¿Qué es un air gap?

El air gapping, o la creación de un air gap, se refiere al aislamiento físico de los sistemas informáticos o redes para que no puedan conectarse físicamente a otros sistemas informáticos o redes.
Las organizaciones suelen utilizar los air gaps para evitar que actores maliciosos, como hackers, virus o desastres naturales, causen daños irreparables a los recursos digitales. Muchas copias de seguridad de air gap ayudan a proteger información altamente clasificada, incluidos secretos militares, datos financieros y sistemas que controlan piezas críticas de infraestructura, como almacenamiento de agua, energía nuclear y aviación.
Las copias de seguridad de air gap son una táctica de almacenamiento de datos que generalmente se utiliza en la recuperación ante desastres (DR) para ayudar a las organizaciones a prevenir la pérdida de datos y la interrupción del negocio durante un evento catastrófico. En una copia de seguridad de air gap, la información crítica se copia y se almacena en un sistema o red e air gap a la que no se puede acceder fácilmente a través de Internet, pero a la que una organización puede acceder una vez que la amenaza ha pasado.
El air gapping se refiere a la separación física de computadoras y redes, mientras que las redes con air gap se han aislado de todas las redes externas, incluidas la nube y wifi. Las redes con air gap están desconectadas de Internet y proporcionan una sólida capa de protección contra una amplia gama de amenazas de ciberseguridad.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El air gapping ayuda a proteger a las organizaciones de ataques de ransomware que paralizan financieramente, en los que alguien con acceso no autorizado mantiene los datos como rehenes hasta que una organización acepta pagar. Este año, Verizon informó que los ataques de ransomware siguieron siendo una de las principales amenazas en el 92 % de las industrias.1 Y son caros: según el Informe del costo de una filtración de datos, el costo promedio global de una filtración de datos en 2024 fue de 4.8 millones de dólares, un aumento del 10 % con respecto al año pasado y el total más alto de la historia.
Los ataques de ransomware ocurren cuando los hackers violan un sistema con malware, copian información confidencial y restringen el acceso físico a usuarios autorizados. Algunos hackers han exigido el doble e incluso el triple de tarifas de extorsión para restaurar el acceso a información confidencial. En algunos casos, cuando los datos robados son confidenciales, los hackers han amenazado con filtrarlos para aumentar el incentivo de las víctimas para pagar.
Si bien el air gapping no puede detener todos los ataques de ransomware y las filtraciones de datos, puede ayudar a disminuir su impacto, especialmente cuando se combina con otras medidas de seguridad de red y tácticas de recuperación ante desastres diseñadas para evitar el robo de datos confidenciales.
El air gapping desempeña un papel crítico en muchos planes de recuperación ante desastres (DR), ayudando a las organizaciones a crear copias de seguridad confiables fuera del sitio para recuperarse de un evento disruptivo. Al igual que el almacenamiento en la nube, las copias de seguridad de air gap proporcionan redundancia, la duplicación de sistemas críticos y datos que no se pueden alterar o eliminar sin permiso.
Cuando se emplea como parte de un enfoque integral de recuperación ante desastres, el air gapping es una sólida herramienta de protección de datos, que ayuda a mantener a las organizaciones a salvo de ataques cibernéticos, esfuerzos para robar, exponer, alterar, deshabilitar o destruir datos o dispositivos digitales. Los sistemas con air gap proporcionan una capa vital de defensa además de los cortafuegos, protegiendo los datos de errores humanos y las vulnerabilidades de las redes que no son de confianza.
El air gapping de una computadora o red implica tres pasos fundamentales: aislamiento, restricción y flujo de datos. Aquí hay un vistazo más de cerca a cada uno.
Para controlar el acceso a una computadora o red, el primer paso es aislarla físicamente de otras. Los datos y sistemas críticos deben estar físicamente separados para estar seguros, pero no necesariamente tienen que estar en otra ubicación. Algunas organizaciones mantienen copias de seguridad con air gap en ubicaciones seguras en el mismo edificio que las computadoras sin air gap. Otras prefieren mantenerlas fuera del sitio, en otra ubicación, como una oficina de la empresa o un centro de datos diferente.
El air gapping de una computadora o red significa limitar severamente o cortar por completo su conectividad con otras computadoras y redes. Las redes con air gap, por ejemplo, suelen tener un número limitado de puntos de acceso que se mantienen restringidos a unos pocos usuarios autorizados. Al reducir la cantidad de puntos de acceso, las organizaciones pueden hacer que sea menos probable que un actor malicioso obtenga acceso.
Controlar el flujo de datos es crítico para las computadoras y redes de air gapping. En una red segura, los datos solo pueden fluir en una dirección, un concepto conocido como flujo de datos unidireccional. El flujo de datos unidireccional en un sistema aislado significa que los datos solo se agregan al sistema con air gap: nunca se copian ni eliminan. Esto es clave para mantener la integridad de las copias de seguridad con air gap y garantizar que la transferencia de datos permanezca segura.
Hay 3 tipos de air gapping que se practican ampliamente: air gapping físico, lógico y en la nube.
Los air gaps físicos proporcionan el más alto nivel de seguridad porque desconectan físicamente un sistema o red de todas las amenazas. Sin embargo, requieren un esfuerzo significativo para actualizar y restaurar porque están muy aislados. Los air gaps lógicos y basados en la nube son más prácticos en términos de mantener el software y el hardware actualizados, pero ofrecen una seguridad menos sólida. Este es un análisis más detallado de las fortalezas y debilidades de cada tipo de air gapping.
