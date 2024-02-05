Modernizar los pagos sin interrumpir los sistemas de cheques existentes

Como lo demuestra el cambiante escenario de los cheques, los pagos continuarán a modernizar rápidamente y evolucionarán para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes. Las instituciones financieras deben priorizar las soluciones de pago que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes y minimizar las interrupciones en el negocio y la infraestructura de TI existente.

IBM está trabajando con instituciones financieras para aprovechar la flexibilidad y la seguridad de la nube para transformar los pagos y satisfacer las necesidades de los clientes hoy y en el futuro.

El IBM® Payments Center (IPC) Check Services en IBM Cloud for Financial Services proporciona una plataforma gestionada y segura construida para escalar hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a los volúmenes cambiantes de cheques. Esta solución permite a los bancos realizar transacciones con un ecosistema de socios que cuentan con las capacidades de seguridad, resiliencia y cumplimiento necesarias para gestionar las necesidades cambiantes del procesamiento de cheques. IBM® Cloud for Financial Services está diseñada para ayudar a los clientes a mitigar el riesgo y acelerar la adopción de la nube incluso para sus cargas de trabajo más sensibles.

El IBM® Financial Transaction Manager (FTM) (que forma parte de la columna vertebral de la solución de cheques como servicio) integra, Orquestate y monitorea las transacciones financieras, incluidos los cheques. Ofrece un procesamiento coherente en múltiples tipos de pago, lo que permite que las operaciones de pago de las instituciones financieras confluyan en una única plataforma. FTM incluye capacidades prediseñadas para pagos inmediatos, SWIFT, ACH, SEPA, procesamiento de cheques, incorporación de clientes, ingesta de transacciones y más.

Con los servicios gestionados del IBM® Payments Center, los bancos obtienen acceso a la experiencia de la industria en el procesamiento de cheques y la subcontratación de procesos de negocio con nuestra plataforma de pagos como servicio. utiliza las últimas tecnologías para impulsar la eficiencia y el valor en los servicios de pagos. Los asesores en el IBM® Cloud Expert Lab también pueden ayudar a los bancos a adoptar y aprovechar las tecnologías de IBM® Cloud para modernizar los servicios de procesamiento de cheques, con énfasis en lograr resultados comerciales.

A medida que las instituciones financieras modernizan los pagos, deben minimizar el impacto en su infraestructura de TI existente. IBM® Payments Center Check Services proporciona componentes flexibles basados en la nube que se pueden integrar con las operaciones e infraestructura existentes del cliente. Nuestra solución administrada integral está diseñada para proporcionar capacidades rentables de procesamiento de cheques y está optimizada para cargas de trabajo bancarias centrales de la empresa con datos confidenciales.