¿Qué es la gestión del almacenamiento?

La gestión del almacenamiento son los procesos combinados utilizados para retener de forma segura y accesible los activos de datos generados por los usuarios del sistema o las computadoras. Optimiza los activos de datos y proporciona protección de datos para dispositivos de almacenamiento. La gestión del almacenamiento de datos protege los datos críticos y aprovecha la virtualización, el aprovisionamiento y la automatización.
Hay 3 formas principales de almacenamiento de datos:
La gestión del almacenamiento es un concepto tan básico que no sorprende que haya otros significados de la frase. Otro tipo de "gestión de almacenamiento" se relaciona con la floreciente industria que proporciona almacenamiento físico adicional de bienes personales cuando las personas poseen más bienes de los que posiblemente pueden contener en su espacio vital. El hecho de que tales instalaciones de almacenamiento estén apareciendo en todas partes habla de que cada vez más personas están acumulando más objetos de los que saben qué hacer con ellos.
Esta situación es análoga a la creciente cantidad de cargas de trabajo de datos que enfrentan la mayoría de las organizaciones. Al igual que las personas asediadas por cajas de sus pertenencias obsoletas, algunas empresas a menudo se esfuerzan por acumular cada vez más cantidades de datos. Luego, con la misma frecuencia, estas empresas no saben qué hacer con estos datos adicionales. A veces, incluso desaparece por completo de su radar y las organizaciones pierden el rastro de los conjuntos de datos en los que han invertido.
La causa de la gestión del almacenamiento está respaldada por diferentes tipos de dispositivos y sistemas de almacenamiento:
Cuando las organizaciones se encuentran inundadas de datos y no cuentan con una estrategia eficaz de gestión del almacenamiento, se presentan 2 escenarios problemáticos simultáneamente. En primer lugar, las oportunidades perdidas que se producen cuando los recursos de datos adquiridos no se desarrollan. No se sabe cuánto podría estar sacrificando una empresa al no trabajar lo suficiente con sus datos recopilados. En algún lugar de esos datos reunidos podría estar la clave para el futuro de la organización o el camino hacia un ahorro de ingresos revolucionario.
También hay otra razón esencial por la que no es recomendable mantener grandes cantidades de datos que no se utilizan. Los datos tienen un cierto valor, y eso los convierte en un objetivo para las amenazas cibernéticas.
Los datos pueden corromperse, ya sea por su propia destrucción o como parte de un ataque cibernético a una empresa y sus sistemas operativos. Por lo tanto, cualquier dato que se conserve debe mantenerse seguro, para que no se convierta en una responsabilidad definitiva.
El cómico Steven Wright tenía el don de inyectar absurdos alucinantes en su humor. Una de sus observaciones clásicas habla directamente de la esencia de la gestión del almacenamiento: “No se puede tener todo. ¿Dónde lo pondría?”
La frase ingeniosa de Wright resume ambos lados del problema de la gestión del almacenamiento al que se enfrenta un gran y creciente número de empresas. Este es el problema central: cuando se trata de datos informáticos, se ha hecho creer a las organizaciones que pueden tener todo, o al menos todos los datos que puedan desear. Por supuesto, la industria de TI apoya estos esfuerzos mediante la elaboración de nuevos productos para satisfacer todas las necesidades organizacionales, como el almacenamiento. Así que ahora hay una aplicación para esto y una plataforma para aquello. En consecuencia, el auge de los datos informáticos coincide con un auge en la cantidad de aplicaciones, programas y plataformas que los proveedores diseñan para ayudar a gestionar, diseccionar y analizar esta afluencia desenfrenada de datos informáticos.
Así que esa es la situación. Ahora se están creando muchos más datos. Las empresas están acumulando estos datos constantemente. Ahora hay datos que evalúan los datos, que estudian los datos ensamblados desde varios ángulos para obtener toda la información posible. Esto nos lleva directamente a la segunda parte de la "ecuación" de Wright: ahora que tiene todos los datos del mundo, ¿dónde los guardará?
Hay muchas respuestas potenciales porque, junto con el aumento del software de gestión y procesamiento de datos, ahora hay múltiples tipos de recursos de almacenamiento y una miríada de lugares para almacenar datos. Pero no es tan simple como tomar cualquier solución de almacenamiento. El software de gestión no debe considerarse como una solución única para todos los casos. Las diferentes empresas tienen diversas necesidades de almacenamiento de datos.
Y luego está el dinero. El almacenamiento presenta muchas oportunidades, pero muy pocas se ofrecen de forma gratuita. Ya sea que la solución de almacenamiento dependa de una inversión en servidores on premises y otros tipos de hardware de almacenamiento, o si se utiliza software de gestión de almacenamiento o si se buscan opciones de almacenamiento en la nube, siempre hay un aspecto de precios que debe sopesarse.
