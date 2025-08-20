¿Qué es la gestión del rendimiento de activos?

La gestión del rendimiento de los activos (APM) es un enfoque estratégico para gestionar los activos que las empresas utilizan en sus operaciones comerciales diarias. Las empresas confían en la APM para optimizar el rendimiento de sus activos más valiosos, incluidos edificios, equipos, vehículos, software y tecnología.
Las soluciones APM de alto rendimiento combinan software y mejores prácticas de gestión de activos para aumentar el rendimiento y la fiabilidad de todo, desde un edificio de oficinas inteligente hasta una flota de vehículos de transporte. Con capacidades de vanguardia como mantenimiento predictivo, analíticas mejoradas por IA y supervisión remota, la APM ayuda a reducir la probabilidad de fallas en los equipos, mejorar la confiabilidad de los activos y aumentar la duración de los vida útil de los activos sin agregar costos innecesarios.
Un activo es algo útil o valioso para una organización. El término puede incluir activos físicos y no físicos, como infraestructura y equipos, capital (dinero) y personas. En pocas palabras, un activo es cualquier cosa que una empresa posee y utiliza para dirigir su negocio.
La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) es el proceso por el cual las organizaciones con uso intensivo de activos mantienen sus activos funcionando sin problemas durante toda su vida útil. La gestión del rendimiento de activos (APM) es un enfoque estratégico que las empresas utilizan para maximizar el rendimiento de los activos. Si bien ambos enfoques se ocupan del estado y el rendimiento de los activos, la ALM se centra en todas las etapas del ciclo de vida de los activos, incluidas las etapas de planificación, utilización y desmantelamiento, mientras que la APM se centra exclusivamente en el rendimiento de los activos durante la fase de utilización.
Organizaciones de diferentes tamaños e industrias utilizan la APM como parte de su estrategia global de activos por diversas razones, incluidas la reducción de la probabilidad de fallas de los activos, la disminución del tiempo de inactividad no planificado y la minimización de sus costos de mantenimiento. Las soluciones modernas de APM también mejoran las capacidades de cumplimiento, las capacidades de diagnóstico de equipos, la conectividad de activos y los ecosistemas de mantenimiento.
Estos son algunos de los beneficios que suelen ver las organizaciones que despliegan una APM eficaz.
Cuando las organizaciones supervisan estratégicamente el estado y el rendimiento de sus activos más valiosos, reducen sus costos operativos y disminuyen la probabilidad de averías que podrían resultar en un mantenimiento no planificado. Al desplegar tácticas de mantenimiento preventivo y predictivo, pueden mejorar sus capacidades de pronóstico y programar reparaciones cuando les convenga, no después de una falla inesperada.
Las tareas de mantenimiento son esenciales para preservar el buen estado y la productividad de los activos de una organización. Sin embargo, su costo puede variar mucho y puede afectar la rentabilidad de la organización. Las mejoras en las capacidades de toma de decisiones generadas por un sólido enfoque de APM ayudan a las organizaciones a evitar realizar un mantenimiento excesivo e innecesario.
Con capacidades de IA y aprendizaje automático (ML) para desplegar un mantenimiento predictivo y preventivo, las soluciones modernas de APM ofrecen mejoras en la disponibilidad de activos y en la condición de los activos. Los operadores asistidos por estas nuevas tecnologías están más capacitados para recomendar estrategias de reparación que ayuden a reducir los costosos tiempos de inactividad de los activos de los que depende la empresa.
