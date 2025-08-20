¿Qué es el almacenamiento inmutable?

Explore las soluciones de IBM Storage
Cajas azules con una levantada
¿Qué es el almacenamiento inmutable?

El almacenamiento inmutable es un tipo de protocolo de almacenamiento que protege los datos almacenados evitando cualquier cambio o alteración durante un periodo determinado o indefinido.

En la programación funcional y orientada a objetos, un objeto inmutable es cualquier objeto cuyo estado no puede modificarse después de su creación. Del mismo modo, el almacenamiento de información inmutable no se puede editar, eliminar ni reescribir una vez que se crea y se guarda hasta que finalice un periodo de retención predeterminado. 

El almacenamiento inmutable se utiliza para preservar los registros y mantener la integridad de los datos, en función del principio de la seguridad de los datos de Write Once Read Many (WORM).Estos tipos de sistemas de archivos permiten acceder a los datos almacenados repetidamente una vez creados, pero no modificados. 
Comprender el valor del almacenamiento inmutable

Teniendo en cuenta la creciente necesidad de integridad crítica de datos, almacenamiento seguro de datos y copias de seguridad de datos confiables, el almacenamiento inmutable presenta numerosas ventajas valiosas frente a otros tipos de sistemas de archivos. 
Reforzar la ciberseguridad

A medida que los ciberataques se vuelven más sofisticados, las soluciones tradicionales de almacenamiento de copias de seguridad suelen ser insuficientes.Los ataques de ransomware se dirigen cada vez más a los datos almacenados directamente con malware, que pueden cifrar y bloquear a los usuarios fuera de los sistemas importantes (o incluso eliminar los archivos esenciales por completo).Las copias de seguridad inmutables proporcionan una defensa sólida contra este tipo de ataques al garantizar que siempre haya una copia de seguridad impecable disponible, lo que evita la pérdida de datos irreemplazable. 
Prevenir errores humanos

Desde la eliminación accidental hasta otras amenazas internas, como destrucción o manipulación intencional de datos, el almacenamiento inmutable y la copia de seguridad evitan la pérdida de datos, incluso de aquellos que pueden tener los permisos necesarios para acceder a información protegida. Ya sean accidentales, intencionales, pero incorrectos, o específicamente maliciosos, los datos que se almacenan como un objeto inmutable no pueden ni podrán verse afectados. 
Garantizar el cumplimiento normativo

En industrias como las finanzas o el cuidado de la salud que exigen políticas estrictas de retención de datos, el almacenamiento de información inmutable garantiza que los datos permenzcan intactos durante el período establecido, lo que simplifica el cumplimiento de normas. 
Tipos de almacenamiento inmutable
Local

El almacenamiento de información inmutable que sigue los principios WORM viene en muchas formas, y se puede lograr mediante soluciones de hardware y software de archivos. En cualquier caso, las organizaciones pueden optar por almacenar sus datos inmutables en hardware in situ. Aunque el almacenamiento inmutable en las instalaciones es susceptible al daño físico on premises, las copias de seguridad inmutables en las instalaciones pueden aislarse de las vulnerabilidades más amplias de los sistemas de archivos operativos y seguir proporcionando los muchos beneficios asociados con el almacenamiento inmutable. 
Basado en la nube

El almacenamiento inmutable basado en la nube se puede escalar y replicar fácilmente en varios centros de datos, lo que garantiza el acceso a copias de seguridad inmutables incluso si uno o más servidores sufren un periodo de inactividad. 
Air-gapping

Air-gapping es la práctica de aislar un servidor u otro hardware de almacenamiento de la red de una organización. Dado que una máquina aislada no está conectada a la infraestructura general, está aislada de posibles ciberataques o incidentes relacionados con la pérdida de datos. Las copias de seguridad aisladas generalmente se consideran el estándar de referencia para las copias de seguridad de datos. 
Características clave del almacenamiento inmutable

A continuación, se presentan algunas características y aspectos clave que distinguen el almacenamiento de información inmutable de otros tipos de almacenamiento de información.
Protocolos de autenticación

Además de simplemente almacenar y conservar datos, el almacenamiento inmutable también puede proporcionar una autenticación sólida y protocolos de permisos granulares, lo que permite un fácil acceso para las personas aprobadas, al tiempo que bloquea eficazmente a cualquier usuario no autorizado. 
Replicación y redundancia de datos

La replicación de almacenamiento inmutable permite la creación sencilla de múltiples copias. Si surge algún problema, estas redundancias garantizan una continuidad de negocio ininterrumpida y refuerzan la seguridad de los datos.
Dinámica de almacenamiento de objetos

A diferencia de los sistemas de archivos tradicionales, la dinámica del almacenamiento de objetos utiliza una estructura plana que organiza unidades discretas de datos en objetos que se pueden almacenar y recuperar de manera más eficiente. De este modo, el almacenamiento de objetos elimina los desafíos de complejidad y escalabilidad de los sistemas de archivos jerárquicos, mejorando el rendimiento y la escalabilidad. 
Períodos de retención personalizables

Aunque es posible crear almacenamiento inmutable durante un periodo indefinido, la mayoría de los datos no necesitan conservarse ni retenerse para siempre. El almacenamiento inmutable se personaliza fácilmente para adaptarse a cualquier contexto, lo que permite periodos flexibles de retención a corto o largo plazo.
Beneficios del almacenamiento inmutable

Desde protección contra ransomware hasta copia de seguridad de almacenamiento en la nube, el almacenamiento inmutable presenta muchos casos de uso valiosos.

