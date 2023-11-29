¿Qué es la gestión de flotas?

La administración de flotas abarca los sistemas, procesos y herramientas necesarios para garantizar que la flota de vehículos comerciales de una organización se mantenga durante todo su ciclo de vida.
También implica la administración de los conductores de flotas, la optimización de las operaciones de la flota y la mejora de la utilización de activos, todos los cuales caen bajo el paraguas más amplio de la gestión de activos empresariales.
Una flota puede variar desde vehículos comerciales hasta camiones de carga y aviones, dependiendo de la organización. Algunas organizaciones pueden construir su propia flota, mientras que otras pueden contratar a empresas de gestión de flotas. Con una gestión adecuada de la flota, las organizaciones pueden mejorar la eficiencia, reducir los costos y asegurarse de que su negocio cumple con las últimas normativas.
Un sistema inteligente de gestión de flotas puede ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Por ejemplo, los proveedores de flotas pueden desempeñar un papel crucial en la minimización de la huella económica de su organización mediante el seguimiento del consumo de combustible y otros datos de diagnóstico. De este modo, también pueden mejorar el rendimiento de la flota evitando que los vehículos se averíen y evitando costosas adquisiciones de vehículos.
La gestión de flotas también puede permitir resultados de inspección vehicular más positivos. Una mala inspección del vehículo puede dejar los vehículos en tierra, incluso cuando están en pleno funcionamiento. La gestión de flotas puede proporcionar el mantenimiento predictivo o preventivo que mantiene los vehículos en circulación.
Finalmente, al implementar varias soluciones de gestión de flotas, las empresas pueden mejorar el mantenimiento, evitar cancelaciones de último minuto y aumentar el número de clientes a los que atienden. Esto puede traducirse en clientes más satisfechos y mayor rentabilidad.
Los administradores de flotas supervisan las operaciones de la flota mientras mantienen la eficiencia de la flota. De un vistazo, eso puede parecer una gestión del rendimiento de los activos de rutina o el mantenimiento de la flota. Sin embargo, las responsabilidades de un administrador de flotas incluyen todo desde:
Los gerentes de flotas determinan cuándo se necesita un vehículo nuevo, qué requisitos debe cumplir el vehículo y si es necesario reemplazar un vehículo antiguo.
Los gestores de flotas son responsables del mantenimiento preventivo de los vehículos para evitar averías, equilibrar los costos de mantenimiento con los programas de mantenimiento y gestionar las reparaciones para que la flota siga siendo operativa.
Los administradores de flotas reclutan conductores, gestionan sus flujos de trabajo y trabajan para retener el talento. También garantizan la seguridad del conductor implementando la capacitación adecuada, monitoreando el comportamiento del conductor y optimizando los procedimientos de seguridad.
Los gestores de flotas son responsables de la gestión del combustible, lo que incluye determinar las ubicaciones preferidas para repostar, crear procesos para hacer un seguimiento del uso del combustible y reducir los costos de repostado de toda la flota de vehículos.
Los administradores de flotas supervisan las horas de servicio (HOS), los dispositivos de registro electrónico (ELD) y otros requisitos reglamentarios para garantizar que todos los conductores operen en pleno cumplimiento.
Los gestores de flotas comparan los costos de la flota, agregan datos en una ubicación central y optimizan las rutas para mejorar el ahorro de costos y reducir el tiempo de inactividad. Muchos aprovechan las soluciones de gestión de flotas o el software de gestión de flotas para automatizar y optimizar estas tareas.
El software de gestión de flotas proporciona a los gestores de flotas una plataforma logística en tiempo real que puede organizarlo todo, desde el seguimiento de la flota y la gestión de los conductores hasta la previsión meteorológica y del tráfico. Las soluciones de gestión de flotas también pueden mejorar el uso de combustible, proporcionar métricas clave del vehículo y datos de la flota, garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y, en última instancia, optimizar las operaciones de la flota.
Aunque es similar a un sistema de gestión del transporte que permite a una empresa gestionar sus envíos entrantes y salientes, el software de gestión de flotas difiere en que es más robusto y se enfoca exclusivamente en la flota comercial.
Algunas características comunes del software de gestión de flotas incluyen:
Las organizaciones que deseen poner en marcha un sólido programa de gestión de flotas deben tener en cuenta lo siguiente:
Una estrategia de gestión de flotas orientada al futuro requiere una inversión significativa desde el principio. Algunos costos iniciales incluyen la adición de telemática a vehículos, la compra o el software de licencias y el reskilling de la fuerza laboral.
Los tamaños de las flotas varían y una flota de vehículos puede variar desde bicicletas eléctricas hasta aviones. Las grandes flotas con una amplia variedad de vehículos requerirán diferentes enfoques para cada tipo de vehículo, especialmente cuando se trata de mantenimiento preventivo.
A medida que las organizaciones avanzan hacia un enfoque de gestión de flotas más avanzado y guiado por software, deberán mantenerse al día sobre las últimas tecnologías, actualizar y reemplazar el hardware y administrar su pila tecnológica.
Identifique el mejor software de gestión del rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM Maximo para gestionar su flota de activos.
Aumente el tiempo de actividad, mejore la productividad, reduzca los costos de mantenimiento y cree operaciones más resilientes con la solución de gestión de activos unificada de IBM.
Descubra cómo Sund & Bælt utiliza el software Maximo de IBM para supervisar y gestionar sus infraestructuras críticas.
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Maximice los resultados del mantenimiento de sus activos aprovechando el poder de la IA generativa a través de la toma de decisiones basada en insights.
Emplee la IA y los insights de datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar procesos de optimización y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitoree los activos de forma más eficaz mediante el uso de analytics avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.