Para ayudar a The Recording Academy a redefinir sus ofertas digitales para los fanáticos, IBM®Consulting comenzó con su metodología IBM®Garage, que emplea una versión empresarial del design thinking para acelerar el proceso de diseño y desarrollo. Durante estas sesiones de Garage, el equipo determinó que los fanáticos de la música querían historias precisas e intrigantes sobre sus músicos favoritos en la noche de los Premios GRAMMY. Pero el espectáculo es dinámico y algo impredecible, con una variedad de artistas durante varias horas en una diversidad de ambientes, desde la alfombra roja hasta el escenario de los GRAMMY. Y el equipo editorial de The Recording Academy no podría investigar, escribir, editar ni publicar historias sobre cientos de artistas en tiempo real.

Para resolver este problema, IBM Consulting aprovechó el poder de la IA generativa, construyendo un motor de creación de contenido para producir “IA Stories with IBM watsonx”. El equipo comenzó con un modelo de lenguaje grande (LLM) de código abierto, Llama 2, que está disponible en la plataforma IBM watsonx. ai. Luego entrenaron el modelo con los datos patentados y confiables de The Recording Academy, y lo ajustaron para producir contenido que sea coherente con los estándares de la marca y el tono de voz de The Recording Academy. IBM® Consulting monitorea el modelo y sus resultados para protegerlo contra desviaciones o alucinaciones.

“Tenemos las mismas preocupaciones que muchas otras organizaciones sobre la confiabilidad de la IA generativa”, dice Harvey Mason Jr., CEO de The Recording Academy. “Pero confiamos en IBM para crear y gestionar el modelo de la manera correcta”.

Para ayudar a los editores de The Recording Academy a emplear el modelo de IA generativa antes y durante el espectáculo, el equipo creó un panel AI Content Builder que acelera y simplifica el proceso de publicación de nuevos contenidos. Los editores interactúan con el AI Content Builder mediante instrucciones, tanto de forma libre como pregeneradas. A continuación, editan los contenidos necesarios antes de publicarlos directamente en GRAMMY.com o en los canales sociales de la The Recording Academy, como Instagram o TikTok.

“Es asombroso”, dice Katie Stockman, directora de business intelligence de The recording Academy “IBM creó un motor de contenido de IA generativa en cuestión de semanas. Nuestro equipo todavía está muy al tanto, revisando y editando el contenido. Pero la calidad del resultado fue excelente. Y realmente nos está ayudando a reinventar la forma de hacer el trabajo”.

Para los miembros, los desafíos fueron muy diferentes. Hace dos años, la Academia reconoció la necesidad de involucrar mejor a sus miembros a través de canales digitales. Comenzaron el proceso de migrar su base de datos de CRM heredada a la plataforma Salesforce basada en la nube. Pero el equipo se dio cuenta rápidamente de que necesitaba ayuda para optimizar su uso de las plataformas Salesforce Experience Cloud y Salesforce Marketing Cloud como parte de una transformación digital más amplia.

“Queríamos mejorar la experiencia de los nominados y hacer que nuestras comunicaciones con ellos fueran más eficientes y significativas”, dice Kelley Purcell, vicepresidenta de membresía y relaciones con la industria de The Recording Academy. “El equipo de IBM Consulting nos está ayudando a usar Salesforce para hacer precisamente eso, realmente desbloqueando todo el potencial de la plataforma para simplificar y personalizar la experiencia”.

IBM Consulting trabajó con The Recording Academy para desarrollar una hoja de ruta centrada en un par de recorridos digitales específicos que eran comunes entre los miembros: nominaciones, emisión de entradas, votaciones y renovaciones de membresía. El trabajo comenzó pocas semanas antes de que se publicaran las nominaciones para los GRAMMY 2023.

Una vez más, IBM Consulting empleó la metodología IBM Garage para definir los recorridos de los usuarios y desplegó una serie de aceleradores de Salesforce predefinidos que ahorraron 1000 horas de desarrollo y permitieron a The Recording Academy personalizar la experiencia a tiempo para las nominaciones a la 65.ª edición de los GRAMMY®. El proceso, ahora automatizado, lleva a los nominados al GRAMMY a un recorrido atractivo y fácil de seguir, en el que pueden acceder a toda la emocionante información relacionada con los GRAMMY, como los eventos previos a la ceremonia y cómo comprar entradas.

La segunda fase de este trabajo comenzó inmediatamente luego de los GRAMMY 2023. Incluye una experiencia perfecta para el usuario final para pagos, el desarrollo de experiencias para miembros para una aplicación móvil, seguridad y licencias mejoradas, y las etapas finales de migración de procesos heredados a la plataforma Salesforce.