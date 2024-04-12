¿Qué es fintech?

Fecha de publicación: 20 de febrero de 2024
Colaboradores: Mesh Flinders, Ian Smalley
Fintech, un término derivado de las palabras en inglés finance technology (tecnología financiera), se refiere a las tecnologías, software y aplicaciones móviles que simplifican y optimizan el acceso y la gestión digital de las finanzas tanto para usuarios como para empresas.
También se emplea indistintamente con el término empresa emergente de fintec, que se refiere a una empresa cuya capacidad principal es el desarrollo o la entrega de productos y servicios de fintec.
A medida que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales han ganado popularidad, los casos de uso de la tecnología financiera han aumentado constantemente. Hoy en día, las aplicaciones móviles populares ayudan a las personas a establecer metas financieras, solicitar hipotecas, presentar impuestos y mucho, mucho más. A nivel empresarial, las empresas de la industria financiera están constantemente en busca de formas de implementar la tecnología financiera para aumentar sus capacidades y ofrecer más productos y servicios a sus clientes.
La evolución del término
El término “fintec”, una combinación de las palabras “finanzas” y “tecnología”, fue empleado inicialmente por los bancos para describir la tecnología que los ayudaba a rastrear y gestionar las cuentas de sus clientes. Sin embargo, en los últimos cinco años, el término cambió para incluir más servicios relacionados con los consumidores, como aplicaciones y software que se emplean para crear presupuestos, realizar un seguimiento de los gastos y comprar y vender acciones. En la actualidad, el término fintec se puede emplear para describir tecnologías, servicios y compañías del sector financiero que se centran en una variedad de capacidades, como banca minorista, educación financiera, recaudación de fondos, criptomonedas, gestión de inversiones y más.
A medida que los teléfonos inteligentes se infiltraron en cada vez más áreas de nuestras vidas, muchas industrias se sintieron presionadas para digitalizar más sus capacidades y servicios. Desde aplicaciones de servicios de movilidad y refrigeradores que saben cuándo se queda sin leche, hasta salones de clase virtuales y chatbots, la digitalización está en todas partes. La tecnología financiera es solo otro ejemplo de una industria (la industria financiera) que avanza constantemente hacia la era digital.
En lo que respecta a la digitalización, los bancos y las instituciones financieras comenzaron lentamente, automatizando y digitalizando procesos que se habían hecho de forma manual durante años. La posibilidad de abrir una nueva cuenta, realizar una transferencia de dinero y pagar bienes y servicios en línea fueron algunos de los primeros avances. Hoy en día, el ritmo de la innovación aumentó hasta el punto en que algunos bancos no tienen ninguna infraestructura física. Los bancos digitales (o neobancos, como se les conoce comúnmente) ofrecen opciones bancarias digitales sin comisiones para los clientes que no requieren una ubicación física.
La tecnología financiera también han ayudado a expandir la banca a comunidades tradicionalmente desfavorecidas. Por ejemplo, según un informe de Brookings Institution (enlace externo a ibm.com), más del 90% de los consumidores hispanos utilizan la tecnología financiera, junto con el 88 % de los afroestadounidenses y el 79 % de los consumidores asiáticos.
La tecnología financiera también desempeñó un papel importante en el impulso del crecimiento, permitiendo a las instituciones financieras ofrecer determinados servicios 24 horas al día, 7 días a la semana, con el uso de chatbots, en lugar de empleados físicos. Esto ayuda a reducir los gastos generales y, al mismo tiempo, permite a los clientes acceder a servicios esenciales las veinticuatro horas del día, en lugar de solo durante el horario bancario tradicional.
Los productos y servicios de tecnología financiera proporcionan muchos beneficios tangibles tanto a los consumidores como a las empresas. Para los consumidores, la tecnología financiera ha traído innovaciones en el espacio de los pagos digitales así como nuevas formas de administrar y optimizar las finanzas personales. A nivel empresarial, la tecnología financiera ayuda a automatizar y agilizar los procesos comerciales y a acelerar la entrega de nuevos productos digitales a los clientes. He aquí los tres principales beneficios para cada audiencia, comenzando por los consumidores.
1. Acceso sin inconvenientes a las finanzas: Uno de los mayores beneficios de los productos de tecnología financiera para los consumidores es el acceso a sus finanzas las 24 horas del día. Ya sea al comprar y vender acciones, transferir dinero o hacer una compra de última hora, la tecnología financiera permite a los usuarios realizar transacciones financieras cuando y como lo necesiten.
2. Transacciones altamente seguras: A medida que aumentan las leyes y normativas en torno a la tecnología financiera, también aumentan los requisitos de seguridad que deben seguir las aplicaciones de tecnología financiera para poder ingresar al mercado. Además de minimizar el robo físico o la pérdida de una tarjeta de crédito o efectivo, la tecnología financiera ofrece a los clientes soluciones sólidas de ciberseguridad que los protegen de los piratas informáticos (hackers). La tecnología Blockchain, por ejemplo, es una innovación de tecnología financiera relativamente nueva que emplea un libro mayor distribuido para garantizar la validez de transacciones en línea complejas y multipartitas.
