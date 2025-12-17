¿Qué es el forecasting de la demanda?

El proceso de forecasting de la demanda mejora la precisión del forecasting en tiempo real, ayuda a las organizaciones a gestionar sus niveles de inventario y guía las decisiones empresariales basadas en datos. Las organizaciones con visión de futuro están recurriendo a herramientas de inteligencia artificial (IA), machine learning (ML), análisis predictivos y automatización en su enfoque de forecasting de la demanda.

El uso de estas tecnologías emergentes impulsa a las organizaciones a pensar de manera proactiva sobre la gestión de la cadena de suministro y fomenta predicciones más precisas de las necesidades de los clientes. El enfoque del forecasting está cambiando y evolucionando a medida que otras áreas de las organizaciones se ven influenciadas por la IA, incluyendo analytics impulsado por IA, inteligencia de ventas y gestión de inventario impulsada por IA.

Un informe reciente del IBM Institute for Business Value destaca el papel crucial que desempeñará la IA en las operaciones de la cadena de suministro en los próximos años. De hecho, el 64 % de los directores de la cadena de suministro (CSCO) encuestados afirma que la IA generativa está transformando por completo los flujos de trabajo de su cadena de suministro. El informe también predice que los asistentes digitales aumentarán el volumen de la toma de decisiones en un 21 % para 2026.

“No se trata solo de explicar cómo llegarán los materiales del punto A al punto B. También se trata de medir el costo de la cadena de suministro de cada decisión comercial y asegurarse de que esos costos se consideren desde el principio”, dice el informe.