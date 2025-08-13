¿Qué es una matriz all flash?

8 minutos
Una matriz all flash (AFA) es un tipo de sistema de almacenamiento de datos externo que utiliza exclusivamente medios de hardware de memoria flash (es decir, unidades de estado sólido o SSD) para el almacenamiento persistente de datos. Una AFA también se denomina sistema de disco de almacenamiento de estado sólido o matriz de estado sólido (SSA).
A diferencia de las unidades de disco duro (HDD) de disco giratorio, las SSD no contienen piezas móviles y ofrecen mayor velocidad y durabilidad. En comparación con los HDD por sí solos, los sistemas de almacenamiento all flash (compuestos por SSD o sistemas híbridos compuestos por SSD y HDD) permiten un acceso más rápido a los datos, al tiempo que mejoran las velocidades de procesamiento y reducen la carga de la CPU.
El almacenamiento flash varía tanto en capacidad de almacenamiento como en factor de forma. Algunas SSD, como las que se encuentran en las unidades flash USB, son más pequeñas que una moneda de diez centavos. Y aunque las primeras SSD solo podían contener una pequeña cantidad de datos, a medida que la tecnología avanzaba de acuerdo con la Ley de Moore, esa capacidad de almacenamiento se multiplicó.
Hoy en día, gracias a la tecnología SSD, usted puede equilibrar un terabyte de datos (o más) en la punta del dedo. Debido a su tamaño compacto y su construcción robusta de estado sólido, las SSD son omnipresentes en dispositivos electrónicos como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos móviles y consolas de juegos.
Más allá de las aplicaciones de nivel de consumidor, las SSD y las AFA también han tenido un impacto revolucionario en el almacenamiento empresarial. Tradicionalmente, los centros de datos de la organización se basaron en HDD configurados como almacenamiento conectado a la red (NAS) o redes de área de almacenamiento (SAN), o ambos, para el almacenamiento de datos y la recuperación. Eso fue hasta que los avances en el almacenamiento de estado sólido convirtieron a las matrices all flash en una alternativa rentable y marcaron el comienzo de varias mejoras de rendimiento adecuadas para aplicaciones de alto rendimiento.
Las unidades de estado sólido suelen ser preferibles a las unidades de disco duro. Sin embargo, las matrices híbridas que configuran SSD y HDD dentro del mismo chasis permiten a los proveedores actualizar los sistemas existentes reemplazando solo una parte de los medios fijos con flash. En la actualidad, las AFA o matrices híbridas son la principal opción para soluciones NAS y SAN a escala.
La memoria flash es un tipo de almacenamiento de memoria no volátil que utiliza transistores semiconductores para almacenar y recuperar datos. Los datos almacenados en la memoria flash son persistentes y no volátiles, lo que significa que una vez que los datos se escriben en una unidad de memoria flash, la unidad puede retener esos datos incluso si está apagada.
La tecnología de memoria flash se presenta en dos variedades diferenciadas por el tipo de arquitectura lógica utilizada para gestionar las operaciones del chip de memoria:
A nivel técnico, la memoria flash NAND almacena datos mediante una disposición de transistores de puerta flotante que funcionan de manera similar a las puertas lógicas NOT AND. Cada celda de memoria NAND contiene una puerta lógica de control y una puerta lógica flotante, separadas por una fina capa de óxido.
A través del proceso de tunelización de Fowler-Nordheim, los datos binarios se pueden almacenar de forma persistente dentro de la memoria flash enviando una carga eléctrica a la celda, a un voltaje que atrapa electrones en la puerta flotante. A su vez, los datos se pueden borrar eliminando la carga.
Si bien la memoria flash viene en variedades NOR y NAND, la frase "almacenamiento flash" casi siempre significa flash NAND. Aunque los medios de almacenamiento flash NAND se degradan con el tiempo y necesitan un reemplazo regular de hardware después de unos años, la memoria NAND cumple con muchos criterios para el almacenamiento operativo ideal en la mayoría de las situaciones.
