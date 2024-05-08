¿Qué es la nube soberana?

La nube soberana es un tipo de computación en la nube que ayuda a las organizaciones a cumplir con las leyes de regiones y países específicos.
A medida que más empresas buscan soluciones de nube híbrida para lograr sus iniciativas de transformación digital, los entornos de nube (y específicamente cómo los usuarios acceden, almacenan y emplean los datos en ellos) son cada vez más importantes. Dado que la computación en la nube se sigue extendiendo por todo el mundo, los límites geográficos tradicionales, como las fronteras, ya no bastan para proteger los datos sensibles.
Ingrese a la nube soberana, un concepto que incluye soberanía de datos, soberanía operativa y soberanía digital. La nube soberana ayuda a las empresas a generar confianza en los clientes y hacer crecer sus negocios mientras cumplen con las leyes y regulaciones en las regiones donde operan.
Una nube soberana protege principalmente los datos de consumidores y organizaciones. Si bien muchas regulaciones se enfocan principalmente en proteger la información de identificación personal o PII, según la industria, la región o el caso de uso comercial, también pueden proteger la propiedad intelectual (IP), el software, los secretos comerciales, la información financiera y más. Dado que las regulaciones sobre la privacidad de datos en la nube varían entre países y regiones, no existe una definición única y aceptada de lo que una nube soberana puede proteger. Los enfoques tienden a variar según la industria, la ubicación y las necesidades comerciales.
Algunos marcos de nube soberana se ocupan de la residencia de datos, donde los datos están sujetos a las leyes y regulaciones del país específico donde se almacenan. Otros se ocupan de la soberanía de los datos, donde los datos que se almacenan están sujetos a las leyes del país donde se recopilaron. Al final, los enfoques de nube soberana no solo ayudan a las empresas a cumplir con las leyes que rodean sus datos más confidenciales, sino que también las ayudan a mantenerse resilientes.
A medida que las empresas mueven más aplicaciones a la nube, la nube en sí se está convirtiendo rápidamente en una infraestructura crítica.
El entorno en la nube de una compañía se considera ahora tan importante para su salud como una fábrica, un edificio de oficinas o una valiosa pieza de propiedad intelectual. Además, a medida que las industrias altamente reguladas, tanto en el sector privado como en el público, trasladan sus servicios principales a la nube, la necesidad de mantener los datos seguros se está volviendo crítica.
Además, el auge de tecnologías con uso intensivo de datos, como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), que dependen de un acceso rápido y seguro a los datos, está obligando a las empresas a tomar decisiones más estratégicas en torno a la tecnología en la nube. La IA, y específicamente la IA generativa, tienen el potencial de impulsar valiosas innovaciones empresariales, pero sin un ecosistema de nube estable y soberano no pueden despegar.
Las empresas de industrias altamente reguladas, como la atención médica y los servicios financieros, enfrentan fuertes obstáculos. Por ejemplo, en Europa, existe una propuesta llamada Esquema Europeo de Certificación de Ciberseguridad para Servicios en la Nube (EUCS) que unificaría las regulaciones existentes en todos los estados afiliados a la Unión Europea y la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) que tiene como objetivo abordar el riesgo de las TIC y establece reglas sobre la gestión de riesgos de las TIC, informes de incidentes, pruebas de resiliencia operativa y monitoreo de riesgos de terceros de las TIC. Las soluciones sólidas de nube soberana ayudan a las empresas a mantenerse al día con los organismos reguladores y la nueva legislación, así como a tomar decisiones más estratégicas en torno al riesgo, los datos y un panorama de amenazas en evolución. Veamos algunos de los beneficios más importantes de la nube soberana empresarial.
Las empresas que están dispuestas a invertir en un marco sólido de nube soberana como parte de un proceso de transformación digital más amplio generalmente obtienen varios beneficios importantes. Desde un mayor control sobre sus datos hasta una mejor conectividad, resiliencia de los datos y rendimiento de las aplicaciones, estas son las cinco razones principales por las que las empresas adoptan un enfoque de nube soberana.
Una infraestructura de nube soberana estable brinda a las compañías control sobre dónde se almacenan sus datos (residencia de datos), como una región o país, o incluso el centro de datos de un proveedor de nube específico.
Las soluciones de nube soberana pueden ayudar a las compañías de todos los tamaños a cumplir con los requisitos normativos y seguir las leyes que cambian rápidamente en torno a los datos y la soberanía digital, sin importar en cuántos países o regiones diferentes hagan negocios.
Adoptar un enfoque de nube soberana permite a las organizaciones limitar fácilmente el acceso que sus propios empleados, socios comerciales e incluso proveedores de servicios en la nube (CSP) tienen a los datos de acuerdo con la ciudadanía, la ubicación física y otros factores.
Los CSP que operan ecosistemas de nube soberana ayudan a las empresas a aumentar su resiliencia operativa por medio de un enfoque estratégico que asuma que la disrupción es inevitable. Al ofrecer servicios de alta disponibilidad y respaldar datos críticos en infraestructura soberana, los CSP ayudan a las organizaciones a absorber y adaptar mejor a los impactos.
