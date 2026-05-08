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Cos'è il backup as a service (BaaS)?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Pubblicato il 8 maggio 2026

Definizione di backup as a service (BaaS)

Il backup come servizio (BaaS) è un servizio di protezione dei dati basato su cloud in cui un fornitore terzo gestisce il backup, lo storage e il recupero dei dati di un'organizzazione.

In questo modello di servizio cloud, il provider BaaS gestisce le operazioni quotidiane, inclusi software di backup, storage e monitoraggio della sicurezza dei dati. Le organizzazioni mantengono il controllo sulle politiche di backup e possono scegliere la quantità di gestione da assegnare.

Il BaaS, talvolta chiamato backup online o backup cloud, è stato originariamente adottato come strumento di backup e disaster recovery (BCDR). Viene spesso utilizzato insieme al disaster recovery as a service (DRaaS) e ad altre soluzioni di disaster recovery, ma da allora si è evoluto in una parte più ampia della strategia di protezione dei dati.

I fornitori di servizi ora includono capacità di rilevamento delle minacce basate sull'AI e di recupero rapido dei dati che aiutano le organizzazioni a mantenere la continuità aziendale dopo guasti hardware, disastri naturali, attacchi informatici, malware o altre interruzioni importanti.

Secondo Fortune Business insight, si prevede che il mercato globale delle soluzioni BaaS crescerà da 14,49 miliardi di USD nel 2026 a 132,02 miliardi di USD entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 31,81%.1 Questa crescita riflette un'adozione più ampia dell'hybrid cloud insieme a un aumento dei volumi di dati aziendali in settori come la sanità, i servizi finanziari e il retail.

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Perché è importante il backup as a service?

Oggi, le organizzazioni generano e memorizzano dati più velocemente di quanto l'infrastruttura di backup tradizionale possa gestire. I workload di AI, gli ambienti multicloud e la diffusione dei dati tra sistemi on-premise e cloud hanno reso gli ambienti di backup più complessi, aumentando la domanda di BaaS. Le organizzazioni che stanno avviando iniziative di modernizzazione dei dati stanno scoprendo che gli approcci di backup legacy non riescono a tenere il passo con la scala e la complessità degli ambienti dati moderni.

Inoltre, i danni derivanti dalla perdita di dati, che si tratti di guasti hardware o attacchi informatici, sono diventati più costosi. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM del 2025, il costo medio globale di una violazione dei dati ha raggiunto i 4,4 milioni di dollari.

Il ransomware è un'altra preoccupazione crescente. Gli attori delle minacce spesso prendono di mira direttamente i sistemi di backup, quindi le organizzazioni hanno bisogno di copie immutabili e air-gapped dei dati che non possono essere criptate o cancellate. La maggior parte dei fornitori BaaS include queste protezioni insieme a una scansione automatica che rileva precocemente attività sospette, motivo per cui la ridondanza dei backup è diventata centrale nella cyber resilience e nella cybersecurity .

Anche i requisiti normativi stanno influenzando il modo in cui le organizzazioni gestiscono i backup. Nel settore sanitario, nei servizi finanziari e negli studi legali si trovano tutti a dover affrontare regole rigorose sulla residenza dei dati, inclusi HIPAA e GDPR, che richiedono processi di backup documentati e verificabili.

Molti utilizzano funzionalità di conformità integrate come la crittografia dei dati e la registrazione degli audit per ridurre l'onere per i team interni. Le organizzazioni combinano inoltre data storage in loco con backup su cloud pubblici e hybrid cloud per mantenere i dati entro i limiti geografici richiesti.

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Come funziona il BaaS?

Le organizzazioni che utilizzano i modelli di backup as a service (BaaS) definiscono cosa deve essere protetto e stabiliscono policy sulla frequenza di esecuzione dei backup e sulla distanza delle versioni precedenti. BaaS copia continuamente i dati di produzione dell'organizzazione nell'infrastruttura del provider di cloud.

Ecco una spiegazione di come funziona il processo:

  • Identificazione dei dati: per cominciare, le organizzazioni definiscono l'ambito di ciò che deve essere protetto (ad esempio, file, database, macchine virtuali). Le politiche possono essere gestite internamente o delegate al provider.
  • Crittografia e trasmissione: i dati vengono poi criptati prima di uscire dall'organizzazione e memorizzati in più data center. In questo modo, se una struttura non funziona, le copie di backup rimangono intatte altrove.
  • Retention: le decisioni che riguardano quanto tempo vengono conservate le copie di backup, quante versioni vengono memorizzate e dove (inclusi quelli esterni) dipendono dal settore dell'organizzazione, dalle politiche interne e da eventuali regolamenti applicabili.
  • Recupero: negli scenari di ripristino, i dati persi o danneggiati vengono ripristinati tramite la console di gestione del provider, nella posizione originale o in una posizione alternativa. L'obiettivo del punto di recupero (RPO) determina quanta perdita di dati un'organizzazione può accettare, misurata come intervallo di tempo. L'obiettivo del tempo di ripristino (RTO) definisce il tempo di inattività massimo tollerabile prima che i sistemi debbano tornare online.
  • Opzioni di implementazione: il BaaS può funzionare su cloud pubblici, cloud privato e hybrid cloud, con ogni servizio cloud che offre diversi livelli di controllo, scalabilità e supporto per la conformità. Ad esempio, i server virtuali e gli ambienti Infrastructure as a Service (IaaS) possono essere sottoposti a backup nello stesso modo dei sistemi fisici, senza la necessità di modificare le applicazioni. Questa funzionalità BaaS è importante per le organizzazioni che eseguono workload su infrastrutture on-premise e cloud.

