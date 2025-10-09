¿Qué es la recuperación cibernética?

Las soluciones de recuperación cibernética utilizan un entorno de respaldo, componentes de software y hardware que almacenan copias de datos críticos para restaurar sistemas críticos después de un ataque cibernético.

A diferencia de las disciplinas más amplias de ciberseguridad y recuperación ante desastres, la recuperación cibernética se centra en mitigar los ciberataques dirigidos por malos actores. Los actores maliciosos (también conocidos como actores de amenazas) son grupos o individuos que buscan dañar dispositivos y sistemas digitales. Las organizaciones que invierten en soluciones modernas de recuperación cibernética esperan lograr una recuperación completa y rápida tras un ataque de este tipo.

Con el aumento de la frecuencia y la sofisticación de los ciberataques, las empresas están adoptando un enfoque más proactivo que en el pasado. Aunque las defensas tradicionales, como los cortafuegos y la detección y respuesta a amenazas en tiempo real, siguen siendo importantes, cada vez son más populares las soluciones que se ocupan de amenazas más recientes, como los ataques de ransomware y el malware avanzado.

Las nuevas tecnologías ricas en datos como la inteligencia artificial (IA), la IA generativa y el Internet de las cosas (IoT) han hecho que el panorama de amenazas empresariales sea más desafiante debido a la cantidad de datos que requieren. Las soluciones de recuperación cibernética desempeñan un papel vital para mantener los datos seguros y restaurar la continuidad de negocio después de un incidente cibernético.