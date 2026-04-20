Resilienza su larga scala per la logistica sanitaria

HEFAME modernizza il disaster recovery con IBM Power Virtual Server per proteggere oltre 72.000 ordini giornalieri
Nella distribuzione farmaceutica, il tempismo è inseparabile dalla fiducia. HEFAME, che serve oltre 6.200 farmacie e gestisce più di 300 TB di dati mission-critical, opera da tempo con il rigore richiesto a una delle principali cooperative spagnole. Tuttavia, il contesto circostante è evoluto: emergenze sanitarie globali, eventi climatici estremi e minacce informatiche sempre più sofisticate hanno reso la continuità operativa una disciplina essenziale.
Alla luce di questo scenario in evoluzione, HEFAME ha colto l’opportunità di trasformare il proprio solido approccio all’alta disponibilità in una strategia di ripristino capace di attivarsi più rapidamente, con perdite di dati minime e senza interrompere i workflow essenziali. L'intenzione non era quella di correggere una carenza, ma di anticipare una nuova realtà operativa, ponendo le basi per una trasformazione cruciale.
HEFAME ha scelto l'evoluzione invece della revisione. La modernizzazione del ripristino era il passo successivo naturale per un'architettura su cui la cooperativa ha fatto affidamento per oltre due decenni su IBM Power. In collaborazione con Age2 e IBM, HEFAME ha deciso di rafforzare la resilienza preservando la stabilità dei suoi sistemi principali. L'obiettivo era chiaro: trasformare un solido modello di ripristino on-premise in una funzionalità flessibile e pronta per il cloud. Per farlo, il team ha esteso la comprovata base IBM Power al cloud utilizzando IBM Power Virtual Server, mantenendo la continuità della piattaforma e riducendo al minimo i rischi della transizione. Una prova di concetto in IBM Cloud ha simulato l’ora più critica di HEFAME (con picchi di ordini e fatturazione) e ha eguagliato, talvolta superandole, le prestazioni del data center primario, confermando l’assenza di compromessi in termini di stabilità.
Con questa validazione, i team hanno finalizzato un progetto basato su IBM Power Virtual Server, combinato con SAP HANA System Replication per un trasferimento continuo dei dati e un'attivazione prevedibile e controllata. Age2 ha guidato orchestrazione, runbook e cadenza delle prove, mentre IBM ha contribuito con modelli di riferimento e competenze sulla piattaforma.
Come spiega Juan Sanchez Rodríguez, Systems Director di HEFAME: "La stretta collaborazione tra HEFAME, Age2 e IBM è stata un fattore decisivo per portare avanti il progetto. L'allineamento tecnico e funzionale tra tutti e tre i team ha garantito che obiettivi aziendali e requisiti tecnologici si unissero in una soluzione robusta e ben adattata".
HEFAME ora opera con una finestra di ripristino convalidata di ~4 ore e una perdita minima di dati, elevando il disaster recovery da una salvaguardia sulla carta a una capacità operativa comprovata. I test di carico di picco hanno mostrato che i workflow che supportano più di 72.000 ordini giornalieri funzionano in modo affidabile nel cloud, rafforzando la fiducia che l'attivazione non comprometterà il servizio. Estendere l'architettura esistente a un modello basato su cloud mantiene la produzione e il disaster recovery (DR) allineati, semplifica le operazioni e aggiunge indipendenza fisica rispetto al sito principale per scenari estremi.
Il programma ha anche rafforzato il modello operativo: la governance dei cambiamenti, la documentazione e le prove regolari garantiscono che ogni modifica rilevante del sistema sia rispecchiata nell'ambiente di ripristino. "Abbiamo costruito una cultura basata sull'anticipazione piuttosto che sulla reazione, offrendo ai nostri team una reale fiducia operativa", riassume Sanchez.
Guardando al futuro, HEFAME amplierà la portata del suo ambiente di ripristino, aggiungendo nuovi processi critici e dipendenze via via che la sua strategia di resilienza avanza.
HEFAME Group è una cooperativa di distribuzione farmaceutica spagnola leader che serve più di 6.200 farmacie, con circa 1.200-1.300 dipendenti e un fatturato di 1,93 miliardi di euro nel 2025. Detiene una quota di mercato nazionale pari a circa il 12,4% e gestisce una logistica multidrop.
Age2 è un partner IBM Gold con sede in Spagna, che fornisce soluzioni di hybrid cloud, infrastruttura, sicurezza e continuità operativa. L'azienda combina l'esperienza certificata con le tecnologie IBM per offrire ai clienti progetti su misura e un'evoluzione a lungo termine della piattaforma.
© Copyright IBM Corporation April, 2026.
IBM, il logo IBM e IBM Power, IBM Power Virtual Server, IBM Cloud e SAP HANA System Replication sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.