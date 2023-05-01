¿Qué es el mantenimiento de flotas?

El mantenimiento de flotas es la forma en que los operadores de flotas y otras organizaciones garantizan que los vehículos de los que dependen para entregar productos y servicios estén disponibles y sean operativos. Un buen mantenimiento de la flota a menudo requiere un proceso integral de gestión de mantenimiento de la flota para maximizar las operaciones.
El mantenimiento de la flota es la descripción general de cómo las organizaciones manejan el tiempo de actividad del vehículo. La gestión del mantenimiento de flotas es el proceso mediante el cual los administradores de flotas garantizan la disponibilidad de sus flotas para completar tareas, como el transporte de equipamiento, materias primas, productos terminados o personas.
Las organizaciones que dependen de una flota necesitan una visión tanto macro como micro del estado de cada vehículo. Esto les permite planear con precisión sus servicios en función de qué vehículos son operativos, cuáles requieren reparaciones inmediatas y cuáles necesitan ser reemplazados.
Cada vez más compañías eligen ejecutar sus flotas en software de mantenimiento de flotas en tiempo real, como un sistema computarizado de gestión de mantenimiento. Este software puede automatizar una visión de 10 000 pies y extremadamente detallada de la disponibilidad de su flota en cualquier momento, manteniendo un enfoque claro en los servicios de mantenimiento y los costos operativos.
Un programa integral de gestión del mantenimiento de flotas dota a las organizaciones de herramientas para ocuparse de los requisitos regulatorios, prolongar la vida útil de los activos de los vehículos automotores mediante el mantenimiento preventivo, monitoreo del estado del equipamiento y ampliar la gestión de piezas e inventario.
Los vehículos comerciales, desde automóviles hasta embarcaciones, requieren un mantenimiento regular, al que las organizaciones deben dar seguimiento. Si bien el mantenimiento del vehículo puede variar según el tipo de vehículo, todos los siguientes se benefician al participar en un programa de gestión de mantenimiento de flotas.
Saber cómo se desempeñarán los aviones es crítico en una industria donde algo que va mal tiene consecuencias desastrosas. La industria aeronáutica fue pionera en muchos avances en la gestión de mantenimiento de activos, y hoy en día sigue siendo fundamental utilizar estos procesos para mantener las aeronaves seguras y listas para usar.
La cadena de suministro global depende de la confiabilidad y el tiempo de actividad de estos importantes motores del comercio. En los últimos años, hemos visto cómo la falta de disponibilidad de vehículos de envío puede tener un efecto desastroso en la economía global en general.
Los camiones de corta y larga distancia se deprecian y presentan otro tipo de desgaste que los operadores de flotas deben monitorear.
Los ciudadanos juzgan a sus funcionarios electos por la confiabilidad de su transporte público, así que los gobiernos deben tener una visión holística de la condición y disponibilidad de sus autobuses, trenes y otros vehículos de transporte.
El aumento de los servicios de entrega de comestibles y productos en tiempo real y el aumento de las entregas a partir de la pandemia aumentaron la dependencia de la empresa en las motocicletas y las bicicletas eléctricas.
Los automóviles son vehículos de reparto valiosos para muchos tipos de empresas y pueden funcionar sin problemas durante muchos años con un mantenimiento adecuado.
Hoy en día, el software avanzado de gestión de flotas y las métricas simplificaron significativamente la gestión del mantenimiento de flotas. El software adecuado agiliza los flujos de trabajo mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías avanzadas para evaluar mejor el estado de cualquier vehículo de la flota y garantizar el mayor tiempo de actividad para cualquier vehículo.
Un método de gestión de inventario que divide el número de artículos o activos contados diariamente para que todos los artículos puedan contarse antes de una fecha límite identificada (por ejemplo, diez artículos al día de una lista de 500 en 50 días). Esto permite a las organizaciones mantener una visión integral de todos los componentes elementales de cualquier vehículo sin realizar una costosa inspección semanal de cada activo específico.
El software de gestión de flotas correcto automatiza el consumo de combustible de los vehículos de la flota y al mismo tiempo evalúa el almacenamiento existente de combustible, lo que limita el reabastecimiento innecesario y evita la probabilidad de que los vehículos se queden sin combustible.
Esta herramienta financiera ayuda a las empresas a comprender el costo final de un artículo, desde la compra inicial y el mantenimiento hasta el retiro.
Una vista de 360° de toda su flota lo ayuda a comprender los vehículos disponibles, su estado actual y cuáles están fuera para entrega o servicio y así usted pueda dar las aprobaciones adecuadas.
Las organizaciones necesitan tener una visión completa de los programas de mantenimiento preventivo, que incluyen las tareas de mantenimiento solicitadas, por quién y cuándo. Esto les permite evaluar mejor cuántos vehículos estarán operativos y cuánto tiempo llevará reparar los que están en servicio. También crea una mejor oportunidad para gestionar el capital humano responsable de arreglar la flota. También puede rastrear cosas menores, pero importantes, como cambios de aceite y pequeños arreglos correctivos para mantener el vehículo de la flota funcionando sin problemas.
Los proveedores de flotas deben tener información en tiempo real sobre dónde se encuentran sus vehículos en la carretera. El seguimiento de flotas emplea la telemática para permitir a los operadores de flotas rastrear la ubicación, el estado y la actividad de una flota de vehículos. Esto a menudo se logra a través de dispositivos con GPS instalados en cada vehículo que transmiten datos a un software centralizado.
