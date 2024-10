Qu'est-ce que l'optimisation des stocks ?

La gestion des stocks est un terme plus large. Cela englobe le processus de commande, de stockage et d'utilisation des stocks d'une entreprise. L'objectif est de veiller à ce que toutes les matières premières, les composants et les produits finis soient suivis et comptabilisés afin de limiter les pertes, les pénuries et le gaspillage.

L’optimisation des stocks est une composante de la gestion des stocks. Si la gestion des stocks concerne le suivi et le contrôle des stocks, l'optimisation des stocks implique des décisions stratégiques visant à améliorer l'efficacité et la rentabilité. Cela vise à avoir le bon niveau de stock en évaluant les coûts associés à l'excès de stocks par rapport aux ventes potentielles perdues en cas de stock insuffisant.

Les deux sont nécessaires pour une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement.