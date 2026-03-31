Los equipos de mantenimiento están bajo una presión cada vez mayor para reducir el tiempo de inactividad, controlar los costos, gestionar el riesgo y mantener los activos en funcionamiento, pero es posible que aún dependa de hojas de cálculo, registros en papel o herramientas de CMMS obsoletas que no pueden seguir el ritmo de las demandas operativas modernas. Las brechas de habilidades, el envejecimiento de la infraestructura y las crecientes expectativas de los ejecutivos solo intensifican el desafío.



La Guía del comprador de CMMS es un recurso práctico diseñado para usted mientras evalúa su próximo sistema de gestión de mantenimiento. Ya sea que elimine la hojas de cálculo o sustituya un CMMS existente, esta guía le ayuda a alinear a los stakeholders, definir las métricas de éxito adecuadas, comparar opciones de proveedores y elegir una plataforma que crezca con su organización.



Lo que aprenderá:

Por qué la gestión del mantenimiento debe evolucionar ahora y cómo el tiempo de inactividad, las presiones de costos y la escasez de fuerza laboral están remodelando las expectativas para las plataformas de CMMS.

Qué métricas de éxito son más importantes, garantizando que su evaluación se vincule directamente con los resultados del tiempo de actividad, productividad y reducción de costos.

Un marco comprobado para comparar proveedores, que incluye la facilidad de uso, la experiencia móvil, las necesidades de integración, la escalabilidad y la preparación para la IA.