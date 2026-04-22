Qu’est-ce que la gestion des opérations ?

La gestion des opérations (OM) est essentielle à de nombreux processus métier qui garantissent le succès à long terme. Au niveau de la direction, elle représente un facteur essentiel pour le contrôle continu des marges, la réduction des risques et l’avantage concurrentiel. Les responsables des opérations s’appuient sur la planification stratégique pour créer des processus évolutifs qui mènent à des résultats cohérents, même dans des conditions instables.

Les entreprises dotées de capacités de gestion des opérations matures peuvent absorber les perturbations, mettre en œuvre une allocation dynamique des ressources et maintenir la qualité en situation de stress, tout en s’améliorant continuellement grâce à une prise de décision fondée sur les données.

La gestion des opérations est essentielle pour les aspects suivants :