3. Mayor acceso al crédito: Los préstamos digitales (el proceso de solicitar y recibir fondos a través de un proceso digital) están aumentando rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) de hasta el 16.7 % según Allied Market Research (enlace externo a ibm.com). Las soluciones de tecnología financiera permiten que más prestatarios accedan a un grupo más amplio de prestamistas por medios digitales en comparación con los canales tradicionales de servicios financieros. Algunas empresas emergentes de tecnología financiera incluso ofrecen crédito a personas con calificaciones crediticias bajas o inexistentes.
1. Procesos comerciales mejorados: Las capacidades de la tecnología financiera ayudaron a optimizar los procesos comerciales al permitir la automatización de tareas rutinarias asociadas con los servicios bancarios. Además, las empresas que operan aplicaciones de tecnología financiera han visto cómo sus procesos de transacciones e inversiones se aceleran significativamente cuando sus clientes tienen acceso 24 horas al día, 7 días a la semana a sus cuentas a través de aplicaciones móviles.
2. Reducción del tiempo de comercialización de nuevos productos: El lanzamiento de nuevos servicios y capacidades en respuesta a la demanda de los clientes es mucho más sencillo para las instituciones financieras que realizaron inversiones en tecnología financiera. Dadas las decenas de miles de empresas emergentes de tecnología financiera que presentan innovaciones, a menudo ya hay productos listos para usar (sin necesidad de usar infraestructura adicional) cuando surge una nueva necesidad del cliente.
3. Mejor retención de clientes: Las empresas que emplean la tecnología financiera de manera inteligente pueden brindar a sus clientes una experiencia digital agradable y altamente personalizada que refleja las aplicaciones populares de otros sectores como Netflix y Amazon, lo que aumenta la probabilidad de que permanezcan leales y continúen usando sus productos y servicios.
Casi toda la tecnología financiera se entrega a los usuarios en forma de una aplicación que se puede descargar y usar fácilmente con un teléfono inteligente, tableta o computadora. Hay muchos tipos diferentes de aplicaciones de tecnología financiera, pero todas se basan en la misma tecnología subyacente: una combinación de interfaces de programación de aplicaciones (API), aplicaciones móviles y servicios basados en la web.
API: Las aplicaciones de tecnología financiera dependen de API codificadas específicamente para conectar de forma segura cuentas bancarias y otros datos financieros altamente confidenciales que pertenecen a los clientes. Las API financieras permiten compartir datos financieros, la transferencia de fondos, la verificación y otras funcionalidades críticas que hacen posible la banca digital.
Aplicaciones móviles: Las aplicaciones de tecnología financiera para banca móvil son las puertas digitales a través de las cuales los clientes acceden a sus fondos y realizan las transacciones que desean. Si bien las aplicaciones de tecnología financiera deben ser seguras para evitar intentos de fraude o que los datos de los clientes se vean comprometidos, también deben proporcionar una experiencia de usuario rápida y fluida para seguir siendo competitivas.
Servicios basados en el sitio web: La mayoría de las ofertas de tecnología financiera tienen algún tipo de presencia en el sitio web además de una aplicación. Esto permite a los clientes acceder a sus cuentas mediante un inicio de sesión en línea en un navegador web.
Los productos y servicios de tecnología financiera generalmente se dividen en cinco categorías según los tipos de funcionalidad que brindan:
Bancos digitales: Los bancos son uno de los componentes más críticos de cualquier sistema financiero, por lo que la digitalización de sus productos y servicios ha tenido grandes repercusiones tanto para los consumidores como para las empresas. Los bancos de tecnología financiera influyeron en gran medida en la trayectoria digital del sector financiero con innovaciones como una verificación mejorada de los usuarios, libros de contabilidad (como blockchain) que permiten transacciones complejas entre múltiples partes y empresas emergentes disruptivas (como VaroOffer) que ofrecen sus servicios completamente en línea y/o a través de la aplicación.
Pagos digitales: Si recientemente pidió café, compró un producto en Amazon o se suscribió a un servicio de transmisión, su transacción fue impulsada por tecnología financiera. La tecnología financiera respalda todas las soluciones de pago móviles y digitales al conectar de forma segura las cuentas bancarias con el dispositivo digital elegido por el cliente. A nivel empresarial, la tecnología financiera ayuda a las empresas con una amplia gama de tareas, como la nómina, los impuestos, la contabilidad y más.
Finanzas personales: Las finanzas personales, también conocidas como gestión de finanzas personales (PFM, por sus siglas en inglés), es un término que abarca servicios como crear un presupuesto, ahorrar dinero y hacer planes para la jubilación. Muchas empresas emergentes de tecnología financiera, como Dave y WealthSimple, educan a las personas sobre su dinero y, al mismo tiempo, les proporcionan herramientas sencillas para ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros.
Inversiones: Los productos y servicios de tecnología financiera están en todo el sector de la gestión de patrimonios. Los más populares, como RobinHood y Atom Finance, ofrecen a los clientes formas de invertir en acciones directamente desde su teléfono.
