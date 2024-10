Qu’est-ce que la résilience de la chaîne d’approvisionnement ?

Pendant des années, les professionnels de la chaîne d'approvisionnement ont mesuré leur succès par leur capacité à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité. Le juste-à-temps (JIT) est devenu un véritable art, et les maîtres de cette méthode ont atteint de nouveaux sommets de précision. Les marchandises arrivaient exactement quand il le fallait, les déchets et les coûts de stockage étaient minimisés, et les stratégies de source unique étaient privilégiées pour leur simplicité et leurs économies.

Puis, l'année 2020 a ébranlé de nombreuses stratégies JIT ; la perturbation était tout simplement trop importante à absorber, et les écosystèmes de la chaîne d'approvisionnement n'étaient pas conçus pour s'adapter à de tels chocs. Alors que nous acceptons que l'incertitude fait désormais partie du paysage, la résilience de la chaîne d'approvisionnement est devenue un enjeu central. Le moment est venu de remplacer la focalisation obsessionnelle sur l'efficacité par un équilibre entre efficacité et résilience. Les experts du secteur et du milieu académique s'accordent à dire qu'il est possible pour les entreprises de trouver un juste milieu entre le « juste-à-temps » et le « juste au cas où ». Wendy Tate, professeur de gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'Université du Tennessee et co-rédactrice en chef du Journal of Purchasing and Supply Chain Management, l'a bien formulé (lien externe à ibm.com) : « L'élimination des déchets est une bonne chose, mais les stocks ne sont pas nécessairement synonymes de gaspillage. Si vous enlevez trop de stocks, vous ajoutez des risques. En bref, il nous faut repenser la signification du JIT et les compromis qu'il implique. » Il est désormais évident que la résilience implique non seulement la capacité de s'adapter rapidement aux perturbations, mais aussi d'en tirer profit, tout en préservant l'efficacité autant que possible.

Geraint John, vice-président analyste chez Gartner, explique(lien externe à ibm.com) :« Les dirigeants de la chaîne d'approvisionnement reconnaissent massivement la nécessité de rendre leurs réseaux plus résilients et agiles. » Gartner définit la résilience de la chaîne d'approvisionnement comme la capacité à s'adapter aux changements structurels en ajustant les stratégies, produits et technologies. L'agilité, quant à elle, se réfère à la capacité de détecter et de répondre rapidement et de manière fiable aux changements imprévus de la demande ou de l'offre, sans pour autant sacrifier les coûts ou la qualité.

Les dirigeants de la chaîne d'approvisionnement avec lesquels IBM s'entretient adoptent cette nouvelle orientation vers la résilience de la chaîne d'approvisionnement et recherchent une approche qui minimise le compromis entre le JAT et la planification de l'incertitude. Dans cet article, nous allons explorer les meilleures pratiques qui favorisent la résilience des chaînes d'approvisionnement en s'appuyant sur cette définition. Cela inclut le renforcement des écosystèmes et des relations avec les partenaires tout en maintenant un accent sur l'efficacité et la satisfaction des attentes des clients. En comprenant vos options, en prenant des décisions basées sur les données et en communiquant régulièrement avec vos clients et parties prenantes, vous pouvez trouver le bon équilibre pour votre entreprise.

Pourquoi la résilience de la chaîne d'approvisionnement est-elle importante ?

Les chaînes d'approvisionnement sont l'épine dorsale de l'économie mondiale. Elles sont également devenues de plus en plus complexes, intégrant des centaines de fournisseurs, de prestataires de services, ainsi que des centres de production et de distribution répartis dans le monde entier. Comme notre mode de vie dépend de la capacité des chaînes d'approvisionnement mondiales à s'approvisionner et à collaborer efficacement avec les partenaires commerciaux, les réseaux interentreprises doivent être conçus avec la résilience en tête. Même face à l'incertitude, les entreprises peuvent livrer les bons produits au bon endroit et au bon moment, tout en surpassant leurs concurrents.

