Oggi, le organizzazioni generano e memorizzano dati più velocemente di quanto l'infrastruttura di backup tradizionale possa gestire. I workload di AI, gli ambienti multicloud e la diffusione dei dati tra sistemi on-premise e cloud hanno reso gli ambienti di backup più complessi, aumentando la domanda di BaaS. Le organizzazioni che stanno avviando iniziative di modernizzazione dei dati stanno scoprendo che gli approcci di backup legacy non riescono a tenere il passo con la scala e la complessità degli ambienti dati moderni.

Inoltre, i danni derivanti dalla perdita di dati, che si tratti di guasti hardware o attacchi informatici, sono diventati più costosi. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM del 2025, il costo medio globale di una violazione dei dati ha raggiunto i 4,4 milioni di dollari.

Il ransomware è un'altra preoccupazione crescente. Gli attori delle minacce spesso prendono di mira direttamente i sistemi di backup, quindi le organizzazioni hanno bisogno di copie immutabili e air-gapped dei dati che non possono essere criptate o cancellate. La maggior parte dei fornitori BaaS include queste protezioni insieme a una scansione automatica che rileva precocemente attività sospette, motivo per cui la ridondanza dei backup è diventata centrale nella cyber resilience e nella cybersecurity .

Anche i requisiti normativi stanno influenzando il modo in cui le organizzazioni gestiscono i backup. Nel settore sanitario, nei servizi finanziari e negli studi legali si trovano tutti a dover affrontare regole rigorose sulla residenza dei dati, inclusi HIPAA e GDPR, che richiedono processi di backup documentati e verificabili.

Molti utilizzano funzionalità di conformità integrate come la crittografia dei dati e la registrazione degli audit per ridurre l'onere per i team interni. Le organizzazioni combinano inoltre data storage in loco con backup su cloud pubblici e hybrid cloud per mantenere i dati entro i limiti geografici richiesti.