Follett Corporation

L'un des principaux avantages du système de gestion des commandes est la hausse du chiffre d'affaires. « Nous ne sommes plus seulement 1 200 boutiques en ligne servant 1 200 magasins physiques », affirme M. Scherer. « L'architecture évolutive nous a permis de mieux exploiter notre réseau de magasins et de mettre en place des rayons sans fin via des centres de distribution et une livraison directe ». Nous pouvons vendre beaucoup plus de produits en ligne ». Follet a également développé la fonctionnalité du système de gestion des commandes outre sa division de l'enseignement supérieur, pour l'étendre à sa division de l'enseignement primaire et secondaire, qui comprend 400 magasins supplémentaires.

Lors de la mise en œuvre du système de gestion des commandes, Follett a créé des processus d'assistance automatisés et des guides de dépannage afin d'assurer le bon fonctionnement du système. « Nous avons créé des guides de dépannage qui permettent aux utilisateurs de scroller librement, de répondre à des questions fermées et d'apporter de nombreuses réponses à leurs interrogations », déclare M. Bukantis. La solution IBM fournit également des données d'historique et d'audit fiables, et ce immédiatement après la mise en service. Follett peut utiliser ces données d'audit pour l'assistance système, le dépannage et le reporting, y compris les rapports hebdomadaires destinés au personnel de direction.

Dans l'ensemble, la solution IBM a amélioré la flexibilité et la portée de Follett. « Nous avons des magasins physiques, des centres de catalogues, des centres de distribution, des fournisseurs de livraison directe », rappelle M. Scherer. « La solution a également permis d'offrir une présence en ligne à certains de nos plus petits clients qui n'avaient pas de magasin physique ».