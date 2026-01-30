¿Qué es el almacenamiento inteligente?

Dicho de otro modo, es una capa de software inteligente que proporciona una amplia gestión de almacenamiento en todo el ecosistema empresarial. Entre sus características clave se incluyen el análisis predictivo, la clasificación autónoma de datos, las actualizaciones automáticas de software y la resolución proactiva de problemas.

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a cargas de trabajo intensivas en datos en constante expansión, especialmente a medida que se acelera la adopción de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML). Están modernizando su infraestructura de almacenamiento de datos para dar soporte a estas cargas de trabajo de analytics y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

La necesidad de almacenamiento inteligente está creciendo rápidamente. Según Fortune Business Insights, se prevé que el mercado global de almacenamiento de datos crezca de 298.540 millones de dólares en 2026 a 984.560 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16.10 %.¹

Esta expansión está impulsada por grandes cantidades de datos de dispositivos de Internet de las cosas (IoT), computación en la nube y aplicaciones de IA, así como datos en el perímetro que requieren capacidades de procesamiento de datos locales. En respuesta, las organizaciones están recurriendo a soluciones avanzadas como el almacenamiento definido por software (SDS) y los sistemas inteligentes de almacenamiento para gestionar esta complejidad.