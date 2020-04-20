Infraestructura para la IA: por qué es importante el almacenamiento

Quizás su organización haya decidido recientemente comprar nodos y dar sus primeros pasos con la inteligencia artificial (IA). Hay muchos aspectos de su infraestructura de TI y del escenario tecnológico que debe analizar a medida que se prepara para las cargas de trabajo de IA, incluidos, y quizás especialmente, sus sistemas de almacenamiento. La IA está impulsada por los datos, y la forma en que se almacenan sus datos puede afectar significativamente el resultado de su proyecto de IA. No solo eso, sino que las cuatro etapas diferentes de la IA (ingesta, preparación, entrenamiento e inferencia) tienen cada una necesidades y requisitos de almacenamiento distintos.

Desafortunadamente, algunas organizaciones se centran en la parte de computación de la IA y pasan por alto la parte de almacenamiento. Este enfoque singular puede, y a veces lo hace, conducir a la interrupción o al fracaso completo de los proyectos de IA. Se necesitan grandes cantidades de datos para facilitar la etapa de entrenamiento de la IA. Estos datos deben ingerirse, almacenarse y prepararse para que puedan “alimentarse” a la etapa de entrenamiento. Sin la capacidad de ingerir, almacenar y consumir los datos necesarios para el entrenamiento, el proyecto correrá el riesgo de fracasar.

Los proyectos de IA requieren una infraestructura de almacenamiento con un excelente rendimiento, escalabilidad y flexibilidad. La buena noticia es que los sistemas de almacenamiento actuales pueden diseñarse específicamente para satisfacer las necesidades de los proyectos de IA. Dos grandes ejemplos de esto son algunas de las supercomputadoras más poderosas del mundo, Sierra y Summit.

Ahora, veamos algunos requisitos.