La infraestructura híbrida distribuida (DHI) unifica los recursos on premises, de nube pública y de nube privada con ubicaciones periféricas, creando una única infraestructura de TI para dar soporte a las aplicaciones y cargas de trabajo modernas.
Una parte crítica de la evolución de la computación en la nube, la nube híbrida distribuida extiende el modelo de nube híbrida tradicional al proporcionar la agilidad, flexibilidad y seguridad necesarias para manejar entornos distribuidos complejos y acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA).
En los últimos años, las aplicaciones con uso intensivo en datos se han disparado, junto con la necesidad de procesar información casi en tiempo real en el perímetro. La infraestructura híbrida distribuida integra sistemas dispares en un sistema confiable y seguro para que las empresas puedan adaptarse, innovar y seguir el ritmo de las tecnologías que cambian rápidamente.
Según un informe de 360iresearch, el tamaño del mercado de DHI se estimó en 5600 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 9950 millones de dólares para 2032.1
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Si bien la infraestructura híbrida distribuida y la nube distribuida pueden parecer similares, no son las mismas tecnologías.
Una nube distribuida es un servicio de nube pública en el que un proveedor de nube ofrece infraestructura en múltiples ubicaciones. Por ejemplo, los centros de datos del proveedor de servicios en la nube, centros de datos de terceros y on premises. Además, lo gestiona todo desde un solo plano de control.
La infraestructura híbrida distribuida se compone de soluciones que abarcan entornos on premises, multinube y de computación perimetral, creando una capa de gestión unificada para operaciones coherentes, seguridad y portabilidad de cargas de trabajo. Este enfoque simplifica las operaciones de TI para las aplicaciones modernas en contenedores.
La infraestructura híbrida distribuida (DHI) consiste en una pila de tecnología unificada basada en capacidades nativas de la nube para el desarrollo y despliegue de aplicaciones. Extiende los principios basados en la nube en todo un entorno híbrido.
Estos son algunos de los componentes clave:
La virtualización, que utiliza una capa de software denominada hipervisor para dividir el hardware de la computadora en múltiples máquinas virtuales (VM), es un pilar fundamental de la computación en la nube.
Cada VM ejecuta su propio sistema operativo (SO) y actúa como una computadora física separada, compartiendo el mismo hardware subyacente. Distribuye recursos (por ejemplo, procesos, memoria, redes, almacenamiento) que tradicionalmente están vinculados al hardware informático entre muchas ubicaciones diferentes, lo que sienta las bases para la DHI.
Basados en la virtualización, los contenedores son unidades ejecutables de software que agrupan el código de una aplicación junto con sus bibliotecas y dependencias. Son una evolución natural de las VM, lo que permite que el código se ejecute en cualquier entorno informático y crea una capa de portabilidad y velocidad para las aplicaciones modernas.
Kubernetes, una plataforma de código abierto para la orquestación de contenedores, programa y automatiza el despliegue, la gestión y el escalado de aplicaciones en contenedores, garantizando que funcionen sin problemas independientemente del lugar en el que se despliegan.
La arquitectura de microservicios es un patrón de diseño en el que una sola aplicación se compone de numerosos componentes o servicios más pequeños, con un acoplamiento débil y que se pueden desplegar de forma independiente, los cuales se comunican mediante API e intermediarios de mensajes. Estos servicios son portátiles y se pueden desplegar en cualquier lugar, lo que los convierte en una parte importante de la DHI.
Los servicios de transmisión como Netflix y HBO utilizan cientos de microservicios para realizar tareas que van desde la autenticación de usuarios y recomendaciones de contenido hasta el streaming de video y la facturación.
Una plataforma de gestión unificada ofrece un único panel para que los equipos de TI desplieguen, gestionen y optimicen cargas de trabajo de misión crítica en todos los entornos. Sus características incluyen orquestación, automatización, monitoreo y gobernanza que optimizan los flujos de trabajo y rastrean el estado y el rendimiento de la infraestructura y las aplicaciones distribuidas.
