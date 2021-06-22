Quelles sont les pièces les plus importantes ?
Si vous êtes responsable des stocks de fournitures de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO), cette question est essentielle. Les stocks constituent un investissement qui doit être géré. Mais toutes les pièces ne se valent pas. Certaines sont essentielles au bon fonctionnement ou à la sécurité des employés. D’autres sont « intéressantes à avoir », mais ne sont pas urgentes.
C’est pourquoi il est essentiel de disposer d’une méthodologie définie pour les pièces de rechange, associée à une compréhension approfondie de leur criticité pour vos opérations. C’est le meilleur moyen d’obtenir des performances solides et fiables. C’est également ainsi que vous pouvez déterminer le niveau de stock optimal.
Il est pratiquement impossible d’examiner manuellement chaque article et de lui attribuer une note de « criticité de pièce de rechange », étant donné les dizaines ou centaines de milliers d’articles que contiennent les stocks MRO. Nous avons travaillé avec de nombreux clients pour attribuer un niveau de criticité aux actifs et aux équipements, et l’expérience nous montre qu’il y a de réels avantages à attribuer un niveau de criticité aux pièces de rechange. Ce type d’informations :
Les deux graphiques ci-dessous représentent le profil moyen d’une entreprise ayant procédé à un examen approfondi de ses stocks :
Il est toutefois important de souligner qu’il ne suffit pas d’attribuer un code à la pièce de rechange. D’autres variables doivent également être prises en compte lorsque vous évaluez la criticité d’une pièce particulière. Par exemple :
Une fois que vous avez déterminé quels paramètres ci-dessus qui sont les plus importants pour votre entreprise, vous devez sélectionner une méthodologie et une solution qui permettent de contrôler régulièrement ces paramètres. Par exemple, chaque fois qu’une nouvelle transaction est créée dans le progiciel de gestion intégré (ERP), la solution doit appliquer cette transaction au matériel afin de déterminer si la criticité est toujours correcte.
Lorsque vous travaillez à l’optimisation de vos stocks MRO, tenez compte des éléments suivants :
IBM Maximo MRO Inventory Optimization vous aide à optimiser vos stocks de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO) en vous fournissant une image précise et détaillée de ceux-ci.
Pour vous aider à comprendre l’importance de chaque pièce, MRO IO Material Criticality Value Service combine une technologie d’analyse MRO de pointe et une expertise en conseil afin de fournir des informations pertinentes sur la criticité des pièces de rechange. Découvrez la démonstration et voyez comment obtenir une vue plus claire et plus précise de vos stocks.
