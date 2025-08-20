¿Qué es la gestión del rendimiento de activos?

Una APM eficaz comienza en la primera etapa del ciclo de vida de los activos: la planificación. Antes de que se adquiera un activo, los responsables de la toma de decisiones deben pensar en cómo su operación y mantenimiento se adaptará en sus operaciones más amplias. Para ello, deberán evaluar el valor del activo.

La valoración de activos varía mucho entre organizaciones e industrias. Por ejemplo, en un negocio de entrega de alimentos, el buen estado y el rendimiento de los vehículos utilizados para transportar los productos serán críticos. Sin embargo, para una empresa de software, aunque podría ser propietaria de una flota de vehículos que utiliza periódicamente, ni el buen estado ni el rendimiento de los vehículos son fundamentales para sus operaciones comerciales cotidianas. Por lo tanto, estas dos organizaciones valorarían el mismo activo de manera diferente. Cuando empiece a formar su APM, elija primero los activos que sean críticos para las operaciones del negocio. Puede abordar la condición de sus activos de menor prioridad más adelante.