Las principales configuraciones de nube soberana despliegan los niveles más sofisticados de seguridad de datos disponibles, lo que garantiza que las aplicaciones, los empleados y los clientes puedan acceder a los datos cuando los necesiten de forma rápida y segura.
Para ser eficaz, la soberanía de la nube debe ofrecer tres resultados críticos para una compañía: soberanía de datos, soberanía operativa y soberanía digital. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos conceptos y por qué son importantes.
Cumplir con la soberanía de datos (la idea de que los datos están sujetos a las leyes del país o región donde se generaron) es un requisito fundamental de la mayoría de las soluciones soberanas en la nube. Una soberanía estable de datos ayuda a las compañías a proteger los datos de sus clientes de ciberataques y otras amenazas, al tiempo que garantiza que ninguna persona no autorizada tenga acceso a ellos. Por ejemplo, según la mayoría de los requisitos de soberanía de datos, los CSP no tienen acceso a los datos de los clientes, incluso cuando están en un centro de datos en la nube que operan.
Otro aspecto importante de la soberanía de los datos es el concepto de residencia de los datos, la noción de que los datos están sujetos a las leyes y normativas de la región o el país donde se almacenan. Además de cumplir con la privacidad de los datos, las soluciones soberanas en la nube deben cumplir también todas las leyes y normativas aplicables sobre residencia de datos.
La soberanía operativa ayuda a garantizar que la infraestructura crítica asociada con aplicaciones ricas en datos esté siempre activa y accesible. Además, la soberanía operativa ayuda a las empresas a mantener el control sobre sus procesos operativos y detectar ineficiencias. Con un enfoque sólido de la soberanía operativa, incluso si una región en particular se ve afectada por un desastre, una empresa puede garantizar que su infraestructura crítica sea resiliente a través de un plan de continuidad de negocio y recuperación ante desastres (BCDR) o recuperación ante desastres como servicio (DRaaS). Por último, la soberanía operativa ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones locales que rigen la infraestructura necesaria para admitir entornos de nube en una región particular.
Al igual que la soberanía operativa y de datos, la soberanía digital dentro de la región es un concepto que carece de una definición universal única. Es un término general que describe el nivel de control de una organización sobre sus activos digitales, incluidos datos, software, contenido e infraestructura digital. La soberanía digital es importante para el concepto de nube soberana principalmente en el contexto de la gobernanza y la transparencia: las compañías que aprovechan el control de acceso sobre sus activos digitales deben establecer reglas sobre quién tiene licencias. Estas reglas deben configurarse de manera que sean fácilmente aplicables, como la política de código, un proceso que permite a las organizaciones gestionar su infraestructura y procedimientos de manera repetible.
La transparencia, otro aspecto importante de la soberanía digital, se refiere a la capacidad de una organización para auditar sus procesos y resultados. La transparencia permite a las organizaciones ver en sus flujos de trabajo operativos más importantes para que puedan identificar qué funciona y qué debe modificarse.
Cuando se trata de la nube soberana, no existe una solución única. Las empresas pueden querer el mismo resultado de su enfoque de nube híbrida (transformación digital, por ejemplo), pero la forma de lograrlo varía según el tamaño, la ubicación, la industria y los requisitos comerciales. Aquí es donde se ponen de manifiesto los beneficios de un enfoque basado en el riesgo.
Un enfoque sólido y basado en el riesgo para la nube soberana equilibra el crecimiento, por ejemplo, el potencial de una nueva tecnología como la IA generativa, con el riesgo, como el daño a la reputación debido a una filtración de datos. Para aplicaciones críticas y datos altamente confidenciales, es posible que las empresas deseen ejercer un mayor nivel de control que con otras aplicaciones menos críticas. La regulación de precisión, junto con un enfoque basado en estándares para las reglas y estándares de gobernanza, ayuda a garantizar que las reglas que se implementan también puedan administrarse tecnológicamente.
Según los requisitos de riesgo y crecimiento de una organización, el tipo de datos que almacena y dónde se encuentran esos datos, existen dos opciones para desplegar y aplicar políticas de nube soberana: nube pública o distribuida. En la mayoría de los países, los despliegues de nube pública y multinube ayudan a las organizaciones a desplegar sus cargas de trabajo en la nube manteniendo el control sobre sus datos en una región específica. Una arquitectura de nube pública típica incluye una capa de nube de plataforma, como una plataforma de nube híbrida, que proporciona un despliegue en la nube estable y congruente.
La segunda opción es el modelo de despliegue de nube distribuida, como un proveedor de infraestructura local o un centro de datos on-premises. Estos son atractivos para las empresas que requieren más control sobre su infraestructura y operaciones. Esencialmente, un modelo de despliegue de nube distribuida le ofrece la posibilidad de desplegar cargas de trabajo y plataformas en cualquier infraestructura de su elección.