La infraestructura híbrida distribuida (DHI) ayuda a las empresas a modernizar sus sistemas de TI y cumplir con sus objetivos comerciales. Los beneficios incluyen:
Un informe del Gartner Magic Quadrant sobre infraestructura híbrida distribuida (DHI) reveló un cambio importante de las estrategias a “primero en la nube” a “primero híbrido”, y se espera que el 90 % de las organizaciones adopten enfoques híbridos para 2027.2
A medida que las empresas modernizan sus estrategias de TI, los líderes evolucionan más allá de las estrategias de nube pública y se centran en llevar un modelo operativo nativo de la nube a ubicaciones que no son de la nube. En respuesta, surgieron soluciones de DHI para proporcionar las tecnologías avanzadas y la flexibilidad de despliegue necesarias para satisfacer esta demanda.
Las soluciones de DHI se dividen en tres categorías principales:
Los proveedores de la nube (por ejemplo, hiperescaladores como Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud) proporcionan la conectividad de nube híbrida entre los centros de datos on premises y los entornos de nube. Además, permiten ofrecer servicios en la nube distribuidos en múltiples regiones geográficas y zonas de disponibilidad.
Las características incluyen herramientas de gestión unificadas, como paneles centralizados, aplicación de políticas y orquestación de cargas de trabajo.
La infraestructura hiperconvergente (HCI) es un enfoque de centro de datos definido por software que utiliza la virtualización para combinar componentes de computación, redes y almacenamiento en un único sistema gestionado por una capa de software.
Para admitir la DHI, estas plataformas se pueden desplegar en varios sitios, proporcionando una infraestructura coherente en todos los sistemas. Las principales soluciones de HCI incluyen Nutanix Cloud Platform (NCP), IBM Fusion HCI y VMware vSAN.
Las soluciones XaaS (cualquier cosa como servicio) abarcan ampliamente servicios en la nube bajo demanda, como SaaS (software como servicio), PaaS (plataforma como servicio) e IaaS (infraestructura como servicio), CaaS (contenedores como servicio), entre otros.
Este modelo promueve la agilidad, confiabilidad y seguridad necesarias en la DHI. Permite a las empresas ofrecer la IA más reciente y otras innovaciones de manera flexible y de pago por uso. Las soluciones populares de XaaS incluyen IBM Power Virtual Server y Red Hat OpenShift.
La infraestructura híbrida distribuida (DHI) ofrece importantes beneficios en todos los sectores empresariales. Los casos de uso presentados más adelante demuestran cómo la DHI está transformando la infraestructura en industrias clave:
Las empresas de servicios financieros confían en la flexibilidad de la DHI para llevar a cabo diferentes objetivos comerciales. Por ejemplo, los datos confidenciales o regulados se pueden colocar en entornos privados/on premises para satisfacer las necesidades de seguridad y cumplimiento. Las cargas de trabajo que requieren elasticidad y baja latencia, como las aplicaciones de banca en línea, se despliegan en la nube pública y en el perímetro para ofrecer detección de fraude en tiempo real y experiencias fluidas para los clientes.
La infraestructura híbrida distribuida apoya la gestión de registros electrónicos de salud (EHR) y también protege datos sensibles de pacientes en entornos privados para cumplir con estrictos requisitos normativos (por ejemplo, HIPAA). También desempeña un papel importante en la medicina moderna, mejorando la atención al paciente mediante diagnósticos con IA en tiempo real y monitoreo remota del paciente en el perímetro.
Al combinar recursos de nube privada, nube pública y el perímetro, la DHI ofrece el entorno ágil y rentable que exigen las experiencias personalizadas del cliente. Por ejemplo, los sistemas de punto de venta se ejecutan en el perímetro para realizar transacciones en tiempo real, mientras que los datos de los clientes se mantienen en nubes privadas por motivos de seguridad.
La DHI desempeña un papel importante en la gestión moderna de flotas al procesar datos en ubicaciones distribuidas. El monitoreo en tiempo real en el perímetro permite la optimización del combustible y la guía de rutas. El análisis y el procesamiento de datos basados en la nube proporcionan mantenimiento predictivo, informes de cumplimiento y otras métricas.
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1 Distributed Hybrid Infrastructure Market by Component (Hardware, Services, Software), Offering Type (Private Cloud, Public Cloud), Application, End-User Industry, End-User - Global Forecast 2025-2032, 360iresearch, 2024.
2 Gartner Magic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure, Gartner, 2025.