¿Qué es la nube soberana?

Gobernanza de datos: el enfoque de un CSP para la gobernanza de datos es crucial. Demuestra que cuentan con las políticas y procedimientos adecuados para manejar con éxito sus datos y aplicar las restricciones necesarias en torno a ellos. También deben ser capaces de realizar auditorías periódicas que demuestren que se están siguiendo las pautas que han establecido.

Acuerdos de nivel de servicio (SLA): un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un CSP que describe un entorno de nube soberana no debe diferir mucho de uno que describe un entorno de nube pública o privada. Al igual que las nubes públicas y privadas, las tres áreas más importantes a examinar son el control (cloud management), la disponibilidad y el rendimiento.

Cumplimiento: los CSP que despliegan marcos de nube soberana deben tener un alto nivel de experiencia en las leyes de datos en las regiones donde operan, así como una comprensión profunda del escenario cambiante de la soberanía de datos y el cumplimiento. Los proveedores y los clientes comparten la responsabilidad de mantenerse al día con las nuevas regulaciones y desarrollar estrategias para cumplirlas.

Cifrado de datos: cuando se trata de la soberanía y la privacidad de los datos, es importante lograr la confidencialidad de los datos. Los CSP deben proporcionar mecanismos para que las organizaciones cifren sus datos y los gestionen mediante claves criptográficas. Básicamente, esto significa alterar los datos en un contenido de cifrado que solo puede ser descifrado por alguien con las licencias y las claves correctas. Garantizar el acceso exclusivo a esas claves de cifrado brinda a las empresas una garantía técnica y un control completos sobre quién puede acceder a sus datos en un momento dado.

Resiliencia: por último, cuando algo va mal, hay que contar con un plan que ayude a recuperarse rápidamente. Considere solo a los CSP con antecedentes de ayudar a los clientes con esfuerzos de resiliencia y recuperación en países o regiones relevantes. Todos los despliegues de nube soberana deben contar con capacidades integradas de recuperación y conmutación por error adaptadas a cada área de cumplimiento específica en la que se almacenen los datos.