Modernizar los pagos sin interrumpir los sistemas de cheques existentes

En todo el mundo, las instituciones financieras se están modernizando rápidamente para ofrecer experiencia de pago seguras y fluidas que satisfacen las demandas de los consumidores Digital-first. Las instituciones financieras se enfrentan al reto de habilitar los pagos digitales y, al mismo tiempo, gestionar las capacidades de pago existentes, como los cheques. Aunque el uso de cheques está disminuyendo en todo el mundo, en los Estados Unidos, los cheques siguen siendo la opción de pago popular (enlace externo a ibm.com) para el alquiler y las transacciones más grandes. En la UE, el volumen de cheques todavía se considera significativo, con más de 2100 millones de cheques escritos en 2019, específicamente en Francia, que fue responsable de 1600 millones de cheques (enlace externo a ibm.com) procesados ese año.
Muchos países han adoptado la modernización de los pagos e introducido iniciativas para acelerar la adopción y regular el ámbito. El gobierno australiano está eliminando oficialmente los cheques para 2030 (enlace externo a ibm.com) como parte de una gama más amplia de reformas de pago para la era digital.
En circunstancias como esta, las instituciones financieras aún necesitan procesar los cheques de forma rápida y segura durante el período de transición, ya que los cheques siguen siendo un sistema de pago existente por el momento. Debido a que la mayoría del procesamiento de cheques existe en la infraestructura existente, los nuevos cambios pueden crear riesgos para todo el ecosistema de pagos. Las instituciones financieras también deben gestionar el impacto en los costos de procesamiento, ya que las economías de escala se reducen a medida que disminuye el volumen de cheques.
Según la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), los informes de fraude con cheques se han más que duplicado en los últimos tres años. FinCEN informó 680 000 casos de posible fraude con cheques en 2022, frente a los 350 000 en 2021 (enlace externo a ibm.com), lo que indica un aumento del 23 % con respecto a 2020. Los estrategas expertos en fraude han predicho que el fraude total con cheques alcanzará pérdidas de 24 000 millones de dólares este año (enlace externo a ibm.com), aproximadamente el doble de lo que era hace solo cinco años.
El fraude con cheques es un delito de relativamente baja tecnología y fácil de cometer, con un grupo considerable de víctimas potenciales. A medida que más personas y estafadores aprovechan las oportunidades de fraude con cheques, la modernización de los pagos puede ayudar a abordar las brechas en la seguridad de los cheques.
Como lo demuestra el cambiante escenario de los cheques, los pagos continuarán a modernizar rápidamente y evolucionarán para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes. Las instituciones financieras deben priorizar las soluciones de pago que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes y minimizar las interrupciones en el negocio y la infraestructura de TI existente.
IBM está trabajando con instituciones financieras para aprovechar la flexibilidad y la seguridad de la nube para transformar los pagos y satisfacer las necesidades de los clientes hoy y en el futuro.
El IBM® Payments Center (IPC) Check Services en IBM Cloud for Financial Services proporciona una plataforma gestionada y segura construida para escalar hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a los volúmenes cambiantes de cheques. Esta solución permite a los bancos realizar transacciones con un ecosistema de socios que cuentan con las capacidades de seguridad, resiliencia y cumplimiento necesarias para gestionar las necesidades cambiantes del procesamiento de cheques. IBM® Cloud for Financial Services está diseñada para ayudar a los clientes a mitigar el riesgo y acelerar la adopción de la nube incluso para sus cargas de trabajo más sensibles.
El IBM® Financial Transaction Manager (FTM) (que forma parte de la columna vertebral de la solución de cheques como servicio) integra, Orquestate y monitorea las transacciones financieras, incluidos los cheques. Ofrece un procesamiento coherente en múltiples tipos de pago, lo que permite que las operaciones de pago de las instituciones financieras confluyan en una única plataforma. FTM incluye capacidades prediseñadas para pagos inmediatos, SWIFT, ACH, SEPA, procesamiento de cheques, incorporación de clientes, ingesta de transacciones y más.
Con los servicios gestionados del IBM® Payments Center, los bancos obtienen acceso a la experiencia de la industria en el procesamiento de cheques y la subcontratación de procesos de negocio con nuestra plataforma de pagos como servicio. utiliza las últimas tecnologías para impulsar la eficiencia y el valor en los servicios de pagos. Los asesores en el IBM® Cloud Expert Lab también pueden ayudar a los bancos a adoptar y aprovechar las tecnologías de IBM® Cloud para modernizar los servicios de procesamiento de cheques, con énfasis en lograr resultados comerciales.
A medida que las instituciones financieras modernizan los pagos, deben minimizar el impacto en su infraestructura de TI existente. IBM® Payments Center Check Services proporciona componentes flexibles basados en la nube que se pueden integrar con las operaciones e infraestructura existentes del cliente. Nuestra solución administrada integral está diseñada para proporcionar capacidades rentables de procesamiento de cheques y está optimizada para cargas de trabajo bancarias centrales de la empresa con datos confidenciales.
