¿Qué es la nube distribuida?

La nube distribuida es un servicio de computación en la nube pública que le permite ejecutar una infraestructura de nube pública en varias ubicaciones, no solo en la infraestructura de su proveedor de nube, sino también en las instalaciones, en los centros de datos de otro proveedor de nube, o en centros de datos o centros de colocación de terceros, y gestione todo desde un único plano de control.

Con esta distribución dirigida y gestionada de forma centralizada de los servicios en la nube, su empresa puede implementar y ejecutar aplicaciones o componentes de aplicaciones individuales en una combinación de ubicaciones y entornos en la nube que mejor cumpla con sus requisitos de rendimiento, conformidad normativa y más. La nube distribuida resuelve las inconsistencias operativas y de gestión que pueden ocurrir en la nube híbrida o en ambientes multinube.

Quizás lo más importante es que la nube distribuida proporciona la base ideal para edge computing, es decir, ejecutar servidores y aplicaciones más cerca de donde se crean los datos.

La demanda de nube distribuida y edge computing está impulsada principalmente por el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), las telecomunicaciones (telco) y otras aplicaciones que necesitan procesar grandes cantidades de datos en tiempo real. Pero la nube distribuida también está ayudando a las empresas a superar los desafíos de cumplir con las regulaciones de privacidad de datos específicas de la industria y de cada país y, más recientemente, brindar servicios de TI a los empleados y usuarios finales redistribuidos por la pandemia de la COVID-19.