Además, hay otras preguntas clave que debe hacerse más allá de las relacionadas con el costo:
P: No todas las soluciones de almacenamiento funcionan de manera idéntica, especialmente cuando se trata de acceso a datos. ¿Algunos entornos de almacenamiento ofrecen una recuperación más rápida de la información almacenada que otros?
R: Sí. En general, la gestión del almacenamiento de alto rendimiento refleja un compromiso con la máxima eficiencia, que se manifiesta en la optimización del sistema, la reducción de la latencia, el alto rendimiento y las velocidades de acceso más rápidas a los datos.
P: ¿Qué tipos de funcionalidades basadas en inteligencia artificial (IA)se pueden aplicar a los datos que se almacenan y qué tan fácil es hacerlo?
R: Se pueden aplicar numerosos tipos de IA a los datos que se almacenan, como la estratificación de datos, la detección de anomalías (para aumentar los esfuerzos de seguridad), la deduplicación de datos y la optimización del uso del almacenamiento. La facilidad de uso varía según el producto de software de gestión.
P: ¿Qué tan segura es la información almacenada y esos datos seguirán siendo resilientes con el tiempo? ¿O los datos almacenados tienen una “fecha de caducidad” basada en un ciclo de vida único que incluye una inevitable caída hacia la pérdida de datos?
R: Es lamentable, pero los datos se deterioran con el tiempo. Todos los datos están sujetos al deterioro de los datos, por lo que se vuelven cada vez menos confiables y útiles. Esto hace que sea aún más esencial que las organizaciones mantengan sus activos de datos a través de un sólido programa de gestión de almacenamiento.
Como veremos, generalmente no se trata simplemente de encontrar una manera de sortear los límites de capacidad de almacenamiento o de hacer una provisión para obtener espacio de almacenamiento adicional. El truco está en encontrar la solución de almacenamiento que mejor se adapte a las necesidades de almacenamiento de una organización, tanto ahora como en el futuro previsible.
Los conceptos clave en el trabajo en un sistema de almacenamiento de datos no son demasiado complicados de entender. Esencialmente, funciona así: una organización posee activos de datos que deben alojarse de forma segura, pero accesible en caso de que los miembros del personal necesiten recuperar esa información. Los activos se transfieren o copian a matrices de almacenamiento (a veces denominadas matrices de discos) que se encuentran en instalaciones físicas denominadas centros de datos. Las matrices de almacenamiento son sistemas de almacenamiento centralizados que dependen de múltiples unidades de disco para almacenar datos para su uso en servidores y aplicaciones.
Una vez que los datos se han colocado dentro de las matrices de almacenamiento, esos datos deben organizarse de una manera que admita datos rápidos. Los sistemas de archivos cumplen este propósito al imponer un sentido de orden que utiliza un método estandarizado (como la organización alfabética o el uso de diagramas de ramificación) que es fácil de navegar para el usuario y está organizado lógicamente para que el sistema operativo de la computadora pueda usarlo fácilmente. Los sistemas de archivos se encuentran en la unidad de estado sólido (SSD) de una organización, en la unidad de disco duro (HDD) o incluso en otros medios de almacenamiento, como unidades flash, cinta magnética o discos ópticos.
El uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) es otra forma de ayudar a los objetivos de gestión del almacenamiento. Las API permiten a los usuarios acceder y trabajar con datos almacenados en sistemas basados en la nube desde aplicaciones locales. Las API ayudan al proceso de varias maneras, incluida la automatización, las técnicas de extracción de datos y el intercambio de datos entre diferentes sistemas de software.
Además, las API ayudan en las tareas de desarrollo, aumentan la escalabilidad y mejoran la seguridad actuando como un guardián y administrando las solicitudes de acceso al almacenamiento del tráfico del navegador. Por ejemplo, la API de Windows Storage Management sirve como puente entre el almacenamiento y el sistema operativo Windows de Microsoft.
Los servicios de almacenamiento son otra opción para las organizaciones que desean evitar realizar inversiones significativas en hardware o software de almacenamiento y gastos de mano de obra de la empresa. En cambio, estas empresas se suscriben a servicios de almacenamiento, que funcionan como servicios de suscripción en línea. Cuando una empresa tiene una prioridad, puede utilizar la infraestructura del proveedor para tratar esa necesidad.
Los servicios de almacenamiento se llevan a cabo en entornos de nube virtualizados y aprovechan la utilidad de las máquinas virtuales (VM), que acceden rutinariamente al espacio de almacenamiento desde un grupo de almacenamiento compartido. El software de gestión de almacenamiento mantiene el control sobre las máquinas virtuales y su funcionamiento.
Cuando la gestión del almacenamiento se ejecuta cuidadosamente, desbloquea tantos beneficios que es útil categorizarlos y agruparlos.
Ya sea que las necesidades de gestión de almacenamiento de una organización se satisfagan a través de medios de hardware o de almacenamiento en la nube, se pueden obtener ahorros de costos considerables a través de la gestión del almacenamiento.
