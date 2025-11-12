¿Qué es la memoria flash NAND?

El término “NAND” combina “NOT” y “AND”, refiriéndose a la puerta lógica que controla la estructura interna de una célula NAND.

Además de su alta densidad de almacenamiento y no volatilidad, la memoria flash NAND destaca por una transferencia rápida de datos, durabilidad y bajo consumo de energía. Estas características han convertido a la memoria flash NAND en la solución de almacenamiento dominante para los dispositivos electrónicos personales cotidianos, desde teléfonos inteligentes hasta cámaras digitales, consolas de juegos y tabletas.

A nivel empresarial e industrial, los ejemplos de uso de NAND incluyen centros de datos, sistemas automotrices integrados, equipamiento de imágenes médicas e infraestructura de telecomunicaciones.

Impulsado por una creciente demanda de almacenamiento de datos en aplicaciones empresariales y de consumo, se espera que el tamaño del mercado de memoria flash NAND crezca de 55.73 mil millones de dólares en 2025 a 72.60 mil millones de dólares en 2030. Este aumento refleja una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 5.43 % durante el periodo.1 El crecimiento está impulsado por la inversión en infraestructura de IA, el aumento de la adopción de SSD en dispositivos electrónicos de consumo y la tecnología de chips 3D que reduce los costos de almacenamiento de información.

La memoria flash NAND también está desempeñando un papel fundamental en la adopción de la IA generativa a nivel empresarial. Las aplicaciones de IA generativa requieren enormes cantidades de almacenamiento para datos y contenido de entrenamiento, incluidos texto, imágenes y videos, que se almacenan en SSD con tecnología de chips de memoria flash NAND.