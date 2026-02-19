Qu’est-ce que la chaîne d’approvisionnement MRO ?

Alors que les matières premières sont directement intégrées au produit final, les articles MRO soutiennent les processus de production. De nombreuses entreprises classent les dépenses MRO comme indirectes et les traitent avec moins de rigueur en matière d’approvisionnement, ce qui crée des risques de fuites de coûts, de surstockage et de prolifération des fournisseurs.

La chaîne d’approvisionnement MRO comprend les éléments suivants :

Approvisionnement en pièces de rechange : élaborer une stratégie d’approvisionnement MRO pour l’achat de pièces de rechange auprès de fournisseurs appropriés.

Gestion des stocks MRO : maintenir les niveaux de stock de pièces de rechange afin d’éviter les ruptures de stock, les pénuries et les surstockages.

Coordination des services MRO : planifier et faciliter les interventions (par exemple, les réparations d’équipements) de manière à utiliser efficacement les stocks et à réduire au minimum les temps d’arrêt.

Gestion des relations avec les fournisseurs : l’approvisionnement stratégique consiste notamment à identifier les meilleurs partenaires MRO et à entretenir de bonnes relations avec eux tout au long du processus d’approvisionnement afin de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Le suivi de la réussite des réparations, notamment le taux de résolution dès la première intervention, fournit des données qui éclairent les processus MRO. Bien que l’exécution de la maintenance se fasse en dehors de la chaîne d’approvisionnement, les indicateurs de performance des réparations influencent directement la planification des stocks MRO et la stratégie d’approvisionnement.