Un air gap físico coloca una barrera física entre un dispositivo y cualquier otro sistema o red. Para lograr esto, los volúmenes de almacenamiento que están físicamente con air gap se eliminan por completo de cualquier sistema al que estén asociados y se cortan sus conexiones de red. El air gapping físico se utiliza en una amplia gama de medios extraíbles, incluidos discos duros, cintas, unidades y otros dispositivos de copia de seguridad.
El air gap lógico es una partición de software y segmentación de red que se utiliza para crear un tipo de almacenamiento virtual. Si bien el air gapping lógico es menos seguro porque todavía se realiza en sistemas y redes que permanecen interconectados, es mucho más práctico para una copia de seguridad física con air gap y aún puede proporcionar muchos de los mismos beneficios.
Al igual que el air gapping lógico, el air gapping en la nube implica enviar datos de respaldo a una ubicación virtual en la nube, generalmente a través de un proveedor de servicios de respaldo. Esta es una práctica común, y muchas empresas tecnológicas como Apple, Microsoft y Google ofrecen servicios de copia de seguridad en la nube a sus usuarios. Las copias de seguridad en la nube ofrecen almacenamiento externo; sin embargo, los clientes deben alinearse con las reglas de servicio ofrecidas por el proveedor.
El air gapping y las copias de seguridad de air gap proporcionan varios beneficios valiosos a las organizaciones. Estos son algunos de los más importantes:
A pesar de sus muchas fortalezas, el air gapping implica vulnerabilidades que las organizaciones deben tener en cuenta cuando lo consideran como una medida de seguridad. Estas son algunas de las más comunes:
Muchas agencias de gobierno utilizan el air gapping como una forma de mantener la confidencialidad de una amplia gama de información. Desde las identidades reales de fuentes confidenciales hasta secretos de estado e información confidencial sobre sistemas de defensa, el air gapping proporciona un método altamente seguro para mantener la información segura y controlar quién tiene acceso a ella.
Las instituciones financieras protegen los historiales de transacciones, las contraseñas y la información de identificación personal (PIN) de millones de clientes y organizaciones. Los bancos de venta minorista y de inversión, las bolsas de valores, los fondos de cobertura y otros tipos de instituciones financieras despliegan air gapping para mantener los registros de clientes y empresas a salvo del acceso no autorizado, las filtraciones de datos y las actividades fraudulentas.
Los hospitales, las aseguradoras y otras organizaciones en el campo de la atención médica confían en el air gapping para proteger los registros confidenciales de sus pacientes, proteger los datos de investigación y mantener seguras las instalaciones. Además, el air gapping en el campo de la atención médica ayuda a garantizar el cumplimiento de regulaciones complejas, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y otras, al proteger los registros de alguien que intente obtener acceso no autorizado.
La infraestructura crítica, como centrales eléctricas, puentes, control de tráfico aéreo, fuentes de agua y otros, depende del air gapping para mantener seguros sus sistemas de control industrial y datos confidenciales. Al mantener sus datos más confidenciales en redes con air gap, las organizaciones que operan infraestructura crítica evitan el acceso no autorizado que podría causar interrupciones en servicios vitales como transporte, energía, respuesta a emergencias y más.
Las organizaciones que realizan investigaciones críticas en áreas tan amplias como el avance aeroespacial, farmacéutico y científico utilizan el air gapping para proteger los datos en los que más confían. Dependiendo de la industria, estos sistemas con air gap proporcionan una línea crítica de defensa contra el robo de secretos industriales y el compromiso de innovaciones valiosas.
Todos los enlaces se encuentran fuera de ibm.com
1 Verizon Data Breach Investigations Report, Summary of Findings, Verizon Business, 2024
2 An unprecedented look at Stuxnet, Wired, 3 de noviembre de 2014
El informe de plataformas de seguridad de datos de KuppingerCole ofrece orientación y recomendaciones para encontrar productos de protección y gobernanza de datos confidenciales que satisfagan mejor las necesidades de los clientes.
Obtenga insights para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra los beneficios y el retorno de la inversión (ROI) de IBM Security Guardium Data Protection en este estudio TEI de Forrester.
Acceda a este informe de Gartner para aprender a gestionar el inventario completo de IA, proteger las cargas de trabajo de IA con medidas de seguridad, reducir el riesgo y gestionar el proceso de gobernanza para lograr la confianza en la IA para todos los casos de uso de IA en su organización.
Conozca las estrategias para simplificar y acelerar su hoja de ruta de resiliencia de datos mientras se abordan los últimos requisitos de cumplimiento normativo.
Siga pasos claros para completar tareas y aprenda a usar tecnologías de manera efectiva en sus proyectos.
Proteja los datos en múltiples entornos, cumpla la normativa sobre privacidad y simplifique la complejidad operativa.
Descubra IBM Guardium, una familia de software de seguridad de datos que protege los datos confidenciales on premises y en la nube.
IBM ofrece servicios integrales de seguridad de datos para proteger los datos empresariales, las aplicaciones e IA.
Proteja los datos de su organización en las distintas nubes híbridas y simplifique los requisitos de cumplimiento normativo con soluciones de seguridad de datos.