Muchas organizaciones ricas en activos hoy en día aprovechan las capacidades del internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) como parte de una estrategia general de APM que les ayude a detectar oportunidades para una mayor eficiencia. Mientras que en el pasado, los líderes empresariales tenían que esperar hasta el final del mes o trimestre para revisar los números de rendimiento, hoy pueden obtener los mismos datos en tiempo real. En un estudio de caso de 2022, el 51 por ciento de las organizaciones dijeron que priorizarían el aumento de la eficiencia operativa sobre sus otras iniciativas.¹
Las mejores soluciones de APM de hoy en día aprovechan el software, las herramientas y un enfoque basado en datos para ayudar a las organizaciones a lograr sus iniciativas de transformación digital. Las soluciones de software de APM ayudan a los líderes empresariales a crear una estrategia unificada, aumentar sus capacidades de gestión de riesgos y ofrecer excelencia operativa. Estos son tres pasos para crear un programa de APM eficaz dentro de su organización.
Una APM eficaz comienza en la primera etapa del ciclo de vida de los activos: la planificación. Antes de que se adquiera un activo, los responsables de la toma de decisiones deben pensar en cómo su operación y mantenimiento se adaptará en sus operaciones más amplias. Para ello, deberán evaluar el valor del activo.
La valoración de activos varía mucho entre organizaciones e industrias. Por ejemplo, en un negocio de entrega de alimentos, el buen estado y el rendimiento de los vehículos utilizados para transportar los productos serán críticos. Sin embargo, para una empresa de software, aunque podría ser propietaria de una flota de vehículos que utiliza periódicamente, ni el buen estado ni el rendimiento de los vehículos son fundamentales para sus operaciones comerciales cotidianas. Por lo tanto, estas dos organizaciones valorarían el mismo activo de manera diferente. Cuando empiece a formar su APM, elija primero los activos que sean críticos para las operaciones del negocio. Puede abordar la condición de sus activos de menor prioridad más adelante.
Una técnica que se ha vuelto cada vez más valiosa en APM es la creación de un gemelo digital. Un gemelo digital es una representación virtual de un activo que permite a los operadores ejecutar pruebas y predecir el rendimiento basado en simulaciones. Con un buen gemelo digital, los encargados de tomar decisiones pueden saber qué tan bien es probable que se desempeñe un activo en las condiciones a las que planean someterlo. Los gemelos digitales ayudan a los operadores y jefes de mantenimiento a detectar problemas de rendimiento y obtener información sobre posibles mejoras en los planes de mantenimiento.
Cuando se trata de supervisar el rendimiento de los activos, así como la automatización de los flujos de trabajo de activos críticos, el software de APM, como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM) es crucial para ejecutar una estrategia eficaz. La EAM combina software y servicios para ayudar a las organizaciones a mantener, controlar y optimizar sus activos operativos. Con la cantidad de datos que se generan en estos días a través de IoT, los gerentes de mantenimiento confían cada vez más en software de gestión como EAM equipado con análisis de datos mejorados por IA para ayudarlos a tomar decisiones más inteligentes.
Además de la EAM, muchas iniciativas de APM despliegan un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) para ayudar a los departamentos de mantenimiento a centralizar la información vital de los activos. Un CMMS indica a los gerentes de mantenimiento dónde está un activo, qué tipo de servicios o reparaciones requiere y quién debe llevarlo a cabo. Un CMMS sólido puede hacer que la información crítica sobre un activo sea inmediatamente accesible y auditable para sus operadores.
Los enfoques de APM más eficaces de hoy dependen de la capacidad de programar el mantenimiento regularmente para evitar averías de equipos y evaluar de manera continua el rendimiento en tiempo real. Estas dos estrategias, el mantenimiento preventivo y el predictivo, son clave para el éxito de muchas iniciativas de APM.
El mantenimiento preventivo realiza actividades de mantenimiento programadas periódicamente para reducir las posibilidades de avería de los activos. El tiempo de inactividad se planifica con base en buenas prácticas y promedios históricos, como el tiempo promedio entre las fallas (MTBF).
