¿Qué es el mantenimiento de flotas?

El mantenimiento de la flota es la descripción general de cómo las organizaciones manejan el tiempo de actividad del vehículo. La gestión del mantenimiento de flotas es el proceso mediante el cual los administradores de flotas garantizan la disponibilidad de sus flotas para completar tareas, como el transporte de equipamiento, materias primas, productos terminados o personas.

Las organizaciones que dependen de una flota necesitan una visión tanto macro como micro del estado de cada vehículo. Esto les permite planear con precisión sus servicios en función de qué vehículos son operativos, cuáles requieren reparaciones inmediatas y cuáles necesitan ser reemplazados.

Cada vez más compañías eligen ejecutar sus flotas en software de mantenimiento de flotas en tiempo real, como un sistema computarizado de gestión de mantenimiento. Este software puede automatizar una visión de 10 000 pies y extremadamente detallada de la disponibilidad de su flota en cualquier momento, manteniendo un enfoque claro en los servicios de mantenimiento y los costos operativos.

Un programa integral de gestión del mantenimiento de flotas dota a las organizaciones de herramientas para ocuparse de los requisitos regulatorios, prolongar la vida útil de los activos de los vehículos automotores mediante el mantenimiento preventivo, monitoreo del estado del equipamiento y ampliar la gestión de piezas e inventario.