء أكانت محلية أم في مواقع خارجية أخرى متاحة.

         الاتصال الآمن بالخدمات

    الاتصال بأمان بالخدمات المستضافة في IBM Cloud VPC، سواء أكانت محلية أم في مواقع خارجية أخرى متاحة.

         الاتصال الآمن بالخدمات

    الاتصال بأمان بالخدمات المستضافة في IBM Cloud VPC، سواء أكانت محلية أم في مواقع خارجية أخرى متاحة.

         الاتصال الآمن بالخدمات

    الاتصال بأمان بالخدمات المستضافة في IBM Cloud VPC، سواء أكانت محلية أم في مواقع خارجية أخرى متاحة.

    حالات الاستخدام

    مطوّر تقنيات سحابية أمام جهاز كمبيوتر
    Private Path الوصول إلى خدمة جهة خارجية أو أحد شركاء IBM من شبكة VPC الخاصة بالمستهلك.

    يمكن لشركاء IBM Cloud ومزوِّدي الخدمات من الجهات الخارجية استضافة خدماتهم وتطبيقاتهم، مدعومة بموازن تحميل شبكة Private Path على IBM Cloud VPC. يصل المستهلكون إلى الخدمة عبر بوابة نقطة النهاية الخاصة الافتراضية (VPE) في شبكة VPC الخاصة بهم. 

         تعرَّف على كيفية الوصول إلى جهة خارجية
    فني يفحص غرفة الخادم للحوسبة السحابية.
    Private Path الوصول إلى خدمة منشورة محليًا من شبكة VPC الخاصة بالمستهلك.

    يتيح موازن تحميل شبكة Private Path الاتصال بخدمة مزوِّد محلية من خلال إضافة موازن تحميل التطبيقات كعضو في المجموعة. يمكن لموازن تحميل التطبيق أن يُشير إلى مثيلات الخدمة المحلية المطلوبة، المتصلة عبر Direct Link. يمكن للمستهلكين الوصول إلى خدمات المزوِّد المستضافة محليًا أو في سحابات أخرى من شبكة VPC الخاصة بهم.

         تعرَّف على كيفية الوصول إلى خدمة محلية
    مهندس نظام يتحقق من التعليمات البرمجية على شاشات متعددة.
    بوابات نقاط نهاية المسار الخاص الافتراضي الوصول إلى خدمات IBM Cloud من شبكة VPC الخاصة بالمستهلك.

    يمكن للمستهلكين الوصول إلى خدمات IBM Cloud من خلال بوابة VPE، ما يحافظ على حركة المرور داخل شبكة IBM Cloud الأساسية وبعيدًا عن الإنترنت.

         تعرَّف على كيفية الوصول إلى خدمات IBM Cloud.
    مهندس يطوِّر تطبيق برمجة باستخدام بيانات البرنامج.
    Private Path تمكين خدمة IBM Cloud من الاتصال بشبكة VPC الخاصة بالمزوِّد.

    تُتيح خدمة Private Path الاتصال الآمن بين خدمة IBM Cloud وشبكة VPC الخاصة بالمزوِّد دون المساس بالأمان. على سبيل المثال، يمكن لشبكة VPC دون خوادم الوصول إلى مثيلات الخوادم الافتراضية والتطبيقات داخل شبكة VPC الخاصة بالمزوِّد.

         تعرَّف على كيفية تمكين خدمة IBM Cloud
    مطوّر تقنيات سحابية أمام جهاز كمبيوتر
    Private Path الوصول إلى خدمة جهة خارجية أو أحد شركاء IBM من شبكة VPC الخاصة بالمستهلك.

    يمكن لشركاء IBM Cloud ومزوِّدي الخدمات من الجهات الخارجية استضافة خدماتهم وتطبيقاتهم، مدعومة بموازن تحميل شبكة Private Path على IBM Cloud VPC. يصل المستهلكون إلى الخدمة عبر بوابة نقطة النهاية الخاصة الافتراضية (VPE) في شبكة VPC الخاصة بهم. 

         تعرَّف على كيفية الوصول إلى جهة خارجية
    فني يفحص غرفة الخادم للحوسبة السحابية.
    Private Path الوصول إلى خدمة منشورة محليًا من شبكة VPC الخاصة بالمستهلك.

    يتيح موازن تحميل شبكة Private Path الاتصال بخدمة مزوِّد محلية من خلال إضافة موازن تحميل التطبيقات كعضو في المجموعة. يمكن لموازن تحميل التطبيق أن يُشير إلى مثيلات الخدمة المحلية المطلوبة، المتصلة عبر Direct Link. يمكن للمستهلكين الوصول إلى خدمات المزوِّد المستضافة محليًا أو في سحابات أخرى من شبكة VPC الخاصة بهم.

         تعرَّف على كيفية الوصول إلى خدمة محلية
    مهندس نظام يتحقق من التعليمات البرمجية على شاشات متعددة.
    بوابات نقاط نهاية المسار الخاص الافتراضي الوصول إلى خدمات IBM Cloud من شبكة VPC الخاصة بالمستهلك.

    يمكن للمستهلكين الوصول إلى خدمات IBM Cloud من خلال بوابة VPE، ما يحافظ على حركة المرور داخل شبكة IBM Cloud الأساسية وبعيدًا عن الإنترنت.

         تعرَّف على كيفية الوصول إلى خدمات IBM Cloud.
    مهندس يطوِّر تطبيق برمجة باستخدام بيانات البرنامج.
    Private Path تمكين خدمة IBM Cloud من الاتصال بشبكة VPC الخاصة بالمزوِّد.

    تُتيح خدمة Private Path الاتصال الآمن بين خدمة IBM Cloud وشبكة VPC الخاصة بالمزوِّد دون المساس بالأمان. على سبيل المثال، يمكن لشبكة VPC دون خوادم الوصول إلى مثيلات الخوادم الافتراضية والتطبيقات داخل شبكة VPC الخاصة بالمزوِّد.

         تعرَّف على كيفية تمكين خدمة IBM Cloud
    اتخِذ الخطوة التالية

    جرِّب IBM Cloud Private Path اليوم.

         جرِّب خدمة Private Path لشبكة VPC الخاصة بك.
    مزيد من الطرق للاستكشاف الإعلان عن IBM Cloud Private Path دليل حل Private Path برنامج تعليمي حول Private Path الخدمات السحابية