Bien que les perturbations des chaînes d'approvisionnement varient en ampleur et en impact, quiconque travaille dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement sait que les perturbations sont inévitables. Cependant, une étude révèle que 60 % des responsables de la chaîne d'approvisionnement déclarent (lien externe à ibm.com) que leurs chaînes ont été conçues pour l'efficacité des coûts, et non pour la résilience.

Les chaînes d'approvisionnement ont été si finement ajustées pour réduire les déchets et les coûts que lorsque des décisions rapides devaient être prises face à des changements spectaculaires dans l'offre, la demande et la logistique, les options étaient limitées. Ces responsables manquaient de données fiables ainsi que d'un solide écosystème de partenaires pour trouver des alternatives viables et maintenir le bon fonctionnement de leurs chaînes d'approvisionnement. En fait, une étude du Forum économique mondial (lien externe à ibm.com) a révélé que seulement 12 % des grandes entreprises mondiales étaient suffisamment protégées contre les futures perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tandis que les 88 % restants nécessitent d'urgence des mesures supplémentaires pour renforcer leur résilience.

Les chaînes d'approvisionnement modernes doivent être équipées pour ajuster rapidement et efficacement leurs opérations afin de gérer les perturbations, et même les anticiper pour minimiser l'impact des événements avant qu'ils ne se produisent. Grâce à l'accès à des données fiables en temps réel et à un solide écosystème de partenaires, les entreprises à la pointe de l'innovation exploitent les perturbations pour améliorer leurs résultats, non seulement en termes de revenus, mais aussi en optimisant les coûts, tout en dépassant les attentes des clients.

Comment démarrer avec la résilience de la chaîne d'approvisionnement ?

Lorsqu'une interruption des activités survient, les professionnels de la chaîne d'approvisionnement peuvent faire face à des pressions sur l'approvisionnement, des limitations logistiques, des changements radicaux dans la composition de la demande, un manque de visibilité sur l'état des stocks, ainsi que des contraintes liées à la localisation et à la capacité. Et cette liste est loin d'être exhaustive.

C'est pourquoi les entreprises accordent une priorité accrue à la résilience de la chaîne d'approvisionnement, avec 87 % des organisations interrogées (lien externe à ibm.com) ayant déclaré à Gartner qu'elles prévoyaient d'investir dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans les deux prochaines années. Si votre organisation a des projets similaires, voici cinq conseils pour vous assurer que votre stratégie repose sur des bases solides, vous permettant de minimiser le compromis entre efficacité et résilience :

1. Gardez les clients au premier plan. L'un des principaux enseignements tirés par les dirigeants de la chaîne d'approvisionnement est que les clients veulent de plus en plus une visibilité totale sur les chaînes d'approvisionnement, allant des stocks à la logistique du dernier kilomètre. Pour répondre à ces attentes, les entreprises doivent offrir cette transparence. Selon une enquête récente menée par Morning Consult pour le compte d'IBM auprès de 2 200 consommateurs adultes, deux tiers des personnes interrogées (67 %) s'attendent à avoir immédiatement accès aux options de livraison et de disponibilité des stocks lors de leurs achats en ligne. De plus, 64 % des consommateurs déclarent qu'ils se tourneraient vers une autre entreprise si un article n'est pas disponible pour livraison dans un délai d'une à deux semaines. Les entreprises B2B ressentent également une pression accrue pour offrir des expériences numériques similaires à celles proposées aux consommateurs. Plus de 70 % des acheteurs B2B indiquent qu'ils passent de plus en plus à des achats à distance ou numériques.

2. Numérisez pour automatiser. La capacité de générer des données sécurisées et granulaires en temps réel sur la chaîne d'approvisionnement est devenue une nécessité. Cependant, il est difficile d'être agile si l'on dépend encore de processus manuels, comme les formulaires papier, les fax ou les e-mails, pour les transactions commerciales. La numérisation des processus manuels essentiels constitue une étape cruciale pour garantir une visibilité en temps réel et sans friction avec vos fournisseurs. Cela vous permet de détecter les problèmes avant qu'ils n'impactent vos clients et votre entreprise, tout en améliorant l'efficacité.

