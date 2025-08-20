¿Qué es el almacenamiento inmutable?

El almacenamiento inmutable es un tipo de protocolo de almacenamiento que protege los datos almacenados evitando cualquier cambio o alteración durante un periodo determinado o indefinido.

En la programación funcional y orientada a objetos, un objeto inmutable es cualquier objeto cuyo estado no puede modificarse después de su creación. Del mismo modo, el almacenamiento de información inmutable no se puede editar, eliminar ni reescribir una vez que se crea y se guarda hasta que finalice un periodo de retención predeterminado.