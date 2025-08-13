¿Qué es una matriz all flash?

Una matriz all flash (AFA) es un tipo de sistema de almacenamiento de datos externo que utiliza exclusivamente medios de hardware de memoria flash (es decir, unidades de estado sólido o SSD) para el almacenamiento persistente de datos. Una AFA también se denomina sistema de disco de almacenamiento de estado sólido o matriz de estado sólido (SSA).

A diferencia de las unidades de disco duro (HDD) de disco giratorio, las SSD no contienen piezas móviles y ofrecen mayor velocidad y durabilidad. En comparación con los HDD por sí solos, los sistemas de almacenamiento all flash (compuestos por SSD o sistemas híbridos compuestos por SSD y HDD) permiten un acceso más rápido a los datos, al tiempo que mejoran las velocidades de procesamiento y reducen la carga de la CPU.

El almacenamiento flash varía tanto en capacidad de almacenamiento como en factor de forma. Algunas SSD, como las que se encuentran en las unidades flash USB, son más pequeñas que una moneda de diez centavos. Y aunque las primeras SSD solo podían contener una pequeña cantidad de datos, a medida que la tecnología avanzaba de acuerdo con la Ley de Moore, esa capacidad de almacenamiento se multiplicó.

Hoy en día, gracias a la tecnología SSD, usted puede equilibrar un terabyte de datos (o más) en la punta del dedo. Debido a su tamaño compacto y su construcción robusta de estado sólido, las SSD son omnipresentes en dispositivos electrónicos como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos móviles y consolas de juegos.

Más allá de las aplicaciones de nivel de consumidor, las SSD y las AFA también han tenido un impacto revolucionario en el almacenamiento empresarial. Tradicionalmente, los centros de datos de la organización se basaron en HDD configurados como almacenamiento conectado a la red (NAS) o redes de área de almacenamiento (SAN), o ambos, para el almacenamiento de datos y la recuperación. Eso fue hasta que los avances en el almacenamiento de estado sólido convirtieron a las matrices all flash en una alternativa rentable y marcaron el comienzo de varias mejoras de rendimiento adecuadas para aplicaciones de alto rendimiento.

Las unidades de estado sólido suelen ser preferibles a las unidades de disco duro. Sin embargo, las matrices híbridas que configuran SSD y HDD dentro del mismo chasis permiten a los proveedores actualizar los sistemas existentes reemplazando solo una parte de los medios fijos con flash. En la actualidad, las AFA o matrices híbridas son la principal opción para soluciones NAS y SAN a escala.