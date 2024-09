Les demandes des clients d’aujourd’hui évoluent rapidement, tant pour les achats en ligne qu’en magasin. Non seulement ils s’attendent à ce que les articles soient en stock, mais également à disposer de modalités de traitement plus écologiques et d’une assistance client de qualité. Pour enrichir le parcours client dans les magasins physiques et les marchés e-commerce, vous avez besoin d’une stratégie omnicanale B2C avancée et d’une plateforme de gestion des commandes conçue pour s’adapter à l’évolution des demandes des clients.

IBM Sterling Order Management permet aux détaillants de dépasser les attentes des clients en accélérant l’automatisation et la transformation numérique grâce à une technologie simple et évolutive. Offrez une expérience utilisateur fluide sur tous les points de contact, basée sur des données client fiables, pour tenir vos promesses.