Le rôle de l'IA dans la maintenance prédictive

Pour comprendre l’impact pratique de la maintenance prédictive pilotée par l’IA, nous examinons son application dans divers secteurs. Ces cas d'utilisation illustrent la manière dont les organisations optimisent la fiabilité de leurs actifs et leurs flux de travail en allant au-delà d'une stratégie de maintenance traditionnelle.

Industrie

Dans le secteur de la fabrication, l'objectif principal est d'atteindre le niveau zéro de défauts et d'éliminer les temps d'arrêt non planifiés. En déployant une maintenance prédictive basée sur l'IA, les usines peuvent surveiller les lignes d'assemblage à grande vitesse en temps réel. Cette approche propulsée par l’IA permet aux fabricants de détecter des dysfonctionnements ou des écarts dans les conditions de fonctionnement avant qu’ils ne provoquent une panne machine.

Les données indiquent que ces solutions de maintenance prédictive peuvent conduire à une réduction de 47 % des temps d’arrêt non planifiés, garantissant ainsi que la chaîne d’approvisionnement reste ininterrompue et que les objectifs de production sont atteints grâce à des fonctionnalités élevées[1].

Voyage et transports

La productivité des actifs est la pierre angulaire du secteur des transports. En utilisant des capteurs IdO et des analyses prédictives, les opérateurs peuvent surveiller la santé des équipements des flottes et des infrastructures. Cette visibilité pilotée par l'IA permet aux équipes de maintenance d'effectuer une maintenance proactive basée sur l'usure réelle plutôt que sur des calendriers de maintenance rigides.

La transition vers ces systèmes de maintenance prédictive pilotés par l’IA a démontré qu’elle augmente la productivité des techniciens de 26 %, rationalisant les workflows et garantissant des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité pour les passagers et le fret[1].

Énergie et services publics

Le secteur de l’énergie utilise l’intelligence artificielle pour optimiser la performance des actifs tout en respectant strictement les normes de santé, sécurité et environnement (HSE). Grâce à la collecte de données à partir des réseaux intelligents et des sous-stations, les modèles prédictifs peuvent prévoir les pannes potentielles causées par la dégradation de l'équipement. En utilisant des outils d’IA pour la surveillance continue, les fonctionnalités peuvent prolonger la durée de vie des infrastructures critiques jusqu’à 17 %, ce qui garantit une Power® stable et réduit la charge financière de la maintenance[1].

Pétrole et gaz

Dans l'environnement à forts enjeux du pétrole et du gaz, le maintien de la performance et de la sécurité des actifs est critique. Dans ce secteur, la stratégie de maintenance prédictive se concentre sur la surveillance des équipements complexes d'extraction et de raffinage afin de détecter les défaillances potentielles. En appliquant des algorithmes de machine learning aux données des capteurs, les organisations peuvent identifier des problèmes potentiels tels que la corrosion des pipelines ou l’usure des pompes.

Cette prise de décision basée sur les données a permis une augmentation de 34 % de l’efficacité et de la précision des inspections, permettant une exécution plus précise de la stratégie de maintenance sans perturber la production[1].

Gouvernement et infrastructures

Les agences gouvernementales doivent équilibrer les attentes des citoyens quant à des services fiables avec la nécessité d’opérations rentables. Les solutions de gestion des actifs alimentées par l'IA sont utilisées pour surveiller les infrastructures publiques, des usines de traitement des eaux aux réseaux de transport. En adoptant une surveillance pilotée par l'IA, les agences peuvent garantir la fiabilité des actifs et la sécurité des travaux publics. Cette transition de la maintenance préventive aux systèmes prédictifs permet d’éviter des réparations d’urgence coûteuses et des pannes catastrophiques, protégeant ainsi en fin de compte les ressources publiques et maintenant la confiance de la communauté.

