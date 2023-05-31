Ambos tipos de estrategias de mantenimiento aumentan el tiempo de actividad y reducen el tiempo de inactividad no planificado, mejorando la confiabilidad y el ciclo de vida de los activos. Las principales diferencias están en el momento y la capacidad de predecir la condición futura probable de un activo.

Los programas de mantenimiento preventivo utilizan datos históricos para anticipar la condición esperada de un activo y programan tareas de mantenimiento de rutina a intervalos regulares con anticipación. Si bien esto es bueno para la planificación, los activos pueden tener un mantenimiento insuficiente o excesivo, dado que la gran mayoría de las fallas de los activos son inesperadas. Es posible que un problema se diagnostique demasiado tarde para evitar daños a un activo, por ejemplo, lo que probablemente significará un tiempo de inactividad más largo mientras se soluciona, o se puede gastar tiempo y dinero cuando no es necesario.

El mantenimiento predictivo evita el mantenimiento innecesario al comprender el estado real del equipamiento. Esto significa que puede señalar y arreglar problemas antes del mantenimiento preventivo y evitar que se desarrollen problemas más graves.

El mantenimiento predictivo aprovecha las nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, el machine learning y el Internet de las cosas (IoT) para generar insights. Los sistemas y el software de gestión de mantenimiento crean automáticamente órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo, lo que permite a los equipos de mantenimiento, científicos de datos y otros empleados tomar decisiones más inteligentes, rápidas y financieramente sólidas.

Los flujos de trabajo de gestión de inventario, como la mano de obra y las cadenas de suministro de repuestos, se vuelven más eficientes y sostenibles al minimizar el uso y el desperdicio de energía. El mantenimiento predictivo puede introducir datos en otras prácticas de mantenimiento basadas en análisis en tiempo real, como gemelos digitales, que se pueden utilizar para modelar escenarios y otras opciones de mantenimiento sin riesgo para la producción.

Hay obstáculos que superar para que el mantenimiento predictivo sea eficaz o incluso posible, como la complejidad, el entrenamiento y los datos. El mantenimiento predictivo requiere una infraestructura moderna de datos y sistemas que puede hacer que su configuración sea costosa en comparación con el mantenimiento preventivo. Capacitar a la fuerza laboral para usar las nuevas herramientas y procesos e interpretar correctamente los datos puede ser costoso y llevar mucho tiempo. El mantenimiento predictivo también se basa en la recopilación de volúmenes sustanciales de datos específicos. Y, por último, implementar una estrategia de mantenimiento predictivo requiere un cambio cultural para adaptarse al cambio de operaciones diarias predeterminadas a más flexibles, lo que puede ser un desafío.

En resumen, aunque las estrategias de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo se centran en aumentar la confiabilidad de los activos y reducir el riesgo de fallas, son muy diferentes. El mantenimiento preventivo es regular y rutinario, mientras que el mantenimiento predictivo se centra en proporcionar la información correcta sobre activos específicos en el momento adecuado. El mantenimiento preventivo es adecuado para activos donde los patrones de falla son predecibles (por ejemplo, problemas recurrentes o frecuentes) y el impacto de la falla es comparativamente bajo, mientras que el mantenimiento predictivo puede ser más ventajoso para activos estratégicos donde la falla es menos predecible y el impacto comercial de las fallas es menor. alta. En última instancia, si las estrategias de mantenimiento predictivo se despliegan y ejecutan con éxito, darán como Resultados clientes más satisfechos y ahorros sustanciales de costos a través del mantenimiento y el rendimiento del activo.