En cuanto al hardware, la gestión inteligente del almacenamiento puede evitar que una empresa tenga que realizar costosas actualizaciones de su equipamiento. Si la organización basa su almacenamiento en una estrategia en la nube, la gestión del almacenamiento ofrece ahorros al optimizar el almacenamiento en la nube, lo que puede tener un efecto directo en la reducción de esos costos.
Los beneficios de rendimiento de la gestión del almacenamiento giran principalmente en torno a la velocidad operativa. Esto se traduce en un acceso más rápido a los datos para los empleados que necesitan poder recuperar información.
Además, los beneficios de rendimiento incluyen velocidades de transferencia de datos más rápidas, que son cada vez más necesarias a medida que los conjuntos de datos se llenan de activos. Otras ventajas de rendimiento identificadas con el almacenamiento en la nube son la escalabilidad flexible y un sentido fomentado de colaboración compartida entre los miembros del equipo.
La seguridad se está convirtiendo (y seguirá siendo) en una parte cada vez más crítica del almacenamiento a medida que evoluciona la amenaza de los delincuentes cibernéticos. Los datos necesitan protección constante y el almacenamiento de datos proporciona una cobertura eficaz contra la pérdida de datos al instituir salvaguardas contra filtraciones de datos. Si ocurriera lo peor y una empresa sufriera una pérdida de datos críticos, una gestión eficaz del almacenamiento puede ayudar de manera competente a los esfuerzos de recuperación ante desastres almacenando datos en ubicaciones clave, lo que ayuda a garantizar la redundancia.
El almacenamiento como servicio (STaaS) opera a través de la nube para proporcionar acceso a cualquier cantidad de recursos informáticos y de almacenamiento. A través de STaaS, una organización aún puede obtener los diversos beneficios de los servicios en la nube sin tener que realizar una inversión completa en hardware, software o alguna combinación de ambos.
Este tipo de modelo de suscripción para almacenamiento ofrece otros beneficios, como la facilidad de uso, el cobro solo por el almacenamiento realmente utilizado y una mayor escalabilidad según sea necesario. Además, estos servicios de almacenamiento presentan una considerable característica, que demuestran durante las actividades de recuperación ante desastres, cuando la replicación de datos es de suma importancia.
Numerosos proveedores ofrecen productos con temática STaaS, incluidos Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, NetApp y Pure Storage.
Además, existen proveedores de nube pública como Microsoft Azure y Amazon Web Services (AWS) que proporcionan servicios en la nube.
Otra opción, el modelo de nube híbrida, brinda a las empresas lo mejor de dos tipos de almacenamiento al permitirles usar almacenamiento en la nube pública y privada, para que puedan mantener diferentes tipos de datos en múltiples nubes.
La buena noticia es que hay varios principios clave que puede tener en cuenta y que deberían ayudarle a lanzar un plan eficaz para la gestión del almacenamiento de una empresa. La mala noticia es que todos requieren alguna forma de participación continua de un tipo u otro. No es suficiente simplemente mover los activos a un área de almacenamiento más grande o adaptarse a un nuevo tipo de software de gestión de datos, aunque normalmente esos son pasos que no deben ignorarse o asignarse una prioridad menor.
Las siguientes son algunas ideas que vale la pena señalar.
Estudie la gestión del almacenamiento desde una perspectiva de "panorama general". Considere el ciclo de vida de sus datos y cuánto tiempo necesita realmente su organización para retener esa información.
Además, debe evaluar la rapidez con la que su empresa necesitará recuperar o reemplazar los datos en caso de que se pierdan en una filtración de datos u otro evento catastrófico. ¿Y qué pasa con las tasas normales de recuperación de datos? Es esencial que su estrategia de gestión del almacenamiento se alinee con tiempos de acceso a los datos realistas.
Es importante que los niveles de uso del disco se supervisen periódicamente y que la gestión del almacenamiento se considere desde múltiples ángulos, con correcciones estratégicas según sea necesario. Esas correcciones suelen incluir la eliminación de archivos que se consideran innecesarios para acciones futuras, lo que a menudo significa la eliminación de archivos de caché, información de copia de seguridad extinta o archivos temporales. Del mismo token, los programas que ya no se consideren como que vale la pena retener deben ser descartados para liberar espacio de almacenamiento.
Después de deshacerse de los materiales innecesarios, el esfuerzo se centra en garantizar que los materiales almacenados estén en las mejores condiciones. Esto se puede lograr haciendo posible que los archivos se puedan encontrar, y eso se hace mediante el uso de algún tipo de estructura organizada para alojarlos.
Una vez reubicados correctamente, esos activos se pueden comprimir para ahorrar espacio de almacenamiento. Los datos también deben protegerse mediante cifrado y salvaguardarse mediante copias de seguridad de datos.
