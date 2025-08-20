¿Qué es la nube distribuida?

La nube distribuida es un servicio de computación en la nube pública que le permite ejecutar una infraestructura de nube pública en varias ubicaciones, no solo en la infraestructura de su proveedor de nube, sino también en las instalaciones, en los centros de datos de otro proveedor de nube, o en centros de datos o centros de colocación de terceros, y gestione todo desde un único plano de control.
Con esta distribución dirigida y gestionada de forma centralizada de los servicios en la nube, su empresa puede implementar y ejecutar aplicaciones o componentes de aplicaciones individuales en una combinación de ubicaciones y entornos en la nube que mejor cumpla con sus requisitos de rendimiento, conformidad normativa y más. La nube distribuida resuelve las inconsistencias operativas y de gestión que pueden ocurrir en la nube híbrida o en ambientes multinube.
Quizás lo más importante es que la nube distribuida proporciona la base ideal para edge computing, es decir, ejecutar servidores y aplicaciones más cerca de donde se crean los datos.
La demanda de nube distribuida y edge computing está impulsada principalmente por el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), las telecomunicaciones (telco) y otras aplicaciones que necesitan procesar grandes cantidades de datos en tiempo real. Pero la nube distribuida también está ayudando a las empresas a superar los desafíos de cumplir con las regulaciones de privacidad de datos específicas de la industria y de cada país y, más recientemente, brindar servicios de TI a los empleados y usuarios finales redistribuidos por la pandemia de la COVID-19.
Es posible que haya oído hablar de la computación distribuída, en el que los componentes de la aplicación se distribuyen en diferentes computadoras en red y se comunican entre sí por medio de mensajes o API, con el objetivo de mejorar el rendimiento general de las aplicaciones o maximizar la eficiencia informática.
La nube distribuida ha dado un paso de gigante al distribuir todo el lote de computación de un proveedor de nube pública donde un cliente pueda necesitarla: en las instalaciones en el propio centro de datos del cliente o una nube privada, o fuera de las instalaciones en uno o más centros de datos en la nube pública que pueden pertenecer o no al proveedor de la nube.
En efecto, la nube distribuida extiende la nube centralizada del proveedor con satélites de micronube distribuidos geográficamente. El proveedor de la nube retiene el control central sobre las operaciones, actualizaciones, gestión, seguridad y confiabilidad de toda la infraestructura distribuida. Y el cliente accede a todo (los servicios centralizados en la nube y los satélites, dondequiera que estén ubicados) como una sola nube y lo gestiona todo desde un solo plano de control. De esta manera, como dice el analista de la industria Gartner, la nube distribuida resuelve las diferencias con la nube híbrida y la multinube híbrida.
Una vez más, edge computing se refiere a ubicar y ejecutar cargas de trabajo de aplicaciones lo más cerca posible (a nivel físico) de donde se crean los datos, por ejemplo, cuando los usuarios interactúan con dispositivos como teléfonos móviles o lectores de códigos de barras o cuando dispositivos IoT como cámaras de seguridad o sensores de máquinas recopilan y generan datos.
En pocas palabras, edge computing le permite "llevar la matemática a los datos", colocar la computación donde se crean los datos en lugar de mover los datos a un centro de datos en la nube centralizada para su procesamiento, y luego volver a donde se necesitan respuestas para respaldar las decisiones o automatización de procesos. Como resultado, edge computing se considera cada vez más esencial para las aplicaciones que procesan grandes volúmenes de datos a altas velocidades o en tiempo real, cuando la baja latencia es fundamental.
Podría implementar edge computing sin una arquitectura en la nube distribuida. Sin embargo, la nube distribuida facilita mucho la implementación y la gestión de aplicaciones de borde.
Imagine que tiene varias plantas de manufactura, cada una con su propio servidor de borde alojado en una nube con diferentes proveedores de servicios, procesando datos generados a partir de miles de sensores. Con la nube distribuida, puede controlar y gestionar todo, incluida la implementación y la gestión de clústeres de Kubernetes, realizar actualizaciones de seguridad, supervisar el rendimiento, todo desde un solo plano de control, un panel y un conjunto de herramientas desde una nube. Sin la nube distribuida, estas tareas y herramientas podrían diferir según la ubicación del servidor de borde.
Tanto la nube distribuida y edge computing admiten todo, desde la gestión simplificada de múltiples nubes a la escalabilidad mejorada y la velocidad de desarrollo, hasta la implementación de aplicaciones y funcionalidades de automatización y soporte de decisiones de última generación.
IBM® Cloud Satellite le ayuda a implementar y ejecutar aplicaciones de forma consistente en todos los entornos locales, de edge computing y de nube pública de cualquier proveedor de nube. Estandariza un conjunto esencial de servicios de Kubernetes, datos, inteligencia artificial y seguridad para la gestión centralizada como servicio de IBM® Cloud, con visibilidad total en todos los entornos a través de un único panel. Esto da como resultado una mejor productividad del desarrollador y una mayor velocidad de desarrollo.
