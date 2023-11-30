I DRP svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di un piano di sicurezza globale che aiuta a garantire agli stakeholder, ai clienti e agli investitori che un'azienda operi in modo responsabile. Le aziende che non adottano le misure necessarie per garantire la preparazione devono affrontare vari rischi, tra cui costose perdite di dati, tempi di inattività operativa, sanzioni finanziarie e danni alla reputazione.

Ecco alcuni benefici riservati alle aziende che investono nella creazione di un solido DRP :

Minori tempi di inattività

Molte delle principali aziende odierne fanno molto affidamento sulla tecnologia per le normali operazioni. Quando un incidente non pianificato interrompe il normale svolgimento degli affari, può costare milioni. La natura di alto profilo degli attacchi informatici e la durata dei tempi di inattività frequentemente analizzata possono far perdere fiducia a clienti e investitori. I DRP solidi e vigorosamente testati aiutano le aziende a tornare operative rapidamente e senza problemi in seguito a un incidente non pianificato.

Costi di ripristino ridotti

Il ripristino da un incidente può essere costoso. Secondo il rapporto recente Cost of Data Breach di IBM, il costo medio di una violazione dei dati nel 2023 è stato di 4,45 milioni di dollari, con un aumento del 15% rispetto agli ultimi tre anni. Le aziende che dispongono di solidi DRP possono ridurre in modo significativo i costi di ripristino dell'attività e le altre conseguenze di un incidente non pianificato. Lo stesso rapporto ha rilevato che, in media, le organizzazioni che utilizzano ampiamente l'AI e l'automazione per la sicurezza risparmiano 1,76 milioni di dollari rispetto alle organizzazioni che non lo fanno.

Assicurazione informatica più bassa

A causa della portata e della frequenza degli attacchi informatici, molte aziende si affidano all'assicurazione informatica per proteggersi da pericolose violazioni di sicurezza. Molti assicuratori non assicureranno un'azienda che non ha stabilito un solido DRP. I DRP possono aiutare a ridurre il profilo di rischio complessivo della tua azienda presso gli assicuratori e a mantenere bassi i premi.

Meno multe nei settori fortemente regolamentati

Le aziende che operano in settori fortemente regolamentati, come quello sanitario e finanziario, devono affrontare pesanti multe e sanzioni in caso di violazione dei dati. Ridurre i cicli di vita della risposta e del ripristino è fondamentale in questi settori poiché l'ammontare della sanzione finanziaria è spesso legato alla durata e alla gravità di una violazione. Le aziende dotate di DRP solidi possono riprendersi più rapidamente e completamente da un incidente imprevisto e di conseguenza subire meno sanzioni.