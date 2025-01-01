Verdantix Green Quadrant: CMMS industrial 2025

Tome una decisión segura sobre un CMMS con el Green Quadrant 2025 independiente de Verdantix. 

El informe establece un punto de referencia para 19 proveedores líderes mediante un enfoque riguroso y basado en evidencia que incluyó sesiones informativas en vivo, entrevistas con clientes y un cuestionario de 102 puntos para comparar las capacidades y el impulso del mercado.

Aprenderá cómo está evolucionando el mercado a medida que las empresas digitalizan el mantenimiento, aumentan la confiabilidad de los activos, se integran con los sistemas empresariales e impulsan la visibilidad en tiempo real y las plataformas móviles y escalables.

Utilice los criterios claros del analista de la industria y las comparaciones de proveedores en paralelo para seleccionar el que mejor se adapte a su estrategia, presupuesto y cronograma. Si dirige el mantenimiento, las operaciones o la ingeniería y necesita mejorar el tiempo de actividad, la seguridad y el cumplimiento, este es su acceso directo a una decisión de compra más rápida y defendible.

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*CMMS: sistemas computarizados de gestión de mantenimiento

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