IDC: La infraestructura de IA es la nueva prioridad empresarial.

La encuesta AI View 2026 de IDC revela que la IA está superando rápidamente a todas las demás cargas de trabajo, y la mayoría de las organizaciones no están preparadas para las demandas de infraestructura. Solo el 12 % realiza un análisis completo del retorno de la inversión (ROI), y la participación tardía de TI conduce a expectativas desalineadas, sobrecostos presupuestarios y despliegues estancados. IDC destaca la necesidad de plataformas integradas de lote completo que simplifiquen el despliegue híbrido y aceleren la operatividad de la IA.

IDC señala que “solo el 12 % de las empresas realiza un análisis completo del ROI” y que “la IA se convertirá en la mayor carga de trabajo en los próximos tres años”.