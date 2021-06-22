Balises
Comprendre la « criticité des pièces de rechange » dans vos stocks MRO

Ingénieure de maintenance en tenue de protection utilisant un pavé tactile avec une tablette numérique et travaillant debout

Quelles sont les pièces les plus importantes ?

Si vous êtes responsable des stocks de fournitures de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO), cette question est essentielle. Les stocks constituent un investissement qui doit être géré. Mais toutes les pièces ne se valent pas. Certaines sont essentielles au bon fonctionnement ou à la sécurité des employés. D’autres sont « intéressantes à avoir », mais ne sont pas urgentes.

C’est pourquoi il est essentiel de disposer d’une méthodologie définie pour les pièces de rechange, associée à une compréhension approfondie de leur criticité pour vos opérations. C’est le meilleur moyen d’obtenir des performances solides et fiables. C’est également ainsi que vous pouvez déterminer le niveau de stock optimal.

Pourquoi la criticité est-elle importante pour les stocks MRO ?

Il est pratiquement impossible d’examiner manuellement chaque article et de lui attribuer une note de « criticité de pièce de rechange », étant donné les dizaines ou centaines de milliers d’articles que contiennent les stocks MRO. Nous avons travaillé avec de nombreux clients pour attribuer un niveau de criticité aux actifs et aux équipements, et l’expérience nous montre qu’il y a de réels avantages à attribuer un niveau de criticité aux pièces de rechange. Ce type d’informations :

  • Fournit une évaluation précise des pièces de rechange critiques et de l’argent investi dans ces pièces
  • Apporte transparence et visibilité sur les stocks de pièces de rechange critiques et non critiques pour l’entreprise
  • Élimine les cas de « rupture de stock »
  • Réduit le temps passé à rechercher et à commander des pièces
  • Réduit les stocks dormants/inutilisés
  • Accélère l’élimination des matériaux obsolètes
  • Améliore l’allocation des stocks afin d’optimiser l’utilisation de l’espace
  • Optimise les coûts d’inventaire en équilibrant les stocks et la demande opérationnelle

Les deux graphiques ci-dessous représentent le profil moyen d’une entreprise ayant procédé à un examen approfondi de ses stocks :

 
Graphique illustrant la répartition des stocks de pièces de rechange
Graphique illustrant l’allocation des stocks de pièces de rechange

Les huit questions à poser pour chaque pièce de rechange

Il est toutefois important de souligner qu’il ne suffit pas d’attribuer un code à la pièce de rechange. D’autres variables doivent également être prises en compte lorsque vous évaluez la criticité d’une pièce particulière. Par exemple :

  1. Sur quel équipement cette pièce de rechange serait-elle utilisée et quelle est l’importance de cet équipement pour les opérations ?
  2. Qui fournit cette pièce ? S’agit-il d’un fabricant d’équipement d’origine ou d’un tiers ?
  3. Quel est le délai nécessaire pour réapprovisionner la pièce ?
  4. Dans quel entrepôt cette pièce est-elle stockée ?
  5. Disposez-vous de la nomenclature (BOM) appropriée ?
  6. La pièce est-elle utilisée sur plusieurs types d’équipements ?
  7. Quel est le niveau de service cible ?
  8. Quelles sont les priorités des bons de travail ?

Une fois que vous avez déterminé quels paramètres ci-dessus qui sont les plus importants pour votre entreprise, vous devez sélectionner une méthodologie et une solution qui permettent de contrôler régulièrement ces paramètres. Par exemple, chaque fois qu’une nouvelle transaction est créée dans le progiciel de gestion intégré (ERP), la solution doit appliquer cette transaction au matériel afin de déterminer si la criticité est toujours correcte.

Comprendre les objectifs de la gestion des stocks

Lorsque vous travaillez à l’optimisation de vos stocks MRO, tenez compte des éléments suivants :

  • Si vous souhaitez offrir à vos clients le niveau de service maximal, que pouvez-vous faire pour l’améliorer et comment cela affecte-t-il les décisions relatives aux stocks ?
  • Si vous souhaitez maintenir un niveau de stock minimal et répondre à des considérations financières, budgétaires ou liées à l’entreposage, quelles méthodes pouvez-vous employer pour réduire ces niveaux de stock ?
  • Si votre objectif est de fonctionner au moindre coût et, là encore, d’atteindre des objectifs financiers ou budgétaires, que pouvez-vous faire pour réduire ces coûts ?

Découvrez la solution MRO d’IBM

IBM Maximo MRO Inventory Optimization vous aide à optimiser vos stocks de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO) en vous fournissant une image précise et détaillée de ceux-ci.

Pour vous aider à comprendre l’importance de chaque pièce, MRO IO Material Criticality Value Service combine une technologie d’analyse MRO de pointe et une expertise en conseil afin de fournir des informations pertinentes sur la criticité des pièces de rechange. Découvrez la démonstration et voyez comment obtenir une vue plus claire et plus précise de vos stocks.
