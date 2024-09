IBM Supply Chain App Studio est une plateforme de données et de renseignements ouverte, évolutive et extensible qui vous permet de développer plus facilement et à moindre coût de nouvelles applications dédiées à la chaîne d’approvisionnement, à la durabilité et à l’environnement. Elle offre des API modernes et indépendantes de la source qui s’intègrent à n’importe quelles applications externes et de backend client, une couche de données à haute évolutivité pour standardiser les données, et une interface utilisateur low code qui permet de créer et de déployer de nouvelles solutions.

Supply Chain App Studio est la plateforme utilisée par IBM pour fournir des solutions métier innovantes et transformatrices, telles que la gestion des émissions de Scope 3, l’évaluation des risques climatiques d’entreprise et la conformité à la section 204(d) de la norme FSMA. Obtenez les outils et les ressources dont vous avez besoin pour développer et lancer rapidement des offres compétitives comme celles-ci.