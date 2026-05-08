Il backup come servizio (BaaS) è un servizio di protezione dei dati basato su cloud in cui un fornitore terzo gestisce il backup, lo storage e il recupero dei dati di un'organizzazione.
In questo modello di servizio cloud, il provider BaaS gestisce le operazioni quotidiane, inclusi software di backup, storage e monitoraggio della sicurezza dei dati. Le organizzazioni mantengono il controllo sulle politiche di backup e possono scegliere la quantità di gestione da assegnare.
Il BaaS, talvolta chiamato backup online o backup cloud, è stato originariamente adottato come strumento di backup e disaster recovery (BCDR). Viene spesso utilizzato insieme al disaster recovery as a service (DRaaS) e ad altre soluzioni di disaster recovery, ma da allora si è evoluto in una parte più ampia della strategia di protezione dei dati.
I fornitori di servizi ora includono capacità di rilevamento delle minacce basate sull'AI e di recupero rapido dei dati che aiutano le organizzazioni a mantenere la continuità aziendale dopo guasti hardware, disastri naturali, attacchi informatici, malware o altre interruzioni importanti.
Secondo Fortune Business insight, si prevede che il mercato globale delle soluzioni BaaS crescerà da 14,49 miliardi di USD nel 2026 a 132,02 miliardi di USD entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 31,81%.1 Questa crescita riflette un'adozione più ampia dell'hybrid cloud insieme a un aumento dei volumi di dati aziendali in settori come la sanità, i servizi finanziari e il retail.
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Oggi, le organizzazioni generano e memorizzano dati più velocemente di quanto l'infrastruttura di backup tradizionale possa gestire. I workload di AI, gli ambienti multicloud e la diffusione dei dati tra sistemi on-premise e cloud hanno reso gli ambienti di backup più complessi, aumentando la domanda di BaaS. Le organizzazioni che stanno avviando iniziative di modernizzazione dei dati stanno scoprendo che gli approcci di backup legacy non riescono a tenere il passo con la scala e la complessità degli ambienti dati moderni.
Inoltre, i danni derivanti dalla perdita di dati, che si tratti di guasti hardware o attacchi informatici, sono diventati più costosi. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM del 2025, il costo medio globale di una violazione dei dati ha raggiunto i 4,4 milioni di dollari.
Il ransomware è un'altra preoccupazione crescente. Gli attori delle minacce spesso prendono di mira direttamente i sistemi di backup, quindi le organizzazioni hanno bisogno di copie immutabili e air-gapped dei dati che non possono essere criptate o cancellate. La maggior parte dei fornitori BaaS include queste protezioni insieme a una scansione automatica che rileva precocemente attività sospette, motivo per cui la ridondanza dei backup è diventata centrale nella cyber resilience e nella cybersecurity .
Anche i requisiti normativi stanno influenzando il modo in cui le organizzazioni gestiscono i backup. Nel settore sanitario, nei servizi finanziari e negli studi legali si trovano tutti a dover affrontare regole rigorose sulla residenza dei dati, inclusi HIPAA e GDPR, che richiedono processi di backup documentati e verificabili.
Molti utilizzano funzionalità di conformità integrate come la crittografia dei dati e la registrazione degli audit per ridurre l'onere per i team interni. Le organizzazioni combinano inoltre data storage in loco con backup su cloud pubblici e hybrid cloud per mantenere i dati entro i limiti geografici richiesti.
Le organizzazioni che utilizzano i modelli di backup as a service (BaaS) definiscono cosa deve essere protetto e stabiliscono policy sulla frequenza di esecuzione dei backup e sulla distanza delle versioni precedenti. BaaS copia continuamente i dati di produzione dell'organizzazione nell'infrastruttura del provider di cloud.
Ecco una spiegazione di come funziona il processo:
Il backup come servizio (BaaS) è disponibile in diverse soluzioni basate su cloud, a seconda delle esigenze aziendali. Le opzioni includono le seguenti tipologie di soluzione:
Un backup completo comporta la creazione di una copia completa di tutti i dati designati in un momento specifico.
È il metodo più semplice per il ripristino, ma richiede la maggiore capacità di storage e la finestra di backup più lunga. In genere, le organizzazioni eseguono un backup completo al momento della prima configurazione di una policy e lo ripetono a intervalli programmati.
Un backup incrementale copia solo le modifiche apportate dall'ultimo backup.
Questo metodo utilizza meno storage e richiede meno tempo, ma il ripristino dei dati richiede l'ultimo backup completo più tutte le copie incrementali successive.
Un backup differenziale copia tutte le modifiche dall'ultimo backup completo, indipendentemente dal numero di differenziali intercorsi.
Poiché sono necessari solo l'ultimo backup completo e la copia differenziale più recente, il recupero è più veloce rispetto a un approccio incrementale.
Molte organizzazioni presumono che i providers di software as a service (SaaS) gestiscano automaticamente il data backup. Tuttavia, la protezione nativa dei dati nella maggior parte delle piattaforme è limitata e spesso non raggiunge i livelli di conservazione e ripristino richiesti dalle aziende.
Il backup SaaS risolve questo problema, coprendo i dati cloud-native provenienti da piattaforme come Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce contro cancellazioni accidentali, ransomware e altre.
Il backup come servizio (BaaS) è una soluzione di backup economica che offre vari benefici per supportare le esigenze di protezione dei dati di un'organizzazione. Questi sono alcuni dei vantaggi più importanti:
Le aziende che valutano il backup as a service (BaaS) dovrebbero considerare i seguenti fattori BaaS nella scelta di un provider:
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