Puede que sea difícil de recordar, pero hubo un tiempo en el que todo el centro de datos de una empresa podía funcionar desde un único servidor dentro de un armario de oficina.

Luego llegaron los hipervisores, cuyo uso como capas de abstracción permitía trasladar las aplicaciones de las virtuales machines (VM) de una instalación de hardware física a otra, un momento clave en el auge de los centros de datos a hiperescala.

En la mayoría de los casos, los antiguos centros de datos originales on premises simplemente no podían gestionar el volumen de datos que se genera ahora, especialmente el creado por las aplicaciones hiperescaladas.

Los centros de datos a hiperescala (también llamados hiperescaladores) ocupan un espacio físico considerablemente mayor que los centros de datos tradicionales on premises, que suelen tener un tamaño de unos 10 000 pies cuadrados.

Según la definición de IDC de hiperescalador, para ser considerado un verdadero hiperescalador, una empresa debe utilizar 5000 servidores o más y dedicar al menos 10 000 pies cuadrados a la operación.

Las instalaciones a hiperescala suelen multiplicar esas dimensiones, con edificios de casi 60 000 pies cuadrados, aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol estadounidense profesional.

Y aunque ese puede ser un tamaño típico de hiperescala, no es ni mucho menos el mayor ejemplo de opciones de almacenamiento. Esa distinción pertenece al gran centro de datos de China Telecom, ubicado en Horinger, Hohhot, dentro de la región china de Mongolia Interior. Esta instalación, cuya construcción costó 3000 millones de dólares, ocupa la asombrosa superficie de 10.7 millones de pies cuadrados y consume 150 megavatios de energía. (Para visualizar una instalación de esta dimensión, intente imaginar el espacio combinado de unos 165 campos de fútbol contiguos).