  • Protección de datos . El almacenamiento inmutable puede proporcionar una gran tranquilidad a las empresas y organizaciones que confían en la integridad de sus datos. Las empresas que operan en sectores de alto riesgo, como el derecho, la medicina, la banca, la seguridad y otros, confían en el almacenamiento de datos inmutable para proteger los datos de la manipulación por parte de fuentes externas e internas. 
  • Seguridad de datos de copias de seguridad. Obviamente, las copias de seguridad de datos son cruciales para mantener la continuidad del negocio durante desastres naturales, ataques cibernéticos o cualquier tipo de falla del sistema. Las copias de seguridad inmutables ayudan en la recuperación ante desastres al crear redundancias irrefutables que se pueden aislar de las principales amenazas. Los proveedores de servicios en la nube ofrecen fácilmente opciones de almacenamiento de datos inmutables alojadas en centros de datos fuera del sitio, que se pueden escalar fácilmente para dar servicio a empresas globales. 
  • Cumplimiento. Las copias de seguridad inmutables en la nube también ayudan al cumplimiento regulatorio al mantener una copia de seguridad de datos vitales y fácilmente accesibles en caso de que cualquier problema afecte la arquitectura de archivos principal. Al mantener estas copias de seguridad en almacenamiento inmutable, las empresas bajo rigurosos requisitos de cumplimiento pueden garantizar que sus operaciones satisfagan continuamente las políticas de retención de datos.  
Desventajas del almacenamiento inmutable

Para las organizaciones que deben mantener la integridad de los datos, la continuidad del negocio y los registros internos confidenciales, los beneficios de la seguridad inmutable suelen superar cualquier inconveniente. Sin embargo, dado que el almacenamiento inmutable no se puede eliminar ni alterar antes de su fecha predeterminada, grandes cantidades de datos inmutables pueden resultar costosas o difíciles de almacenar. 

El almacenamiento inmutable basado en la nube se puede expandir fácilmente según los planes de precios de sus proveedores, pero, si los objetos inmutables se almacenan en las instalaciones o en la nube, todos los datos inmutables siguen susceptibles a daños físicos, como incendios o inundaciones. Por esta razón, las opciones de almacenamiento basadas en la nube se ven favorecidas por su capacidad para replicar copias de seguridad inmutables en diferentes ubicaciones de centros de datos. 
Soluciones relacionadas
IBM® Storage

IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datosalmacenamiento definido por software y software de administración de almacenamiento.Las soluciones le ayudan a lograr más al garantizar que sus datos estén seguros y fácilmente accesibles para una toma de decisiones más rápida e informada.Une de manera eficiente fuentes de datos dispares para que pueda personalizar, automatizar y obtener información, al tiempo que reduce los costos generales.Asegúrese de que sus datos sean resilientes y estén listos para la nube híbrida, el big data y la IA, y lo que sea que venga después.

 Explore IBM Storage
IBM Storage FlashSystem

Más almacenamiento para su negocio. Resiliencia cibernética, rendimiento y eficiencia energética. Líder en almacenamiento primario por decimosexta vez.

 Conozca IBM Storage FlashSystem
Almacenamiento de objetos inmutable

El almacenamiento de objetos inmutable es una característica de IBM® Cloud Object Storage que conserva los registros y mantiene la integridad de los datos mediante un sistema WORM, no borrable y no reescribible, para protegerlos contra la eliminación o modificación hasta el final de los periodos de retención y la eliminación de cualquier retención legal.

 Explore el almacenamiento de objetos inmutables de IBM
Recursos Evalúe sus riesgos y proteja su empresa
Evalúe su estrategia de protección de datos sin costo con Cyber Resiliency Assessment Tool (CRAT, por sus siglas en inglés).
Introducción a la resiliencia de datos para empresas
Aprenda a prepararse para un evento destructivo de datos y qué buscar en una solución de almacenamiento resiliente.
¿Qué es el almacenamiento de datos?
El almacenamiento de datos se refiere a medios magnéticos, ópticos o mecánicos que registran y preservan información digital para operaciones en curso o futuras.
¿Qué es la resiliencia cibernética?
La resiliencia cibernética es la capacidad de una organización de prevenir y resistir incidentes de ciberseguridad, así como recuperarse de ellos.
¿Qué es el almacenamiento flash?
Es un almacenamiento de datos de estado sólido para un rendimiento rápido y un uso eficiente de la capacidad de datos, el espacio en rack, la alimentación y la refrigeración.
Dé el siguiente paso

IBM proporciona soluciones de hardware y software de almacenamiento para satisfacer las necesidades de su negocio. Planifique una reunión gratuita de 30 minutos con un representante de IBM Storage para obtener más información sobre la opción adecuada para usted y su organización.

 Agende una reunión Interactúe con colegas