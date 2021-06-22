Quelles sont les pièces les plus importantes ?

Si vous êtes responsable des stocks de fournitures de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO), cette question est essentielle. Les stocks constituent un investissement qui doit être géré. Mais toutes les pièces ne se valent pas. Certaines sont essentielles au bon fonctionnement ou à la sécurité des employés. D’autres sont « intéressantes à avoir », mais ne sont pas urgentes.

C’est pourquoi il est essentiel de disposer d’une méthodologie définie pour les pièces de rechange, associée à une compréhension approfondie de leur criticité pour vos opérations. C’est le meilleur moyen d’obtenir des performances solides et fiables. C’est également ainsi que vous pouvez déterminer le niveau de stock optimal.