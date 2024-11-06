¿Qué es la gestión del almacenamiento?

El cómico Steven Wright tenía el don de inyectar absurdos alucinantes en su humor. Una de sus observaciones clásicas habla directamente de la esencia de la gestión del almacenamiento: “No se puede tener todo. ¿Dónde lo pondría?”

La frase ingeniosa de Wright resume ambos lados del problema de la gestión del almacenamiento al que se enfrenta un gran y creciente número de empresas. Este es el problema central: cuando se trata de datos informáticos, se ha hecho creer a las organizaciones que pueden tener todo, o al menos todos los datos que puedan desear. Por supuesto, la industria de TI apoya estos esfuerzos mediante la elaboración de nuevos productos para satisfacer todas las necesidades organizacionales, como el almacenamiento. Así que ahora hay una aplicación para esto y una plataforma para aquello. En consecuencia, el auge de los datos informáticos coincide con un auge en la cantidad de aplicaciones, programas y plataformas que los proveedores diseñan para ayudar a gestionar, diseccionar y analizar esta afluencia desenfrenada de datos informáticos.

Así que esa es la situación. Ahora se están creando muchos más datos. Las empresas están acumulando estos datos constantemente. Ahora hay datos que evalúan los datos, que estudian los datos ensamblados desde varios ángulos para obtener toda la información posible. Esto nos lleva directamente a la segunda parte de la "ecuación" de Wright: ahora que tiene todos los datos del mundo, ¿dónde los guardará?

Hay muchas respuestas potenciales porque, junto con el aumento del software de gestión y procesamiento de datos, ahora hay múltiples tipos de recursos de almacenamiento y una miríada de lugares para almacenar datos. Pero no es tan simple como tomar cualquier solución de almacenamiento. El software de gestión no debe considerarse como una solución única para todos los casos. Las diferentes empresas tienen diversas necesidades de almacenamiento de datos.

Y luego está el dinero. El almacenamiento presenta muchas oportunidades, pero muy pocas se ofrecen de forma gratuita. Ya sea que la solución de almacenamiento dependa de una inversión en servidores on premises y otros tipos de hardware de almacenamiento, o si se utiliza software de gestión de almacenamiento o si se buscan opciones de almacenamiento en la nube, siempre hay un aspecto de precios que debe sopesarse.

Además, hay otras preguntas clave que debe hacerse más allá de las relacionadas con el costo:

P: No todas las soluciones de almacenamiento funcionan de manera idéntica, especialmente cuando se trata de acceso a datos. ¿Algunos entornos de almacenamiento ofrecen una recuperación más rápida de la información almacenada que otros?

R: Sí. En general, la gestión del almacenamiento de alto rendimiento refleja un compromiso con la máxima eficiencia, que se manifiesta en la optimización del sistema, la reducción de la latencia, el alto rendimiento y las velocidades de acceso más rápidas a los datos.

P: ¿Qué tipos de funcionalidades basadas en inteligencia artificial (IA)se pueden aplicar a los datos que se almacenan y qué tan fácil es hacerlo?

R: Se pueden aplicar numerosos tipos de IA a los datos que se almacenan, como la estratificación de datos, la detección de anomalías (para aumentar los esfuerzos de seguridad), la deduplicación de datos y la optimización del uso del almacenamiento. La facilidad de uso varía según el producto de software de gestión.

P: ¿Qué tan segura es la información almacenada y esos datos seguirán siendo resilientes con el tiempo? ¿O los datos almacenados tienen una “fecha de caducidad” basada en un ciclo de vida único que incluye una inevitable caída hacia la pérdida de datos?

R: Es lamentable, pero los datos se deterioran con el tiempo. Todos los datos están sujetos al deterioro de los datos, por lo que se vuelven cada vez menos confiables y útiles. Esto hace que sea aún más esencial que las organizaciones mantengan sus activos de datos a través de un sólido programa de gestión de almacenamiento.

Como veremos, generalmente no se trata simplemente de encontrar una manera de sortear los límites de capacidad de almacenamiento o de hacer una provisión para obtener espacio de almacenamiento adicional. El truco está en encontrar la solución de almacenamiento que mejor se adapte a las necesidades de almacenamiento de una organización, tanto ahora como en el futuro previsible.