Las siguientes son algunas características importantes:
Valiosa por su tamaño compacto, velocidad rápida, durabilidad robusta y alta capacidad de almacenamiento, la memoria flash se ha convertido en una solución preferida para muchos dispositivos. Estos dispositivos incluyen tarjetas de memoria, unidades flash USB, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, cámaras digitales y dispositivos portátiles similares. Pero la memoria flash también se prefiere para una computación más grande y físicamente permanente.
Utilizadas como componente de almacenamiento principal de cualquier matriz all flash (AFA), las unidades de estado sólido (SSD) suelen ser dispositivos de almacenamiento basados en semiconductores que utilizan memoria flash NAND. Cada chip de memoria flash NAND consta de una matriz de bloques, conocida como cuadrícula. Cada bloque de la cuadrícula se compone de una matriz de celdas de memoria, denominadas páginas o sectores.
Los ingenieros clasifican las celdas de memoria individuales en función del número de bits que pueden almacenar. Las celdas de un solo nivel (SLC) almacenan 1 bit de información, mientras que las celdas de varios niveles (MLC), las celdas de triple nivel (TLC) y las celdas de cuatro niveles (QLC) contienen 2, 3 y 4 bits.
Cada tipo de célula conlleva sus propios beneficios y desafíos. Por ejemplo, las SLC son conocidos por su alta velocidad, pero también por sus altos precios, mientras que las QLC más asequibles pueden ser menos confiables que sus alternativas más caras. Dependiendo del tipo de celda, cada cuadrícula dentro del SSD puede almacenar entre 256 KB y 4 MB de datos.
En un sistema informático personal típico, la unidad central de procesamiento (CPU) principal de la computadora actúa como un controlador que dicta cualquier trabajo de lectura y escritura en la memoria. Una AFA puede tener otro hardware o software para ayudar a gestionar estas tareas en toda la matriz de SSD en red.
Originalmente, las unidades SSD eran compatibles con la interfaz de almacenamiento de memoria SATA (ATA serie) desarrollada por primera vez para HDD más antiguas. Capaces de alcanzar velocidades máximas de entre 550 y 600 MB/s, la SSD SATA son más rápidas que las HDD tradicionales.
Sin embargo, las SDD diseñadas para los protocolos de memoria no volátil express (NVMe) más nuevos pueden usar la interfaz PCI exprés (PCIe) de alta velocidad. Este diseño les permite lograr un rendimiento aún mejor, con velocidades de transferencia de datos de 35 000 MB/s hasta 14 000 MB/s. En otras palabras, las SSD NVMe son aproximadamente 20 veces más rápidas que la tecnología SATA SSD más antigua.
Al ofrecer más que un mayor rendimiento, las unidades NVMe también superan a las unidades SATA en las pruebas de latencia y cuentan con soporte para miles de colas de comandos simultáneas. Por estas razones, las SSD NVMe y las AFA con este tipo de unidades son ideales para tareas exigentes como juegos de alto rendimiento, creación de contenido y almacenamiento empresarial.
Según Gartner, las SSD se están convirtiendo en la plataforma de almacenamiento de referencia para admitir cargas de trabajo de datos estructurados, impulsadas por la innovación en torno a la tecnología NAND flash y de memoria de clase de almacenamiento (SCM).
Las modernas matrices de almacenamiento all flash integran software avanzado (y ocasionalmente hardware dedicado) con unidades NVMe de alto rendimiento para agrupar de manera eficiente los recursos de varias unidades.
Un paso más allá, las mejores matrices all flash aprovechan un protocolo aún más nuevo, NVMe over Fabrics (NVMe-oF), para maximizar las velocidades de transferencia de datos y las latencias en toda una SAN. Estos sistemas permiten a los hosts conectarse y comunicarse directamente con el almacenamiento mediante la integración de módulos NVMe-oF personalizados en lugar de una matriz de SSD NVMe independientes.
Al agrupar recursos, las AFA crean una amplia capacidad de almacenamiento con las redundancias necesarias, al tiempo que ofrecen mejoras en el rendimiento y la gestión del almacenamiento. Las AFA también utilizan técnicas avanzadas de reducción de datos, incluida la deduplicación de datos, la compresión, las instantáneas, la replicación y el aprovisionamiento ligero, para mejorar drásticamente la eficiencia del almacenamiento.
