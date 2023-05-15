Los sistemas de gestión de transporte incluyen diversos beneficios que pueden ayudar a todo tipo de organizaciones a lo largo de la cadena de suministro a colaborar y gestionar mejor sus procesos.



Ahorro de costos: Mediante la optimización de rutas y destinos de envío, las empresas pueden reducir costos e impulsar la eficiencia. Las empresas dedican una cantidad significativa de trabajo manual para mantener y actualizar una red compleja de hojas de cálculo. El software TMS ayuda a gestionar esta complejidad al centralizar dicha información en una sola herramienta.



Posteriormente, esto reduce los costos laborales a largo plazo, liberando a los empleados para trabajar en problemas de mayor nivel. Algunos expedidores requieren entregas menores a un camión completo (LTL), así que lo que envían se combina en un camión con mercancías de otros expedidores.



Poder rastrear sus envíos entre el resto de las mercancías es importante. Mediante la automatización de la creación y el análisis de datos internos y externos, los transportistas pueden generar nuevos conocimientos que les ayuden a incrementar la rentabilidad y mejorar la eficiencia, por ejemplo, agilizando la facturación y la descarga de mercancías.



Mayor colaboración: El envío en la cadena de suministro global requiere una colaboración significativa entre la red de transporte: entre expedidores, agentes de carga, proveedores de servicios de carga y otras entidades. Al alinear todo en un único software basado en la nube, varias organizaciones pueden tener una visión holística de toda la cadena de suministro.



Pronóstico mejorado: el envío en la cadena de suministro global requiere proyecciones precisas (enlace externo a ibm.com) para planear la carga, la recolección y el enrutamiento de los envíos.1 Este tipo de visibilidad en la cadena de suministro permite a las organizaciones planear y optimizar la eficiencia para sí mismas y para sus clientes. Al rastrear los envíos en distintos plazos, las organizaciones tienen una mejor visión general de su negocio.



Mayor satisfacción del cliente: a lo largo de cada etapa de la cadena de suministro, hay un traspaso de proveedores de materias primas a fabricantes, expedidores, revendedores y de minoristas a clientes. Su satisfacción y la satisfacción de sus clientes dependen de entregas a tiempo o notificaciones de retrasos para que puedan hacer planes alternativos. El uso de TMS para realizar el seguimiento de movimientos y alertar a todos los participantes si se producen retrasos (o si algo se entregará antes de la fecha y hora estimadas) mantiene contentos a todos.



Mejor documentación: Al automatizar el proceso de envío de mercancías, un TMS mejora la documentación de varias maneras; esto incluye estandarizar todos los documentos para el cumplimiento, crear una cadena digital de custodia, permitir actualizaciones de envío en tiempo real y crear un registro archivado de documentos automáticamente.



Licitación automatizada: la licitación es el proceso mediante el cual los expedidores pueden solicitar múltiples ofertas de los transportistas para cualquier necesidad de envío que tengan. TMS puede organizar toda la información que los expedidores tienen sobre posibles transportistas, puede contactarlos de manera automática (enlace externo a ibm.com) con la información y los términos clave, y aceptar ofertas, ahorrando costos y reduciendo trabajo manual innecesario.2



Movilidad: si bien, muchas organizaciones ejecutan principalmente su TMS y gestionan su flujo de trabajo en computadoras de escritorio principalmente, tener una aplicación móvil es fundamental para las empresas ágiles que tienen trabajadores en constante movimiento.