A medida que los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo siguen planteando preocupaciones sobre los datos, las operaciones y la soberanía digital, la nube soberana está ayudando a las empresas a garantizar la integridad de sus datos sin importar dónde hagan negocios.
En los próximos años, la forma en que las empresas recopilan, protegen, almacenan y controlan el acceso a sus datos, especialmente si buscan aprovechar nuevas tecnologías ricas en datos como IA y ML, tendrá enormes implicaciones para su éxito. Al elegir un CSP para ayudarlas a crear su entorno de nube soberana, es primordial que las empresas comprendan cómo un CSP va a almacenar y procesar sus datos confidenciales.
Además, necesitan saber cómo un CSP respalda la resiliencia y los planes para mitigar las interrupciones debidas a ciberataques, desastres naturales y otras amenazas. Por último, las empresas que buscan aprovechar un marco de nube soberana deben cerciorarse de que la estrategia general de la nube de su CSP elegido se alinee con las leyes de los países o regiones en los que operan o podrían enfrentar multas o castigos perjudiciales.
Estas son algunos aspectos importantes a tener en cuenta al elegir un CSP para una arquitectura de nube soberana:
Gobernanza de datos: el enfoque de un CSP para la gobernanza de datos es crucial. Demuestra que cuentan con las políticas y procedimientos adecuados para manejar con éxito sus datos y aplicar las restricciones necesarias en torno a ellos. También deben ser capaces de realizar auditorías periódicas que demuestren que se están siguiendo las pautas que han establecido.
Acuerdos de nivel de servicio (SLA): un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un CSP que describe un entorno de nube soberana no debe diferir mucho de uno que describe un entorno de nube pública o privada. Al igual que las nubes públicas y privadas, las tres áreas más importantes a examinar son el control (cloud management), la disponibilidad y el rendimiento.
Cumplimiento: los CSP que despliegan marcos de nube soberana deben tener un alto nivel de experiencia en las leyes de datos en las regiones donde operan, así como una comprensión profunda del escenario cambiante de la soberanía de datos y el cumplimiento. Los proveedores y los clientes comparten la responsabilidad de mantenerse al día con las nuevas regulaciones y desarrollar estrategias para cumplirlas.
Cifrado de datos: cuando se trata de la soberanía y la privacidad de los datos, es importante lograr la confidencialidad de los datos. Los CSP deben proporcionar mecanismos para que las organizaciones cifren sus datos y los gestionen mediante claves criptográficas. Básicamente, esto significa alterar los datos en un contenido de cifrado que solo puede ser descifrado por alguien con las licencias y las claves correctas. Garantizar el acceso exclusivo a esas claves de cifrado brinda a las empresas una garantía técnica y un control completos sobre quién puede acceder a sus datos en un momento dado.
Resiliencia: por último, cuando algo va mal, hay que contar con un plan que ayude a recuperarse rápidamente. Considere solo a los CSP con antecedentes de ayudar a los clientes con esfuerzos de resiliencia y recuperación en países o regiones relevantes. Todos los despliegues de nube soberana deben contar con capacidades integradas de recuperación y conmutación por error adaptadas a cada área de cumplimiento específica en la que se almacenen los datos.
Descubra insights aplicables en la práctica para racionalizar la modernización de las aplicaciones y adoptar soluciones de nube híbrida para acelerar la innovación y la eficiencia.
Descubra cómo las soluciones de nube híbrida e IA están rediseñando las estrategias empresariales. Aprenda de los expertos de la industria, explore, alianzas estratégicas y profundice en estudios de casos que demuestran cómo impulsar la innovación y optimizar operaciones con tecnologías escalables y preparadas para el futuro.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de IBM de asesoramiento sobre la nube. Descubra cómo crear conjuntamente soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento a través de estrategias de nube híbrida y asociaciones de expertos.
Aproveche la potencia combinada de la IA y la nube híbrida para integrar perfectamente los datos, impulsar la innovación y transformar su negocio. Explore insights de expertos, historias de éxito y aplicaciones del mundo real para acelerar su transformación digital.
Delta Air Lines se asoció con IBM para transformar sus operaciones y ofrecer nuevas experiencias a los clientes a través de una migración a la nube híbrida.
Dé los primeros pasos con una plataforma Red Hat OpenShift totalmente gestionada. Acelere su proceso de desarrollo y despliegue con soluciones escalables y seguras adaptadas a sus necesidades.
Optimice su transformación digital con las soluciones de nube híbrida de IBM, creadas para optimizar la escalabilidad, la modernización y la integración perfecta en toda su infraestructura de TI.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de IBM de asesoramiento sobre la nube. Descubra cómo crear conjuntamente soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento a través de estrategias de nube híbrida y asociaciones de expertos.
Maximice el potencial de la tecnología de nube híbrida con soluciones impulsadas por IA. Explore cómo puede optimizar su infraestructura de nube con las ofertas de nube híbrida de IBM o acceder a insights que proporcionan los expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.