La mayoría de los proveedores de matrices all-flash también ofrecen un sofisticado software de supervisión, gestión de datos y protección de datos para capacitar a los administradores de sistemas responsables del seguimiento del uso de recursos, el estado del sistema y otras métricas relevantes. Estas herramientas ayudan a las organizaciones a evitar cuellos de botella y responder rápidamente a cualquier posible problema técnico o incidente.
Más allá del software de gestión, los productos de AFA como Pure Storage FlashBlade, Dell Unity XT o HPE Alletra también ofrecen complementos y extensiones para permitir que los sistemas de almacenamiento all flash se adapten de forma rápida a las cargas de trabajo cambiantes y se integren perfectamente con entornos de nube híbrida o VMware.
Los siguientes son los dos tipos principales de arquitecturas utilizadas para la tecnología de almacenamiento all flash.
Las AFA de escalabilidad vertical siguen una arquitectura más antigua que permite agregar almacenamiento adicional a una matriz existente.
Si bien la arquitectura de escalamiento vertical permite una forma simple y rentable de aumentar la capacidad, este método puede generar cuellos de botella porque el controlador de gestión de almacenamiento central puede convertirse en un único punto de falla.
Las AFA que utilizan una arquitectura de escalabilidad horizontal permiten agregar simultáneamente más capacidad de almacenamiento y potencia de cómputo al incorporar más nodos al sistema.
Las AFA de escalamiento horizontal son una opción preferida para el almacenamiento empresarial con el potencial de expandir rápidamente las necesidades de almacenamiento porque este tipo de arquitectura garantiza un rendimiento constante incluso a medida que un sistema crece.
Las matrices all flash (AFA) ofrecen una amplia gama de beneficios de misión crítica, desde escalabilidad hasta seguridad. Estos beneficios son algunas de las ventajas más impactantes de una AFA.
Las AFA ofrecen un rendimiento excepcional en comparación con otros sistemas. Las AFA modernas proporcionan un rendimiento de datos inigualable y una latencia ultrabaja para el procesamiento de datos y analytics en tiempo real.
En comparación con las HDD tradicionales con piezas móviles frágiles, las AFA fabricadas con SDD de estado sólido son mucho más confiables. Las SSD son mucho más duraderas que las HDD y tienen menos tiempo de inactividad, y los avances modernos en la fabricación han llevado a una vida útil más larga para las SDD, en general.
Físicamente, una AFA ocupa mucho menos espacio que un sistema HDD comparable. Las AFA de menor footprint requieren menos espacio en rack del centro de datos, consumo de energía y refrigeración.
Las AFA ofrecen una mayor eficiencia energética y pueden ahorrar dinero en gastos operativos a largo plazo. Si bien las AFA son más costosas que algunas alternativas,las automatizaciones que ahorran tiempo y las optimizaciones que ahorran espacio pueden generar mayores ahorros con el tiempo después de una inversión inicial.
A medida que la tecnología de memoria flash ha mejorado en rendimiento, disponibilidad y asequibilidad, las matrices all flash (AFA) han crecido en popularidad en muchos casos de uso e industrias:
Explore los aspectos esenciales de la seguridad de datos y comprenda cómo proteger el activo más valioso de su organización: los datos. Conozca los diferentes tipos, herramientas y estrategias que le ayudarán a proteger la información sensible de las ciberamenazas emergentes.
Descubra cómo las soluciones de almacenamiento más inteligentes le ayudan a gestionar y activar volúmenes masivos de datos no estructurados, impulsando los insights de IA, agilizando las operaciones y mejorando la eficiencia del almacenamiento.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
IBM® Storage FlashSystem proporciona resiliencia cibernética y capacidades mejoradas de almacenamiento de datos.
IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datos, almacenamiento definido por software y software de gestión de almacenamiento.
IBM Technology Expert Labs proporciona servicios de infraestructura para servidores, mainframes y almacenamiento de IBM.