Tipi di BaaS

Il backup come servizio (BaaS) è disponibile in diverse soluzioni basate su cloud, a seconda delle esigenze aziendali. Le opzioni includono le seguenti tipologie di soluzione:

  • Backup completo
  • Backup incrementale
  • Backup differenziale
  • Backup SaaS

Backup completo

Un backup completo comporta la creazione di una copia completa di tutti i dati designati in un momento specifico.

È il metodo più semplice per il ripristino, ma richiede la maggiore capacità di storage e la finestra di backup più lunga. In genere, le organizzazioni eseguono un backup completo al momento della prima configurazione di una policy e lo ripetono a intervalli programmati.

Backup incrementale

Un backup incrementale copia solo le modifiche apportate dall'ultimo backup.

Questo metodo utilizza meno storage e richiede meno tempo, ma il ripristino dei dati richiede l'ultimo backup completo più tutte le copie incrementali successive.

Backup differenziale

Un backup differenziale copia tutte le modifiche dall'ultimo backup completo, indipendentemente dal numero di differenziali intercorsi.

Poiché sono necessari solo l'ultimo backup completo e la copia differenziale più recente, il recupero è più veloce rispetto a un approccio incrementale.

Backup SaaS

Molte organizzazioni presumono che i providers di software as a service (SaaS) gestiscano automaticamente il data backup. Tuttavia, la protezione nativa dei dati nella maggior parte delle piattaforme è limitata e spesso non raggiunge i livelli di conservazione e ripristino richiesti dalle aziende.

Il backup SaaS risolve questo problema, coprendo i dati cloud-native provenienti da piattaforme come Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce contro cancellazioni accidentali, ransomware e altre.

Vantaggi del BaaS

Il backup come servizio (BaaS) è una soluzione di backup economica che offre vari benefici per supportare le esigenze di protezione dei dati di un'organizzazione. Questi sono alcuni dei vantaggi più importanti:

  • Facilità di gestione: uno dei principali benefici del BaaS è che elimina la necessità per le organizzazioni di mantenere la propria strumentazione e il software di backup. I fornitori gestiscono aggiornamenti, pianificazione della capacità e manutenzione. La maggior parte delle piattaforme offre una dashboard centralizzata per il monitoraggio dello stato dei backup, la configurazione delle politiche e l'avvio dei ripristini.
  • Scalabilità: con BaaS, il cloud storage si adatta alle esigenze senza richiedere nuovi investimenti hardware o lunghi cicli di procurement. Questo significa che le organizzazioni pagano solo per i servizi di backup che utilizzano.
  • Efficienza dei costi: invece di investire in hardware, licenze software e cicli di aggiornamento, le organizzazioni possono pagare un costo operativo ricorrente. Questo approccio riduce anche il tempo necessario al personale per eseguire l'infrastruttura di backup.
  • Sicurezza: la crittografia in transito e a riposo, l'autenticazione a più fattori (MFA) e storage impediscono che le copie di backup vengano alterate o eliminate. Molte piattaforme dispongono anche di un rilevamento automatico delle anomalie in grado di rilevare i primi segnali di attacchi ransomware o accessi non autorizzati.
  • Disponibilità: la ridondanza dello storage su più strutture contribuisce a proteggere i dati critici da interruzioni regionali e guasti alle macchine. I backup sono accessibili da qualsiasi luogo, il che significa che le organizzazioni con team distribuiti e ambienti ibridi possono ripristinare rapidamente i dati indipendentemente dalla posizione.
  • Supporto alla conformità: la registrazione degli audit e le politiche di conservazione configurabili aiutano le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi senza la necessità di creare un'infrastruttura di conformità dedicata.

Come scegliere un fornitore BaaS

Le aziende che valutano il backup as a service (BaaS) dovrebbero considerare i seguenti fattori BaaS nella scelta di un provider:

  • Caso d'uso: determina quali dati la tua organizzazione deve proteggere e verifica che il fornitore supporti i tuoi carichi di lavoro specifici, inclusi on-premise, ambienti cloud, applicazioni SaaS o una combinazione di questi. Considera come la soluzione si inserisce nel tuo piano più ampio di disaster recovery (DRP) e se il provider offre funzionalità di disaster recovery insieme al backup.
  • Compatibilità: conferma che la piattaforma BaaS si integri con l'infrastruttura attuale, inclusi ambienti virtualizzati, piattaforme cloud e applicazioni. L'incompatibilità tra il fornitore e la tecnologia attuale può creare lacune di copertura.
  • Capacità di scalare: man mano che i volumi di dati e i workload di AI aumentano, i requisiti della Strategia di backup devono cambiare. Il fornitore giusto sarà in grado di gestire maggiori quantità di dati, workload aggiuntivi e più utenti senza modifiche importanti all'architettura o aumenti imprevisti dei costi.
  • Prezzi: i modelli di prezzo del BaaS variano. Ad esempio, abbonamenti, pay-as-you-go e per utente sono tutti comuni. Le organizzazioni dovrebbero tenere d'occhio le tariffe legate all'utilizzo o alle operazioni di ripristino dell'application programming interface (API) che non sono riflesse nel prezzo iniziale.
  • Sicurezza e conformità: esamina gli standard di crittografia e le certificazioni di conformità relativi al tuo contesto normativo. Chiedi direttamente ai fornitori come gestiscono standard come l'HIPAA o altri requisiti applicabili.
  • Blocco da fornitore: prima di firmare un accordo a lungo termine, confermi che i dati di backup possono essere esportati in formati standard e che cambiare o aggiungere provider in un secondo momento rimanga un'opzione.

Stephanie Susnjara Staff Writer IBM Think Ian Smalley Staff Editor IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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1 Back up as a service market size, Fortune Business Insights, 13 aprile 2026