El mantenimiento predictivo evalúa y reevalúa continuamente la condición de un activo utilizando sensores que recopilan datos sobre el activo en tiempo real. Luego, estos datos son ingeridos por un EAM o CMMS habilitado por IA donde herramientas y procesos avanzados de análisis de datos como ML identifican, detectan y abordan problemas en tiempo real. A partir de estos datos y del análisis posterior, se utilizan algoritmos para construir modelos que predicen cuándo pueden surgir futuros problemas potenciales con un equipo. Se ha demostrado que el mantenimiento predictivo reduce los costos de mantenimiento, disminuye el tiempo de inactividad de los activos en un 35-50 por ciento y aumenta la vida útil de los activos en un 20-40 por ciento.²
Cuando se trata de saber si su estrategia de APM funciona o no, es fundamental seleccionar las métricas de éxito correctas. Los KPI le permiten saber si un enfoque estratégico ha sido exitoso y ayudan a los líderes de negocio a comprender el impacto de sus decisiones. Elegir la métrica incorrecta puede dar una imagen inexacta sobre el desempeño de un activo y hacer que las empresas tomen decisiones estratégicas que podrían ser perjudiciales a largo plazo.
Muchos factores influyen en cómo se identifican las métricas de rendimiento, incluida la industria en la que opera su organización, su tamaño, los tipos de activos que posee y sus prioridades de negocio generales. Estos son algunos métodos comprobados que las empresas utilizan para medir el éxito de sus iniciativas APM.
Tal vez la métrica más utilizada para evaluar el éxito de cualquier programa de mantenimiento es el MTBF de los activos cuya reparación se ha encargado. El MTBF es una fórmula simple que calcula la cantidad promedio de tiempo entre las reparaciones necesarias de un equipo dividiendo el tiempo total de operación por la cantidad de fallas durante ese tiempo. Un departamento de mantenimiento cuyos activos tienen un MTBF alto generalmente se evalúa como "fuerte".
Tan conocido y ampliamente utilizado como MTBF, la eficacia general del equipo (OEE) (el enlace reside fuera de ibm.com) es otra métrica popular para medir el rendimiento de los activos. Se centra en tres métricas: disponibilidad, rendimiento y calidad del equipo. La "disponibilidad" se determina comparando el tiempo real de producción del activo con su tiempo de producción previsto, el "rendimiento" mide lo bien que funciona el equipo en comparación con su máximo potencial y la "calidad" evalúa la tasa de producción de productos considerados "de buena cuenta" en comparación con los que tienen defectos o requieren rehacerse.Para determinar la puntuación OEE del activo, estos tres factores se multiplican juntos.
Dos métricas más para medir el éxito de un programa de APM son la rapidez y eficacia con la que los técnicos de mantenimiento cierran las incidencias de solicitud de mantenimiento que se asignan y el porcentaje general de trabajo completado frente a trabajo no completado.
Típicamente asociada con estrategias de mantenimiento a largo plazo, la métrica de frecuencia de tareas de mantenimiento de emergencia proporciona información sobre la efectividad de un programa de mantenimiento preventivo. En pocas palabras, cuanto mejor sea el departamento de mantenimiento a la hora de realizar el mantenimiento preventivo, más raras serán las averías que requieran una intervención de emergencia.
Las soluciones de gestión del rendimiento de activos más completas de hoy están equipadas con características tecnológicas avanzadas como IoT, analítica y supervisión mejoradas por IA y capacidades basadas en la nube. IBM® Maximo Application Suite es una plataforma totalmente integrada que ayuda a las empresas a hacer evolucionar sus operaciones de mantenimiento de una programación cronometrada a un mantenimiento predictivo basado en las condiciones y con información en tiempo real. IBM Maximo tiene un historial probado de ayudar a las empresas a aumentar el rendimiento de los activos, extender la vida útil de los activos y reducir los costos y el tiempo de inactividad.
Obtenga el máximo valor de sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Es una única plataforma integrada basada en la nube que utiliza IA, IoT y analíticas para optimizar el rendimiento, extender los ciclos de vida de los activos y reducir el tiempo de inactividad operativo y los costos.