3. Brisez les silos. Pour de nombreuses organisations, les données sont dispersées dans des systèmes cloisonnés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation. Ainsi, les équipes n'ont pas accès aux informations dont elles ont besoin au bon moment et au bon endroit. Une visibilité de bout en bout et en temps réel des stocks et des activités de workflow à travers toute l'organisation permet d'optimiser les performances de la chaîne d'approvisionnement, de répondre aux attentes des clients, et de gagner un avantage concurrentiel. Cela inclut une visibilité à travers plusieurs départements et divisions, ainsi que sur l'ensemble de votre écosystème étendu de fournisseurs et de partenaires. Il est également essentiel de pouvoir gérer des quantités massives de données internes et externes, souvent dispersées dans des systèmes cloisonnés, provenant de sources diverses et dans des formats différents. En intégrant toutes les sources de données pertinentes et en les reliant de manière cohérente, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées en matière de chaîne d'approvisionnement et agir de manière plus proactive.

4. Évaluez votre stratégie d’approvisionnement. De plus en plus, les entreprises iversifient leurs stratégies d'approvisionnement afin de disposer de plusieurs fournisseurs de biens et services, tout en réduisant leur exposition en intégrant des fournisseurs situés dans différentes zones géographiques. Cependant, la force de vos relations avec vos fournisseurs est tout aussi cruciale. Les écosystèmes de la chaîne d'approvisionnement basés sur des partenariats véritablement collaboratifs encouragent une plus grande créativité et flexibilité pour aborder et atténuer les perturbations. Lorsque vos relations avec vos partenaires commerciaux sont basées sur la confiance et conçues pour le long terme, vous pouvez plus facilement répondre aux attentes des clients tout en maintenant un équilibre entre les coûts et les risques.

5. Engagez-vous sur le long terme. La résilience de la chaîne d'approvisionnement n'est pas un projet ponctuel, mais un processus continu. Ce qui fonctionne aujourd'hui en termes de résilience pourrait ne plus être pertinent demain. Les sources, les types et la durée des perturbations évoluent constamment. Votre entreprise est dynamique, tout comme les attentes de vos clients qui ne cessent de croître. La seule constante est la nécessité d'avoir des options flexibles qui vous permettent de créer un filet de sécurité dès maintenant et de l'ajuster au fur et à mesure que votre entreprise et son environnement évoluent. La résilience ne doit pas être perçue comme une fonction séparée, mais doit être intégrée au sein des équipes fonctionnelles existantes de votre chaîne d'approvisionnement.

Bonnes pratiques en matière de résilience de la chaîne d’approvisionnement

La résilience de la chaîne d'approvisionnement nécessite une approche multifacette, adaptée à votre organisation, votre secteur, vos clients, et votre rôle dans le réseau d'entreprises. Voici quelques-unes des bonnes pratiques adoptées par les organisations pour renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement.

Connaître ses options. La solidité de votre écosystème de partenaires contribue directement à la résilience de votre chaîne d'approvisionnement. Si vous dépendez d'un seul fournisseur, vos options sont limitées. Vous devez donc explorer de nouvelles façons de renforcer la confiance et la transparence avec un plus grand nombre de partenaires. Des technologies comme la blockchain peuvent simplifier et accélérer l'identification, l'intégration et la gestion des fournisseurs, créant ainsi des relations mutuellement bénéfiques. Un échange d'informations sécurisé et évolutif favorise la transparence et la confiance, vous permettant d'acquérir une meilleure compréhension des options à votre disposition pour améliorer les résultats tant pour vos clients que pour votre entreprise.

Solutions pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement

Les contraintes sur la chaîne d’approvisionnement restent une préoccupation constante pour tous. Renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement n’a donc jamais été aussi important. IBM comprend ce qu'il faut pour bâtir une résilience dans les cadres, les écosystèmes et les relations de la chaîne d’approvisionnement, tout en maintenant un focus sur l'efficacité et la satisfaction des attentes clients.

Voici quelques solutions pour vous aider à progresser sur cette voie :

Où que vous en soyez dans votre parcours vers une chaîne d’approvisionnement résiliente, nous sommes là pour vous aider à explorer vos options et à profiter de nouvelles façons de trouver un équilibre entre efficacité et résilience.