Les organisations mettent souvent en œuvre la méthode Lean Six Sigma afin d’améliorer les processus opérationnels, fonctionner plus efficacement et réduire les coûts. Maîtriser les processus peut mettre de l’ordre dans le chaos.

La méthode Lean Six Sigma invite les entreprises à définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler (DMAIC), jetant ainsi les bases d'un projet d'amélioration des processus Lean Six Sigma réussi.

La première étape, « définir », implique une compréhension approfondie des processus. Pour ce faire, une Entreprise doit modéliser les processus tels qu'ils existent aujourd'hui. Il ne s’agit pas d’un état futur ou d’un exercice de liste de souhaits. La documentation de l'état actuel aide tous les membres de l'équipe à travailler ensemble pour définir une compréhension commune du processus du début à la fin. Une fois le processus actuel défini, l'Entreprise peut l'améliorer efficacement en suivant les autres étapes de la méthode DMAIC.

La modélisation des processus permet de :