Préstamos: Antes, los clientes que querían obtener una hipoteca o comprar un automóvil a crédito tenían que ingresar físicamente a la ubicación de un banco, reunirse con un especialista en préstamos, completar la documentación y esperar. Ahora, las empresas de tecnología financiera como Rocket Mortgage y SoFi permiten a los clientes solicitar préstamos y créditos al responder unas sencillas preguntas por teléfono, y luego les comunican en cuestión de horas o incluso minutos si recibieron la aprobación.
Como muchas otras industrias, el auge de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), están teniendo una gran influencia en la tecnología financiera. Para los clientes, las aplicaciones de “aprendizaje” impulsadas por IA y ML los ayudan a tomar decisiones más inteligentes sobre las compras, mostrándoles cómo todo lo que compran repercute en sus objetivos financieros a largo plazo.
En el ámbito empresarial, la IA en las finanzas emplea algoritmos avanzados y aprendizaje automático (ML) para analizar datos, automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones de las instituciones financieras. Además, los chatbots impulsados por IA, como ChatGPT, están desempeñando un papel importante para ayudar a los bancos a atender mejor las necesidades básicas de sus clientes, al tiempo que eliminan el costo de emplear centros de atención al cliente completos o sucursales locales.
Dada la naturaleza confidencial de la información que las instituciones financieras recopilan de sus clientes, la industria financiera, no solo la tecnología financiera específicamente, es una de las más reguladas del mundo. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro considera que la tecnología financiera crea muchos riesgos nuevos (enlace externo a ibm.com) para los clientes bancarios además de los servicios adicionales que proporciona.
Además de estas preocupaciones y de gran parte de la nueva normativa en la industria, están las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y las transacciones seguras. El auge de las criptomonedas, como Bitcoin, presenta otra área de temor, ya que muchos nuevos productos y servicios de tecnología financiera buscan aprovechar el interés de los clientes en ellas.
Al ser una de las áreas más concurridas de toda la industria de servicios financieros en los últimos años, los casos de uso de tecnología financiera están creciendo cada día. Según Statista (enlace externo a ibm.com), solo en enero de 2024 había más de 13 000 empresas de tecnología financiera en Norteamérica, al menos 1500 más que el año anterior. Estos son algunos ejemplos de los tipos más populares de productos de tecnología financiera que las empresas están construyendo.
Algunas de las aplicaciones más empleadas en la industria de la tecnología financiera permiten realizar transacciones financieras de forma segura con un teléfono inteligente o dispositivo móvil. Los ejemplos de aplicaciones de pago digital incluyen los productos insignia ofrecidos por las populares compañías de tecnología financiera PayPal, Square y Venmo, así como algunos proveedores de servicios de tecnología financiera menos conocidos como Zelle y CashApp.
Las aplicaciones de tecnología financiera como Robinhood ayudan a millones de personas en todo el mundo a acceder a asesoramiento financiero estable y a comprar y negociar acciones todos los días usando únicamente sus teléfonos. Desde fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) hasta criptomonedas, no hay límite para los tipos de inversiones que los clientes pueden hacer con estas aplicaciones.
Un robo-asesor es una plataforma en línea relativamente económica que emplea software y algoritmos de inversión para ayudar a los clientes a gestionar sus carteras de inversión. A diferencia de las aplicaciones de inversión, los robo-asesores están automatizados para observar el mercado y reequilibrar las carteras según sea necesario.
Las aplicaciones de PFM como Mint y You Need a Budget (YNAB) ayudan a los clientes con tareas financieras menos complejas (pero no por ello menos importantes), como hacer las compras, presupuestar y ahorrar.
Las aplicaciones de préstamos P2P, o simplemente aplicaciones de préstamos entre pares, son aplicaciones que permiten a los clientes solicitar préstamos para pequeñas empresas a una gama de prestamistas más amplia que la que ofrecería un banco tradicional. Algunas de las aplicaciones P2P más populares, como LendingClub, permiten a las personas conceder micropréstamos a las pequeñas y medianas empresas de su elección, lo que agrega diversidad y flexibilidad a un entorno de préstamos hasta ahora estático.
Las aplicaciones de criptomonedas, o simplemente aplicaciones de criptos, abren el mundo del comercio de criptomonedas a las personas, permitiéndoles crear billeteras digitales en diferentes tipos de monedas digitales como Bitcoin y tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés).
Obtenga más información sobre FinOps, el software y las soluciones diseñadas para ayudar a gestionar la economía variable de la infraestructura en la nube e impulsar tanto la colaboración como la optimización de costos en la nube.
Descubra formas de modernizar la banca principal y los pagos y cree bases digitales resilientes que toleren las interrupciones.
Encuentre nuevas formas de innovar para un panorama financiero emergente con soluciones y servicios tecnológicos escalables.
IBM® Cloud for Financial Services es la primera nube de su tipo, diseñada para proteger incluso los datos más confidenciales y las cargas de trabajo de IA que impulsan los productos de tecnología financiera. Con seguridad integrada y controles conformados por la industria, IBM Cloud for Financial Services ayuda a las empresas a optimizar su infraestructura y demostrar el cumplimiento para que puedan enfocarse en lo más importante: ofrecer valor a los clientes.