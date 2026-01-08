¿Qué es el almacenamiento AI?

Las empresas están modernizando su infraestructura de almacenamiento de datos para aprovechar el potencial empresarial de la IA, el ML y los analytics avanzados. Sin embargo, se enfrentan al desafío de los datos y las cargas de trabajo distribuidos en múltiples regiones, el mayor tiempo necesario para el entrenamiento de la IA y las cargas de trabajo de inferencia. A estos problemas, se suma el costo y la escasez de recursos bajo demanda, como las unidades de procesamiento de gráficos (GPU).

Según un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), el 62 % de los ejecutivos espera utilizar la IA en todas sus organizaciones en un plazo de 3 años. Sin embargo, solo el 8 % dijo que su infraestructura de TI satisface todas sus necesidades de IA.

De cara al futuro, solo el 42 % de los encuestados cree que esta infraestructura puede gestionar los volúmenes de datos y calcular las demandas de los modelos avanzados de IA. Del mismo modo, solo el 46 % espera que admita la inferencia en tiempo real a escala.

Las cargas de trabajo de la IA requieren sistemas que puedan reducir los cuellos de botella en el procesamiento de datos, que ralentizan el entrenamiento, el ajuste y la inferencia de los modelos. También necesitan sistemas de almacenamiento escalables para gestionar conjuntos de datos cada vez más grandes, especialmente los relacionados con la IA generativa y las cargas de trabajo de modelos de lenguaje grandes (LLM).

Para satisfacer estas demandas, el almacenamiento AI puede integrarse perfectamente con las infraestructuras de código abierto y ML propietario y aprendizaje profundo a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API). Esta capacidad acelera el entrenamiento de LLM, el desarrollo de modelos y mejora el rendimiento general en todo el sistema de IA.

Para aprender más, consulte: “Infraestructura para la IA: por qué es importante el almacenamiento”.