El auge de los vehículos electrónicos significa que los operadores de flotas deberán tener un plan integral para gestionar las actualizaciones de los sistemas operativos de los vehículos. Esto incluye decidir cuándo deben actualizar su software y cómo deben implementarlo, ya sea todo a la vez o mediante pruebas beta con algunos vehículos para evitar un cierre debido a errores.
Los administradores y operadores de flotas necesitan una visión holística y rentable de la disponibilidad de sus flotas para completar tareas. En la cadena de suministro global actual, los administradores de flotas requieren precisión absoluta para saber cuántos camiones y vehículos están disponibles. Un programa sólido de mantenimiento de flotas garantiza la disponibilidad de todo tipo de vehículos.
Tener un manejo de las flotas será aún más importante a medida que más empresas migren a vehículos electrónicos y requieran análisis en tiempo real más específicos sobre el rendimiento de sus vehículos y qué actualizaciones necesitan para el rendimiento esperado.
La gestión avanzada del mantenimiento de flotas proporciona diversos beneficios clave para los operadores de flotas y las organizaciones que puedan proporcionar un beneficio competitivo sobre aquellos que emplean procesos más rudimentarios o manuales.
Una inspección vehicular deficiente puede bloquear vehículos, incluso si "funcionan" bien. Ninguna empresa se beneficia al retirar de circulación a vehículos de la flota porque no aprobaron las inspecciones. La excelente gestión de flotas proporciona mantenimiento predictivo o preventivo.
Al rastrear el consumo de combustible y otros datos de diagnóstico, los proveedores de flotas pueden realizar cambios para minimizar su huella económica y evitar que los activos de la flota se descompongan, eliminando la necesidad de comprar nuevo equipamiento de flota o vehículos nuevos antes de lo necesario.
Saber qué vehículos de una flota necesitan mantenimiento de rutina y cuándo permite a las empresas gestionar todas las operaciones, desde los tiempos de entrega estimados hasta los suministros previstos, y permite a las agencias gubernamentales informar mejor a los ciudadanos sobre la disponibilidad de los servicios. Al implementar soluciones de gestión de mantenimiento de flotas, las empresas mejoran el mantenimiento, lo que ayuda a evitar cancelaciones costosas y aumenta el número de personas a las que pueden atender, lo que en última instancia crea un grupo más grande de clientes satisfechos.
Las organizaciones con flotas de gran tamaño y las empresas que suministran vehículos de flota probablemente necesiten contar con un inventario completo de piezas de repuesto, para que puedan abordar rápidamente cualquier problema con un vehículo específico.
El funcionamiento óptimo de los servicios de flota con más vehículos en servicio y menos averías o tiempo de inactividad equivale a más entregas puntuales y servicios proporcionados, lo que genera mayores ingresos y menores costos. La operación de la flota bien engrasada aumenta el tiempo de actividad del vehículo, extendiendo la vida útil de los activos. Al reducir las necesidades de mantenimiento antes de que sean absolutamente necesarias, la empresa disminuye los costos generales de reparación y disminuye los costos de mantenimiento de una flota completa.
Si bien los aspectos positivos de un sistema de gestión del mantenimiento de flotas superan significativamente los negativos, hay algunos problemas que cualquier organización debe considerar si quiere adoptarlo.
Establecer un proceso moderno de gestión del mantenimiento de flotas requerirá de algunos costos iniciales elevados, que incluyen agregar telemática a los vehículos, comprar o adquirir licencias de software y volver a capacitar a la fuerza laboral o contratar nuevo talento. Al igual que con otros procesos avanzados de mantenimiento basados en software, las organizaciones pueden esperar recuperar sus costos iniciales rápidamente al requerir menos mantenimiento innecesario, mayor tiempo de actividad y otros beneficios de tener una visión integral de sus flotas.
Esto depende de cuán diversa sea la flota de una organización. Para grandes flotas con una amplia variedad de vehículos, serán necesarias diferentes estrategias para cada tipo de vehículo. Pero también es cierto que las organizaciones con flotas de vehículos más diversas son las que más se benefician de la gestión del mantenimiento de flotas.
Los trabajadores de flotas, especialmente aquellos que han mantenido un sistema específico durante años o décadas, pueden negarse a aprender un nuevo enfoque. Corresponde a los ejecutivos invertir en capacitación para mejorar habilidades y explicar minuciosamente los beneficios del nuevo sistema para ganar adeptos.
Una vez que una organización comienza a transformarse hacia un enfoque de gestión de mantenimiento de flotas más avanzado y guiado por software, es probable que necesite mantenerse al día sobre las nuevas tecnologías, actualizar y reemplazar el hardware y administrar su pila tecnológica. Pero cada nueva actualización hará que todo el proceso funcione de manera más efectiva, lo que generará aún más ahorros de costos y, finalmente, rentabilidad.
Identifique el mejor software de gestión del rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM Maximo para gestionar su flota de activos.
Aumente el tiempo de actividad, mejore la productividad, reduzca los costos de mantenimiento y cree operaciones más resilientes con la solución de gestión de activos unificada de IBM.
Descubra cómo Sund & Bælt utiliza el software Maximo de IBM para supervisar y gestionar sus infraestructuras críticas.
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitoree los activos de forma más eficaz mediante el uso de analytics avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.