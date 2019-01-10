Lean Six Sigma est une combinaison de deux méthodes d’amélioration des processus : Lean et Six Sigma. Elle est conçue pour réduire les coûts organisationnels en éliminant le gaspillage, ou « muda », d’un processus par le biais de l’amélioration continue des processus métier. En éliminant les déchets et en réduisant la variation des processus, les organisations peuvent améliorer la qualité et l’efficacité globale de la production.
Les organisations mettent souvent en œuvre la méthode Lean Six Sigma afin d’améliorer les processus opérationnels, fonctionner plus efficacement et réduire les coûts. Maîtriser les processus peut mettre de l’ordre dans le chaos.
La méthode Lean Six Sigma invite les entreprises à définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler (DMAIC), jetant ainsi les bases d'un projet d'amélioration des processus Lean Six Sigma réussi.
La première étape, « définir », implique une compréhension approfondie des processus. Pour ce faire, une Entreprise doit modéliser les processus tels qu'ils existent aujourd'hui. Il ne s’agit pas d’un état futur ou d’un exercice de liste de souhaits. La documentation de l'état actuel aide tous les membres de l'équipe à travailler ensemble pour définir une compréhension commune du processus du début à la fin. Une fois le processus actuel défini, l'Entreprise peut l'améliorer efficacement en suivant les autres étapes de la méthode DMAIC.
La modélisation des processus permet de :
Les outils de création de diagrammes de base permettent de définir un processus métier initial et offrent une bonne solution pour obtenir des processus à partir de notes et dans un format numérique. Cependant, si la collaboration à l’échelle de l’entreprise et la gestion du changement en temps réel sont importantes, un outil de modélisation de processus dédié peut être le meilleur choix.
Les outils de création de diagrammes de base ne disposent pas de la plupart des fonctionnalités qui conduisent au niveau supérieur d’amélioration véritable des processus. Les outils de diagramme simples n’incluent souvent pas la possibilité d’ajouter des données à des activités telles que le rôle, l’heure, le coût et les informations sur les fournisseurs, les entrées, les processus, les sorties et les clients (suppliers, inputs, process, outputs and customers ou SIPOC), ce qui transforme une carte de processus statique en un modèle de processus dynamique et riche en données, permettant une amélioration continue. En passant à un logiciel dédié de modélisation de processus tel que IBM® Blueworks Live, les organisations peuvent effectuer une entrée pour transformer les cartes de processus en modèles de processus tout en implémentant le contrôle de version, en maintenant les équipes synchronisées et en standardisant une solution de modélisation de processus efficace à l’échelle de l’organisation.
D’après une étude Total Economic Impact de Forrester, IBM Process Mining offre un ROI de 176 %, une croissance des revenus de 968 000 dollars américains et des économies de coûts.
Découvrez comment l’IA peut améliorer les expériences du service client en proposant le libre-service, en orientant les clients vers les agents humains et en renforçant les compétences en matière de résolution de problèmes.
Repensez votre entreprise avec l’IA et IBM Automation, pour des systèmes informatiques plus proactifs, des processus plus efficaces et des utilisateurs plus productifs.
IBM assure la transformation opérationnelle des entreprises clientes grâce à ses services de conseil en automatisation extrême.
IBM Cloud Pak for Business Automation est un ensemble modulaire de composants logiciels intégrés pour la gestion et l'automatisation des opérations.
Découvrez des solutions d’automatisation des processus métier qui permettent de réaliser rapidement des automatisations intelligentes à l’aide d’outils low code.