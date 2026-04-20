Resilienza su larga scala per la logistica sanitaria

HEFAME ha scelto l'evoluzione invece della revisione. La modernizzazione del ripristino era il passo successivo naturale per un'architettura su cui la cooperativa ha fatto affidamento per oltre due decenni su IBM Power. In collaborazione con Age2 e IBM, HEFAME ha deciso di rafforzare la resilienza preservando la stabilità dei suoi sistemi principali. L'obiettivo era chiaro: trasformare un solido modello di ripristino on-premise in una funzionalità flessibile e pronta per il cloud. Per farlo, il team ha esteso la comprovata base IBM Power al cloud utilizzando IBM Power Virtual Server, mantenendo la continuità della piattaforma e riducendo al minimo i rischi della transizione. Una prova di concetto in IBM Cloud ha simulato l’ora più critica di HEFAME (con picchi di ordini e fatturazione) e ha eguagliato, talvolta superandole, le prestazioni del data center primario, confermando l’assenza di compromessi in termini di stabilità.

Con questa validazione, i team hanno finalizzato un progetto basato su IBM Power Virtual Server, combinato con SAP HANA System Replication per un trasferimento continuo dei dati e un'attivazione prevedibile e controllata. Age2 ha guidato orchestrazione, runbook e cadenza delle prove, mentre IBM ha contribuito con modelli di riferimento e competenze sulla piattaforma.



Come spiega Juan Sanchez Rodríguez, Systems Director di HEFAME: "La stretta collaborazione tra HEFAME, Age2 e IBM è stata un fattore decisivo per portare avanti il progetto. L'allineamento tecnico e funzionale tra tutti e tre i team ha garantito che obiettivi aziendali e requisiti tecnologici si unissero in una soluzione robusta e ben adattata".