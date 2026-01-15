Una parte crítica de la evolución de la computación en la nube, la nube híbrida distribuida extiende el modelo de nube híbrida tradicional al proporcionar la agilidad, flexibilidad y seguridad necesarias para manejar entornos distribuidos complejos y acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA).

En los últimos años, las aplicaciones con uso intensivo en datos se han disparado, junto con la necesidad de procesar información casi en tiempo real en el perímetro. La infraestructura híbrida distribuida integra sistemas dispares en un sistema confiable y seguro para que las empresas puedan adaptarse, innovar y seguir el ritmo de las tecnologías que cambian rápidamente.

Según un informe de 360iresearch, el tamaño del mercado de DHI se estimó en 5600 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 9950 millones de dólares para 2032.1