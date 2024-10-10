¿Qué es un air gap?

El air gapping ayuda a proteger a las organizaciones de ataques de ransomware que paralizan financieramente, en los que alguien con acceso no autorizado mantiene los datos como rehenes hasta que una organización acepta pagar. Este año, Verizon informó que los ataques de ransomware siguieron siendo una de las principales amenazas en el 92 % de las industrias.1 Y son caros: según el Informe del costo de una filtración de datos, el costo promedio global de una filtración de datos en 2024 fue de 4.8 millones de dólares, un aumento del 10 % con respecto al año pasado y el total más alto de la historia.

Los ataques de ransomware ocurren cuando los hackers violan un sistema con malware, copian información confidencial y restringen el acceso físico a usuarios autorizados. Algunos hackers han exigido el doble e incluso el triple de tarifas de extorsión para restaurar el acceso a información confidencial. En algunos casos, cuando los datos robados son confidenciales, los hackers han amenazado con filtrarlos para aumentar el incentivo de las víctimas para pagar.

Si bien el air gapping no puede detener todos los ataques de ransomware y las filtraciones de datos, puede ayudar a disminuir su impacto, especialmente cuando se combina con otras medidas de seguridad de red y tácticas de recuperación ante desastres diseñadas para evitar el robo de datos confidenciales.