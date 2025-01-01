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El informe establece un punto de referencia para 19 proveedores líderes mediante un enfoque riguroso y basado en evidencia que incluyó sesiones informativas en vivo, entrevistas con clientes y un cuestionario de 102 puntos para comparar las capacidades y el impulso del mercado.

Aprenderá cómo está evolucionando el mercado a medida que las empresas digitalizan el mantenimiento, aumentan la confiabilidad de los activos, se integran con los sistemas empresariales e impulsan la visibilidad en tiempo real y las plataformas móviles y escalables.

Utilice los criterios claros del analista de la industria y las comparaciones de proveedores en paralelo para seleccionar el que mejor se adapte a su estrategia, presupuesto y cronograma. Si dirige el mantenimiento, las operaciones o la ingeniería y necesita mejorar el tiempo de actividad, la seguridad y el cumplimiento, este es su acceso directo a una decisión de compra más rápida y defendible.

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*CMMS: sistemas computarizados de gestión de mantenimiento