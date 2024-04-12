¿Qué es fintech?

Los productos y servicios de tecnología financiera generalmente se dividen en cinco categorías según los tipos de funcionalidad que brindan:

Bancos digitales: Los bancos son uno de los componentes más críticos de cualquier sistema financiero, por lo que la digitalización de sus productos y servicios ha tenido grandes repercusiones tanto para los consumidores como para las empresas. Los bancos de tecnología financiera influyeron en gran medida en la trayectoria digital del sector financiero con innovaciones como una verificación mejorada de los usuarios, libros de contabilidad (como blockchain) que permiten transacciones complejas entre múltiples partes y empresas emergentes disruptivas (como VaroOffer) que ofrecen sus servicios completamente en línea y/o a través de la aplicación.

Pagos digitales: Si recientemente pidió café, compró un producto en Amazon o se suscribió a un servicio de transmisión, su transacción fue impulsada por tecnología financiera. La tecnología financiera respalda todas las soluciones de pago móviles y digitales al conectar de forma segura las cuentas bancarias con el dispositivo digital elegido por el cliente. A nivel empresarial, la tecnología financiera ayuda a las empresas con una amplia gama de tareas, como la nómina, los impuestos, la contabilidad y más.

Finanzas personales: Las finanzas personales, también conocidas como gestión de finanzas personales (PFM, por sus siglas en inglés), es un término que abarca servicios como crear un presupuesto, ahorrar dinero y hacer planes para la jubilación. Muchas empresas emergentes de tecnología financiera, como Dave y WealthSimple, educan a las personas sobre su dinero y, al mismo tiempo, les proporcionan herramientas sencillas para ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros.

Inversiones: Los productos y servicios de tecnología financiera están en todo el sector de la gestión de patrimonios. Los más populares, como RobinHood y Atom Finance, ofrecen a los clientes formas de invertir en acciones directamente desde su teléfono.

Préstamos: Antes, los clientes que querían obtener una hipoteca o comprar un automóvil a crédito tenían que ingresar físicamente a la ubicación de un banco, reunirse con un especialista en préstamos, completar la documentación y esperar. Ahora, las empresas de tecnología financiera como Rocket Mortgage y SoFi permiten a los clientes solicitar préstamos y créditos al responder unas sencillas preguntas por teléfono, y luego les comunican en cuestión de horas o incluso minutos si recibieron la aprobación.